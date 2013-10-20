Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X Mavericks Server'ın Golden Master sürümü yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
402
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OS X Mavericks Server'ın Golden Master sürümü yayınlandı
Tam Boyutta Gör

22 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte OS X Mavericks'in son kullanıcıyla buluşma tarihini açıklayacak olan Apple, işletim sürümünün sunuculara özel türevi olan OS Mavericks Server'ın Golden Master sürümünü yayınladı.

Geliştiricilerin kullanımına sunulan OS X Mavericks Server GM, 13S440 numaralı derlemeden oluşurken; bir aksilik olmaz ise son kullanıcıyla buluşacak olan derleme de bu olacak.

OS X Mavericks Server, hem ağ kullanıcılarına hem de ağ yöneticilerine yönelik birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Xcode Server'da bulunan yeni özellikler, sürekli entegrasyon, testler ve veri havuzu barındırma hizmetleri ile Mac veya iOS, geliştirici ekiplerinin daha güçlü ve güvenilir yazılımlar geliştirmelerine imkan verirken; Caching Server 2 özelliği ise App Store, Mac App Store ve iTunes Store üzerinden içerik yükleme sürecine büyük ölçüde hızlandırır ve iOS 7 yüklü cihazların indirme hızını artırmak için sunucu önbelleğinin kullanılmasını sağlar. Yönetici tarafında ise iOS 7 ve OS X Mavericks'te uygulama ve kitap yayınlanmasını kolaylaştıran birçok yeni yönetim özelliği bünyesinde barındıran Profil Yöneticisi; OS X Mavericks Server'da öne çıkan bir diğer özellik olarak dikkat çekiyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim