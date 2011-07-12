OS X Lion için geri sayım başladı

Apple, iOS'de yaptığı gibi, OS X Lion'ın satışa sunulmasına kısa bir süre kala geliştiricilerden işletim sistemi için hazırladıkları uygulamaları ilk günden itibaren Mac App Store'dan satışa sunulabilmesi için kendilerine göndermeye başlayabileceklerini, geliştiricilere gönderdiği elektronik posta ile duyurdu.

Cupertino'lu gönderdiği açıklamada Lion'ın satışa sunulacağı tarihle ilgili net bir bilgi yerine "bu ay satışa sunulduğunda" ifadesine yer verirken; onay sürecinin ortalama 1 hafta sürüyor olmasından dolayı OS X Lion'ın 14 Temmuz'da satışa sunulabileceği yönündeki iddia zayıflamıyor değil, fakat Apple'ın bu süreci hızlandırması halinde yeni sistemin bu hafta içersinde, özellikle Cuma günü, satışa sunulması muhtemel görünüyor.

Apple, benzer bir açıklamayı iOS 4'ün son kullanıcıya yayınlanmasından 11 gün önce yine geliştiricilere gönderdiği elektronik posta ile duyurmuştu.