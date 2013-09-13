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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.8.5 yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
62
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.8.5 yayınlandı
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Bir süredir geliştiricilerin kullanımında olan OS X 10.8.5 son kullanıcının yüklemesine sunuldu.

12F37 numaralı derlemesinin son kullanıcıya sunulduğu OS X 10.8.5, stabilite, uyumluluk ve güvenilirlik iyileştirmelerini içerirken; tüm OS X Mountain Lion kullanıcılarının 10.8.5’i mutlaka yüklemeleri öneriliyor.

  • OS X 10.8.5’in getirdiği iyileştirmeler ve hata gidermeleri şöyle:
  • Mail uygulamasından mesajların gösterilmesine engel olabilen sorun giderildi.
  • 802.11ac üzerinden AFP dosya transfer performansı iyileştirildi
  • Ekran koruyucusunun otomatik olarak başlamasına engel olabilen sorun çözüldü
  • Xsan güvenilirliği arttırıldı
  • Ethernet üzerinden büyük dosya transferindeki güvenilirlik arttırıldı
  • Open Directory sunucusuna kimlik doğrulamasındaki güvenilirlik arttırıldı

OS X 10.8.5, yukarıdakilerin yanı sıra yeni nesil MacBook Air (Mid 2013) 1.0 numaralı yazılım güncellemesini de içermektedir.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden OS X 10.8.5 güncellemesi hakkında detaylı bilgi alabilir ve indirebilirsiniz.

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EddyCue 6 yıl en beğenilen
hic mac ve linux dagitimi gormemis. ee magarandan cikmazsan gormezsin tabi.
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Gyepesto 6 yıl
Bilgisayarı msn+facebook+oyun için kullanan insanların Unix tabanlı işletim sistemlerinden haberdar olmaması normal.

Güncellemeyi yaptım, artık Mavericks'i bekliyoruz.
Bilgisayarı msn+facebook+oyun için kullanan insanların Unix tabanlı işletim sistemlerinden haberdar olmaması normal.Güncellemeyi yaptım, artık Mave...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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NevNiyaz 6 yıl
üniversitede çalışıyorum. bilgisayar mühendisliğinde çalışan öğretim üyesi arkadaşlarda görüyorum linux, başka bir alakasız arkadaşımda da görmüştüm kendim de 4 yıla yakındır macbook kullanıyorum bir daha da windows a el sürmem süremem
üniversitede çalışıyorum. bilgisayar mühendisliğinde çalışan öğretim üyesi arkadaşlarda görüyorum linux, başka bir alakasız arkadaşımda da görmüştüm kendim de ...
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1 Avatar
SystemApps 6 yıl
windows kendini aşarken bu tür işletim sistemi kırıntıları, kırıntı olarak kalmaya devam eder...
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e-Militarist 6 yıl SystemApps
SystemApps

windows kendini aşarken bu tür işletim sistemi kırıntıları, kırıntı olarak kalmaya devam eder...




+42
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Androidd 6 yıl SystemApps
SystemApps

windows kendini aşarken bu tür işletim sistemi kırıntıları, kırıntı olarak kalmaya devam eder...




neye dayanarak kırıntı dediniz.
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Androidd 6 yıl
bu combo ne digeri ne.hangisi daha iyi.

biri 800 küsür biri 293. app store dan baktım. 293 mb gösterdi. forumda combo 800 küsür diyor. üstüne kursam sorun olurmu. arkadaşlar cvp verriseniz iyi olur

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bulgarcayi 6 yıl Androidd
Androidd

bu combo ne digeri ne.hangisi daha iyi.

biri 800 küsür biri 293. app store dan baktım. 293 mb gösterdi. forumda combo 800 küsür diyor. üstüne kursam sorun olurmu. arkadaşlar cvp verriseniz iyi olur



Combo, 10.8.x için geçerli 10.8.5'e kadar olan bütün güncellemeleri kapsıyor.
Diğeri (293MB'lık olan) 10.8.4'ten 10.8.5'e yükseltmek için geçerli.
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darkbluestaz 6 yıl
İphone5 & macbook air kullaniyorum cok iyi
ayrica kullanmasi hem cok basit hem cok zevkli hem hizli hem virussuz
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omrumbakitemiz 6 yıl Shady
Shady


Bir süredir geliştiricilerin kullanımında olan OS X 10.8.5 son kullanıcının yüklemesine sunuldu.


12F37 numaralı derlemesinin son kullanıcıya sunulduğu OS X 10.8.5, stabilite, uyumluluk ve güvenilirlik iyileştirmelerini içerirken; tüm OS X Mountain Lion kullanıcılarının 10.8.5’i mutlaka yüklemeleri öneriliyor.



  • OS X 10.8.5’in getirdiği iyileştirmeler ve hata gidermeleri şöyle:

  • Mail uygulamasından mesajların gösterilmesine engel olabilen sorun giderildi.

  • 802.11ac üzerinden AFP dosya transfer performansı iyileştirildi

  • Ekran koruyucusunun otomatik olarak başlamasına engel olabilen sorun çözüldü

  • Xsan güvenilirliği arttırıldı

  • Ethernet üzerinden büyük dosya transferindeki güvenilirlik arttırıldı

  • Open Directory sunucusuna kimlik doğrulamasındaki güvenilirlik arttırıldı


OS X 10.8.5, yukarıdakilerin yanı sıra yeni nesil MacBook Air (Mid 2013) 1.0 numaralı yazılım güncellemesini de içermektedir.


Aşağıdaki bağlantılar üzerinden OS X 10.8.5 güncellemesi hakkında detaylı bilgi alabilir ve indirebilirsiniz.

 



Combo update ile diğeri arasındaki fark ne acaba?
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deadric 6 yıl
e-Militarist

Şu yaşıma geldim daha kimsenin bilgisayarında ne mac kullandığını gördüm ne de linux.


İş arkadaşım evinde ubuntu kullanıyor senelerdir. Dini sebeplerle korsan kullanmamak adına yapıyor.

Ben de osx 10.7 sürümüydü sanırım bir ara pc ye kurmayı başarmıştım. Gene de windows mantığından kopmak kolay değil, stabilitesi Win 8.1 ile daha da artarsa çok daha iyi olur.

Gene de intel bir pc topladığım zaman disklerden birine osx86 nın en güncel sürümünü yüklemeyi düşünüyorum :)
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e-Militarist 6 yıl deadric
deadric

e-Militarist

Şu yaşıma geldim daha kimsenin bilgisayarında ne mac kullandığını gördüm ne de linux.


İş arkadaşım evinde ubuntu kullanıyor senelerdir. Dini sebeplerle korsan kullanmamak adına yapıyor.

Benim arkadaşlarım kullanmıyor ama. Ben görmedim. Görmedim kardeşim.

edit: eksici geldi haaanım! Eksiler alırım artılar veririm.

edit2: linç edin bakalım beni.
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BarGoS 6 yıl
ertanunver
hic mac ve linux dagitimi gormemis. ee magarandan cikmazsan gormezsin tabi.

resmen kahkaha attım :D ama haklısın :)
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1OOOOOO 6 yıl
kim ne derse desin windows
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Lazeran 6 yıl
Macbook pro retina rakipsiz
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GokhanMaths 6 yıl
Süper haber güncelleyelim
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NevNiyaz 6 yıl
üniversitede çalışıyorum. bilgisayar mühendisliğinde çalışan öğretim üyesi arkadaşlarda görüyorum linux, başka bir alakasız arkadaşımda da görmüştüm kendim de 4 yıla yakındır macbook kullanıyorum bir daha da windows a el sürmem süremem
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matmuhendisi 6 yıl
zengin olursam alıcam bi tane mac :)
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