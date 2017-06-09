OMTAS Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi

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Roketsan tarafından yerli olanaklarla geliştirilen ve uzunca bir süredir testleri hem Roketsan hem de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen OMTAS sonunda göreve hazır hale geldi. 200 metre ile 4 kilometre arasında bir menzilden hedeflerini yüksek isabet oranı ile vurabilen OMTAS, çeşitli kara platformlarında kullanılabilecek.

UMTAS ile çok benzer niteliklerde olan OMTAS’ı farklı kılan en önemli detay ise atıldıktan sonra hedef güncellemesi yapabiliyor olması. Ayrıca reaktif zırhlara karşı da etkili oluşu ile fark yaratıyor. Suriye’de terör gruplarının da kullandığı güdümlü anti tank sistemlerinin gelişmiş bir versiyonu olan OMTAS, fırlatma tüpü dahil sadece 35kg ağırlığında oluşu ile piyade birliklerinin zırhlı unsurlara karşı gücünü artırıyor.

Dünyadaki Rakipleri Neler? İhracat Potansiyeli Var mı?

Gece ve gündüz arayıcı başlıkları ile kötü hava şartlarından etkilenmeden kullanılabilen OMTAS, özellikle Körfez ülkelerinin envanterinde tutmayı tercih ettiği niteliklerde bir çözüm. Bu nedenle ihracat şansı epey yüksek olarak görülüyor. Füzenin muadili ya da rakibi olarak gösterebileceğimiz çözümlerden bir tanesi Javelin. Omtas’tan farklı olarak maksimum menzili 2km olan Javelin, at-unut tipinde bir ürün. Yani hedef güncelleme yapamıyor. Buna karşın zırhlı birliklere karşı çok etkili ancak taşıyıcı bir araç üzerine de entegre edilemiyor.

Bir diğer seçenek ise İsrail yapımı Tamuz. 25 kilometreden bir insanı bile vurabilecek hassasiyette olarak gösterilen Tamuz, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki operasyonlarında da sıkça kullandığı bir bir silah ve taşıyıcı araç üzerine entegre edilebiliyor. Tamuz kadar etkili olmasa da Körfez ülkelerinin özellikle tercih ettiği, zırhlı taşıyıcılar üzerine entegre edilebilen türevi bir silah satın alma şansı yok. Bu nedenle de ihracat izni çıkması durumunda OMTAS’ın ciddi bir ihracat potansiyeli yaratacağı tahmin ediliyor.

Şimdilik TSK envanterine sınırlı sayıda giren OMTAS, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına verilecek. Bir yıl içinde de seri üretim sözleşmesinin yapılması ve üretimin hızlandırılması planlanıyor. Roketsan’ın ilk etapta 6 bin adet OMTAS üretimi yapmayı planladığı daha önceki söylemlerde ortaya çıkmıştı.

Aşağıdan OMTAS’la ilgili hazırladığımız bir videoyu izleyebilirsiniz.



