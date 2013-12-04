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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.1'in 3.beta derlemesi yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
486
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.1'in 3.beta derlemesi yayınlandı
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Apple, OS X Mavericks’in ilk büyük güncellemesi olan 10.9.1’in yeni beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.

Sistemin 3.beta derlemesi olan 13B40 numaralı derleme, 13B35 numaralı ikinci derleme gibi, aşağıdaki iyileştirmeleri içeriyor:

  • OS X Mail'de daha gelişmiş Gmail desteği
  • Gmail'in farklı ayarlarla kullanımında karşılaşılan sorunlar giderilmekte
  • Akıllı mail kutuları ve mail içerisinde arama fonksiyonunda arttırılmış güvenilirlik
  • Mail içerisinde kişi gruplarının düzgün çalışmasına engel olan sorun giderildi
  • Emoji içeren cümlelerin VoiceOver ile söylenmesinde sorun yaratan hata çözümlendi
  • Safari Sidebar açıkken Paylaşılan Linkler'in periyodik olarak güncellenmesi
  • VPN sunucusunun uyumluluğu arttırılmakta

Şimdilik son kullanıcı için ne zaman yayınlanacağı bilinmeyen OS X 10.9.1’in 3.beta derlemesini, geliştiriciler Mac App Store’dan yükleyebilirler.


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