OS X 10.8.5 yayınlandı

Bir süredir geliştiricilerin kullanımında olan OS X 10.8.5 son kullanıcının yüklemesine sunuldu.
12F37 numaralı derlemesinin son kullanıcıya sunulduğu OS X 10.8.5, stabilite, uyumluluk ve güvenilirlik iyileştirmelerini içerirken; tüm OS X Mountain Lion kullanıcılarının 10.8.5’i mutlaka yüklemeleri öneriliyor.
- OS X 10.8.5’in getirdiği iyileştirmeler ve hata gidermeleri şöyle:
- Mail uygulamasından mesajların gösterilmesine engel olabilen sorun giderildi.
- 802.11ac üzerinden AFP dosya transfer performansı iyileştirildi
- Ekran koruyucusunun otomatik olarak başlamasına engel olabilen sorun çözüldü
- Xsan güvenilirliği arttırıldı
- Ethernet üzerinden büyük dosya transferindeki güvenilirlik arttırıldı
- Open Directory sunucusuna kimlik doğrulamasındaki güvenilirlik arttırıldı
OS X 10.8.5, yukarıdakilerin yanı sıra yeni nesil MacBook Air (Mid 2013) 1.0 numaralı yazılım güncellemesini de içermektedir.
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Güncellemeyi yaptım, artık Mavericks'i bekliyoruz.