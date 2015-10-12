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OMRON'dan şirin görünümlü ev kamera sistemi: Family Eye

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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OMRON'dan şirin görünümlü ev kamera sistemi: Family Eye
 
Sağlık sektörünün önemli firmaları arasında yer alan ve ülkemizde özellikle hazırladığı üst kalite tansiyon ölçüm cihazlarıyla tanınan OMRON, yeni ev kamera sistemi Family Eye'ı kullanıcıların beğenisine sundu.
Tercih ettiği ilginç tasarım yapısıyla Japonya pazarındaki genç nüfusu etiklemeye çalışan OMRON, 720p kameraya sahip ev kamera sistemi Family Eye ile standart çözümlerin bir adım önüne çıkıyor. Bunun nedeni ise bu şirin görünümlü ailenin firmanın "OKAO Vision" olarak adlandırılan görüntüleme teknolojisine sahip olması.
OMRON'un OKAO Vision teknolojisi, Family Eye kamera modellerinin ortamdaki kişilerin yüzlerini algılamasına ve bu kişileri tanımasına imkan tanıyor. Böylece konumlandırılan ortamlara kimin girip çıktığı kolayca belirlenebiliyor. Teknoloji ayrıca el hareketlerini, yaşı, cinsiyeti ve mimikleri algılama desteğini de bünyesinde barındırarak, örneğin bebeğiniz gülümsediği zaman otomatik olarak fotoğraf çekebiliyor ve bu algılama sürecini evdeki evcil hayvanlara dahi aktarabiliyor.
Kurumsal müşterilere müşteri analizi ve kişi sayısını belirleme gibi imkanlar veren OKAO Vision teknolojisi, otomatik cilt düzeltme ya da geliştirme özellikleriyle de bayanların ilgini çekecek bir seçenek oluşturuyor. Görüntüleri yerleştirilecek microSD kartlar üzerine kaydeden kamera, önemli bir eksik olarak video kaydı gerçekleştiremiyor (Sadece fotoğraf çekiyor) ve Android ya da iOS cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor.
OMRON'dan şirin görünümlü ev kamera sistemi: Family Eye
 
OMRON Family Eye ev kamera sisteminin kit başına 250$ fiyatı bulunuyor. OKAO Vision teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videolarını da aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/10/09/omron-kazoku-mesen-family-eye-home-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Eczanede çalışıyorum ve bu markanın tansiyon aletlerini satıyoruz cidden kaliteli bir marka şuana kadar hiçbir şikeyet gelmedi.İşini laikiyle yapan bir firma türkiyede daha aktif olsa mütiş olur.
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DH Misafiri 4 yıl
Omron aynı zamanda dünyanın en iyi mouse içindeki tıklama switchini yapmıyor mu ?
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