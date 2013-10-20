OS X Mavericks Server'ın Golden Master sürümü yayınlandı

22 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte OS X Mavericks'in son kullanıcıyla buluşma tarihini açıklayacak olan Apple, işletim sürümünün sunuculara özel türevi olan OS Mavericks Server'ın Golden Master sürümünü yayınladı.

Geliştiricilerin kullanımına sunulan OS X Mavericks Server GM, 13S440 numaralı derlemeden oluşurken; bir aksilik olmaz ise son kullanıcıyla buluşacak olan derleme de bu olacak.

OS X Mavericks Server, hem ağ kullanıcılarına hem de ağ yöneticilerine yönelik birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Xcode Server'da bulunan yeni özellikler, sürekli entegrasyon, testler ve veri havuzu barındırma hizmetleri ile Mac veya iOS, geliştirici ekiplerinin daha güçlü ve güvenilir yazılımlar geliştirmelerine imkan verirken; Caching Server 2 özelliği ise App Store, Mac App Store ve iTunes Store üzerinden içerik yükleme sürecine büyük ölçüde hızlandırır ve iOS 7 yüklü cihazların indirme hızını artırmak için sunucu önbelleğinin kullanılmasını sağlar. Yönetici tarafında ise iOS 7 ve OS X Mavericks'te uygulama ve kitap yayınlanmasını kolaylaştıran birçok yeni yönetim özelliği bünyesinde barındıran Profil Yöneticisi; OS X Mavericks Server'da öne çıkan bir diğer özellik olarak dikkat çekiyor.