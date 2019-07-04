Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri tanıtıldı

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Bugün itibariyle başlayan Goodwood Hız Festivali iki yeni AMG modelini beraberinde getirdi. Pek çok aracın sahne aldığı festivalde yeni Mercedes-AMG A 45 ve Mercedes-AMG CLA 45 modelleri de tanıtıldı. AMG ailesinin yeni üyeleri, ekstra güç sunan S versiyonlarına da sahip.

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri oldukça agresif bir tasarıma sahip. Panamericana ismiyle anılan dikey çizgilere sahip büyük ızgara, daha büyük hava girişlerine sahip sportif ön tampon, kaslı bir görünüm sağlayan geniş çamurluklar, versiyona göre değişen 18 ve 19 inçlik siyah jantların arasından görünen kırmızı kaliperler, dörtlü egzoz çıkışları ve arka spoylerlar yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modellerinin dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Dünyanın en güçlü dört silindirli turbo motoru

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri kaputun altında M139 kod adlı 2.0 litre dört silindirli turbo motoru paylaşıyor. Söz konusu ünite standart versiyonlarda 387 beygir güç ve 480 Nm tork üretirken, daha güçlü olan S versiyonlarında bu değerler 421 beygir ve 500 Nm tork şeklinde seyrediyor. Standart A 45 ve CLA 45 modelleri 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede, S versiyonları ise 3.9 saniyede tamamlıyor.

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45’in elektronik şekilde limitlenen maksimum hızı 250 km/s, S versiyonlarınki ise 270 km/s olarak ölçülüyor. Opsiyon olarak sunulan AMG Sürücü Paketi ile standart versiyonların maksimum hızı da 270 km/s’e çıkarılabiliyor. Ayrıca 8 ileri AMG Speedshift çift kavramalı şanzıman ve AMG Tork Kontrol özelliğine sahip AMG Performans 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemi de tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Seri üretim için imal edilen dünyanın en güçlü dört silindirli turbo motoru olarak nitelendirilen üniteye sahip yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modellerini durdurmak için standart versiyonların önünde 350 mm fren diskleri ve 4 pistonlu monoblok sabit kaliperler arkasında ise 330 mm diskler ve tek pistonlu yüzer kaliperler kullanılıyor. Daha güçlü S versiyonlarında ise ön tarafta 6 pistonlu sabit kaliperler ve 360 mm fren diskleri mevcut. Bu versiyonlarda kaliperlerin rengi kırmızı ve üzerinde siyah AMG logosu bulunuyor.

Drift Modu S versiyonların standart özellikleri arasında

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45’in en çok konuşulan özelliklerinden biri olan Drift Modu S versiyonlarında standart, baz versiyonlarda ise AMG Dynamic Plus paketiyle geliyor. Söz konusu özelliğin aktif edilebilmesi için Race modunun seçilmesi, ESP’nin devreden çıkarılması ve şanzımanın manuel moda alınması gerekiyor. Yeni AMG A 45 ve CLA 45 modellerinde Comfort, Sport, Sport+, Slippery, Individual ve Race olmak üzere toplamda altı sürüş modu bulunuyor.

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45’in yıl bitmeden satışa sunulması planlanıyor. Bu performanslı modellerin fiyatı ise henüz belli değil.

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?oid=43765832&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=0