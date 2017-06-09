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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OMTAS Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi

Roketsan tarafından geliştirilen orta menzilli tanksavar füzesi OMTAS, kabul testlerinin tamamlanmasının ardından TSK envanterine girerek kullanıma hazır hale geldi. İşte detaylar:
1 yıl
8,9b
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54
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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OMTAS Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi
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Roketsan tarafından yerli olanaklarla geliştirilen ve uzunca bir süredir testleri hem Roketsan hem de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen OMTAS sonunda göreve hazır hale geldi. 200 metre ile 4 kilometre arasında bir menzilden hedeflerini yüksek isabet oranı ile vurabilen OMTAS, çeşitli kara platformlarında kullanılabilecek.

UMTAS ile çok benzer niteliklerde olan OMTAS’ı farklı kılan en önemli detay ise atıldıktan sonra hedef güncellemesi yapabiliyor olması. Ayrıca reaktif zırhlara karşı da etkili oluşu ile fark yaratıyor. Suriye’de terör gruplarının da kullandığı güdümlü anti tank sistemlerinin gelişmiş bir versiyonu olan OMTAS, fırlatma tüpü dahil sadece 35kg ağırlığında oluşu ile piyade birliklerinin zırhlı unsurlara karşı gücünü artırıyor.

Dünyadaki Rakipleri Neler? İhracat Potansiyeli Var mı?

Gece ve gündüz arayıcı başlıkları ile kötü hava şartlarından etkilenmeden kullanılabilen OMTAS, özellikle Körfez ülkelerinin envanterinde tutmayı tercih ettiği niteliklerde bir çözüm. Bu nedenle ihracat şansı epey yüksek olarak görülüyor. Füzenin muadili ya da rakibi olarak gösterebileceğimiz çözümlerden bir tanesi Javelin. Omtas’tan farklı olarak maksimum menzili 2km olan Javelin, at-unut tipinde bir ürün. Yani hedef güncelleme yapamıyor. Buna karşın zırhlı birliklere karşı çok etkili ancak taşıyıcı bir araç üzerine de entegre edilemiyor.

OMTAS Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi
 

Bir diğer seçenek ise İsrail yapımı Tamuz. 25 kilometreden bir insanı bile vurabilecek hassasiyette olarak gösterilen Tamuz, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki operasyonlarında da sıkça kullandığı bir bir silah ve taşıyıcı araç üzerine entegre edilebiliyor. Tamuz kadar etkili olmasa da Körfez ülkelerinin özellikle tercih ettiği, zırhlı taşıyıcılar üzerine entegre edilebilen türevi bir silah satın alma şansı yok. Bu nedenle de ihracat izni çıkması durumunda OMTAS’ın ciddi bir ihracat potansiyeli yaratacağı tahmin ediliyor.

Şimdilik TSK envanterine sınırlı sayıda giren OMTAS, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına verilecek. Bir yıl içinde de seri üretim sözleşmesinin yapılması ve üretimin hızlandırılması planlanıyor. Roketsan’ın ilk etapta 6 bin adet OMTAS üretimi yapmayı planladığı daha önceki söylemlerde ortaya çıkmıştı.

Aşağıdan OMTAS’la ilgili hazırladığımız bir videoyu izleyebilirsiniz. 



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ITTF 1 yıl en beğenilen CeyKalDa
bir tankı tankla vurmak mı güvenli yoksa helikopterle 4km öteden vurmak mı? İstersen tankın yanına kadar koşup c4 bağlayıp patlatalım? Oyun mu oynanıyor orada?
2 Yanıt Yanıtla +45
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Guest-A984A1CC7 1 yıl pemaxs
RTE ile Aselsan-Roketsan gibi güzide kurumların ne ilgisi var. RTE'ye kalsa bu kurumlar da özelleştirilecek.
Aselsan-Roketsan gibi kurumlar ABD ambargosundan sonra rahmetli Ecevit ve Erbakan'ın girişimleriyle oluşturulmuş kurumlar.
Yapısında bolca sizin "gezici" diye nitelendirdiğiniz ODTÜ'lü mühendisler bulunduran ve planlamalar çerçevesinde meyvelerini şimdi alan güzide kurumlar.
Akp'nin tek yararı bu kurumları özelleştirmemek... Ha partinin parası biter bak o zaman onlar da özelleştirilir...
RTE ile Aselsan-Roketsan gibi güzide kurumların ne ilgisi var. RTE'ye kalsa bu kurumlar da özelleştirilecek.Aselsan-Roketsan gibi kurumlar ABD ambargosund...
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3 Yanıt Yanıtla +40
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ITTF 1 yıl
Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisine yaptığı yatırımlar şahane. Artık Nato'nun silahıyla Kıbrıs'a giremezsiniz diyenlere yanıtımızı roketsan, aselsan, TAI verecek.
Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisine yaptığı yatırımlar şahane. Artık Nato'nun silahıyla Kıbrıs'a giremezsiniz diyenlere yanıtımızı roketsan, aselsan, T...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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beyazsoy 1 yıl
Seçim zamanı olsa bu haberlerin değerini azaltmak için donanımhaneri AKP yanlısı uydurma haber üretmekle suclarlardi şimdi seçim yok bu kez zaten RTE olmasa da bunlar olacaktı diyorlar ve ben de gülüyorum.
Yahuu RTE gelmeden önce PKK klube halindeki karakollara saldiridir sisten dolayı helikopter kaldirmazdik onlarca şehit verirdik. şimdi Göktürk uydusu , silahlı ihalar vs. PKK'lilar inlerinden çıkmaya korkar oldular girilemez denilen dağlarda mantar gibi mağara patlatır oldu TSK . Zate basit rakamlara baksa biri durumu anlar
RTE gelmeden yerli savunma sanayinin orani %20lerden %60lara çıkmış durumda. Çocuğu silahı üretebilen ilk 5 ülke arasindayiz hatta buyuzdrn F16'lari milli yazılım haline getirenler cogu muhendisimiz Muhtemelen Fetö yardımıyla CIA tarafından şehit edildi. bilgisayar oyununa gömdüğünüz başınızı kaldırma vakti geldi sanırım
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xabc 1 yıl
yav ne çok kronik muhalif var bu ülkede. 90 yılda sapan bile yapamamış kemalist laikçi kesim yine doluşmuş. car car car, vır vır vır, zart zart zart, zurt zurt zurt.
1 Yanıt Yanıtla +1
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emre_virüs 1 yıl xabc
Eleştirdiğin kıt beyinlilerden ne farkın var senin?
Aynı cevapları farklı kisilere yazmaktan yoruldum artık ya.
90 yılın tamamı boş geçti mi saniyorsun?
Laikci nedir?
DİPNOT: Cahillik hiçbir zaman bu kadar yükselmemişti.
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xabc 1 yıl
GİRİŞ: bununla kuş mu avlayacaktınız,
GELİŞME: atam olmasaydı bunu yapamazdınız
SONUÇ: bunun rte ile ne alakası var. bunu atatürkçüler yaptı.
DİPNOT: osmanlı ingilizle anlaştı bizi sattı, araplar bizi arkadan vurdu, bizim suriyede ne işimiz var, türk askeri katarllılar için ölecek, adaları verdileri kıbırısı verdiler, bu arsalar atamın, siz kime veriyorsunuz lan
:))))))), puhahaha, muhahaha
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agtr 1 yıl xabc
3 yıldır ne yazsam diye düşünürken bunlar mı geldi aklına
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axesis 1 yıl
güzel bence en önemlisi zırhhh delebilenn böyle şeylerin yapılması birr mermii bir tl misali .. senin 1 milyarr dolarlık gemin var ama bir füze 5 000 dolarr demekk her zamann etkiliii olcaktır
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zokoko41- 1 yıl
Milli savunma sanayi gelişmeleri beni mutlu ediyor gerçekten, hayırlısı olsun.
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Bluflame 1 yıl
resimdeki füzenin üstünde mızrak yazıyor, altında omtas diyor ?
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kadirirdem 1 yıl
Hadi hayırlı uğurlu olsun.
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umtkrhn 1 yıl
beyler artık kabul edin bu hükümet türkiyenin Atatürkden sonra başına gelen en iyi şeydir. Atatürkü bir argüman olarak koymayın RTE karşışına,Atatürk başlı başına bir figür,lider önder,kurtuluşumuzu sağlayan bir komutandı,Allah razı olsun ondan huzur içinde yatsın mekanı cennet olsun, ama şuanı konuşalım artık,nasıl o dönemin şarlarına göre iyisiyle kötüsüyle bazı kararlar alındı şimdi de günümüzün şartları altında RTE iyi yada kötü bazı kararlar alıyor, totale baktığımızda başarılı bir liderdir RTE, ben şunu anladım kamuoyu medya insanları yönlendirebilecek, nasıl istiyorlarsa öyle düşünmemizi sağlayacak güçleri var,bunuda içimizde ki ajanlar sayesinde yapıyorlar, adamlar istediği kişileri kariyerini sempatizanını yükseltebiliyorlar veya düşürebiliyorlar,malesef bizim ülkemizde özellikle çok şiddetli algı operasyonu yapabiliyorlar,bu adamlar profesyonel, elimizden kültürümüzü,islamiyetimizi, ve toprağımızı alana kadar durmayacaklar, ben artık medyaya bakmıorum, RTE yeri geldiğinde aldığı karar medya aracılığı ile kötü,ters bir kararmış gibi gösterilebilir veya RTE o kararı almada mecbur bırakılmış olabilir, ben artık yönlendirilmemek için kayıtsız şartsız bu adama inandım,inanç nedir? kuvvetli birşeydir, 80 milyon bu adamı hırsız dahi tutsa benim ona inancım sarsılmamalı,çünkü bu ajanlar kafamın karışmasını istiyorlar, irademizi kırmayı, bir liderin peşinden koşulsuz gitmemize engel olmak istiyorlar, zaten türk tarihine ve kültürüne bakarsanız genetiğimizde atı en hızlı giden bir lideri takip etme var, hiç bir türk boyu pişman olmamıştır Alparslanın peşinden anadoluya atını sürerken, önce inanacaksın abi, bana koyun da diyebilirsin, RTE bugüne kadar daha fazla destek bulsa idi, emin olun türkiye 15 yılda iki katı yol almıştı, bir bakarsan son 15 yıla bu hükümet zamanında o kadar siyasi krizler yaşandıki,resmen iktidar çalışmasın diye elini kolunu bağladılar, bu kadar şiddetli bir saldırı varken bence RTE birilerinin en büyük çarkına sağlam çomak sokmuş olmalı,birileri medyada algı yaparak bu adamdan intikam almaya çalışıyor,sizde buna ortak olmayın ve hükümete,iktidarı sürecinde destek olun, seçimler geldiğinde oyunu vermezsin iktidarı değiştirirsin,demokrasi budur, bu deletin bekası içindir
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ITTF 1 yıl agtr
AKP ile bağıntısı var mı yazmışım ki🤔
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agtr 1 yıl ITTF
Yanlış yorumlamışım kusura bakmayın
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WB 1 yıl
Socom yotoromo
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