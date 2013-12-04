OS X 10.9.1'in 3.beta derlemesi yayınlandı

Haber Editörü
Apple, OS X Mavericks’in ilk büyük güncellemesi olan 10.9.1’in yeni beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.
Sistemin 3.beta derlemesi olan 13B40 numaralı derleme, 13B35 numaralı ikinci derleme gibi, aşağıdaki iyileştirmeleri içeriyor:
- OS X Mail'de daha gelişmiş Gmail desteği
- Gmail'in farklı ayarlarla kullanımında karşılaşılan sorunlar giderilmekte
- Akıllı mail kutuları ve mail içerisinde arama fonksiyonunda arttırılmış güvenilirlik
- Mail içerisinde kişi gruplarının düzgün çalışmasına engel olan sorun giderildi
- Emoji içeren cümlelerin VoiceOver ile söylenmesinde sorun yaratan hata çözümlendi
- Safari Sidebar açıkken Paylaşılan Linkler'in periyodik olarak güncellenmesi
- VPN sunucusunun uyumluluğu arttırılmakta
Şimdilik son kullanıcı için ne zaman yayınlanacağı bilinmeyen OS X 10.9.1’in 3.beta derlemesini, geliştiriciler Mac App Store’dan yükleyebilirler.
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