OS X 10.9.3 için geri sayım başladı

Apple, OS X Mavericks’e grafik konusunda önemli yenilikler getiren 3.büyük güncellemesini son kullanıcıya yayınlamak için geri sayıma başladı.





Yaklaşık 2 aydır süren çalışmalar sona ermek üzere. Apple, 9 defa beta derlemesi yayınladığı OS X 10.9.3’ün son kullanıcı için yayınlanacak derlemesini bugün itibariyle AppleCare çalışanlarının kullanımına sundu.





Normalde Apple, çalışanlarına yayınladığı derlemeleri yaygın şekilde “Ön Sürüm” olarak nitelendiriyor ve bu ifadeye güncelleme notları içerisinde yer veriyor. Bu “ön sürüm” ifadesi, tahmin edilebileceği gibi, yayınlanan derlemenin son kullanıcı için yayınlanacak derlemeden farklı olduğunu ifade ediyor.





Ancak bugün AppleCare çalışanları için yayınlanan OS X 10.9.3’ün 13D62 derlemesi için Apple “Ön Sürüm” ifadesini kullanmamış (haberdeki görselde görebilirsiniz). Bu ifadenin kullanılmaması da 10.9.3 güncellemesin her an son kullanıcılar için yayınlanacağı anlamına geliyor.





9to5Mac’in kaynaklarından elde edilen ekran görüntüsüne göre OS X 10.9.3 şu yeniliklere sahip:





2013 sonu Mac Pro ve 15 inç Retina MacBook Pro’da gelişmiş 4K desteği (60Hz’de görüntü aktarımı ve 4K ölçeklendirmesi)

USB arayüzü ile Mac ile iOS arasında kişiler ve takvim senrkonizasyonu

IPsec kullanımında VPN bağlantılarının güvenilirliği arttırıldı

Safari 7.0.3





OS X 10.9.3’le ilgili gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.