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Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri tanıtıldı

Ekstra güç ve performans sunan S versiyonlarıyla birlikte tanıtılan yeni AMG A 45 ve CLA 45, İngiltere'de düzenlenen Goodwood Hız Festivali'nde tanıtıldı. İşte yeni AMG A 45 ve CLA 45'in özellikleri:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri tanıtıldı
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Bugün itibariyle başlayan Goodwood Hız Festivali iki yeni AMG modelini beraberinde getirdi. Pek çok aracın sahne aldığı festivalde yeni Mercedes-AMG A 45 ve Mercedes-AMG CLA 45 modelleri de tanıtıldı. AMG ailesinin yeni üyeleri, ekstra güç sunan S versiyonlarına da sahip.

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri oldukça agresif bir tasarıma sahip. Panamericana ismiyle anılan dikey çizgilere sahip büyük ızgara, daha büyük hava girişlerine sahip sportif ön tampon, kaslı bir görünüm sağlayan geniş çamurluklar, versiyona göre değişen 18 ve 19 inçlik siyah jantların arasından görünen kırmızı kaliperler, dörtlü egzoz çıkışları ve arka spoylerlar yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modellerinin dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Dünyanın en güçlü dört silindirli turbo motoru

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri kaputun altında M139 kod adlı 2.0 litre dört silindirli turbo motoru paylaşıyor. Söz konusu ünite standart versiyonlarda 387 beygir güç ve 480 Nm tork üretirken, daha güçlü olan S versiyonlarında bu değerler 421 beygir ve 500 Nm tork şeklinde seyrediyor. Standart A 45 ve CLA 45 modelleri 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede, S versiyonları ise 3.9 saniyede tamamlıyor.

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45’in elektronik şekilde limitlenen maksimum hızı 250 km/s, S versiyonlarınki ise 270 km/s olarak ölçülüyor. Opsiyon olarak sunulan AMG Sürücü Paketi ile standart versiyonların maksimum hızı da 270 km/s’e çıkarılabiliyor. Ayrıca 8 ileri AMG Speedshift çift kavramalı şanzıman ve AMG Tork Kontrol özelliğine sahip AMG Performans 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemi de tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Seri üretim için imal edilen dünyanın en güçlü dört silindirli turbo motoru olarak nitelendirilen üniteye sahip yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modellerini durdurmak için standart versiyonların önünde 350 mm fren diskleri ve 4 pistonlu monoblok sabit kaliperler arkasında ise 330 mm diskler ve tek pistonlu yüzer kaliperler kullanılıyor. Daha güçlü S versiyonlarında ise ön tarafta 6 pistonlu sabit  kaliperler ve 360 mm fren diskleri mevcut. Bu versiyonlarda kaliperlerin rengi kırmızı ve üzerinde siyah AMG logosu bulunuyor.

Drift Modu S versiyonların standart özellikleri arasında 

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45’in en çok konuşulan özelliklerinden biri olan Drift Modu S versiyonlarında standart, baz versiyonlarda ise AMG Dynamic Plus paketiyle geliyor. Söz konusu özelliğin aktif edilebilmesi için Race modunun seçilmesi, ESP’nin devreden çıkarılması ve şanzımanın manuel moda alınması gerekiyor. Yeni AMG A 45 ve CLA 45 modellerinde Comfort, Sport, Sport+, Slippery, Individual ve Race olmak üzere toplamda altı sürüş modu bulunuyor.

Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45’in yıl bitmeden satışa sunulması planlanıyor. Bu performanslı modellerin fiyatı ise henüz belli değil.


https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?oid=43765832&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=0 Yorum Yaz
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artenis 2 gün en beğenilen sounderland
Tabi tabi, daha geçen temmuz Almanya'da mercedes acentesine girdim, bir sağa bir sola koştum sinirden... Herşeyin en dolu paketi vardı normal olarak beyaz renk boş paket yok bizdeki gibi neyse en pahalı model 150.000 euroydu.. Yani 150.000 BİRİM, Şu anda 150.000 Birime megane dizel alınıyor ülkede ... Kendini kandırma zengin vs alacak onlarda da diye. Bu arada 150bine aldın almanyada makineyi mesela seneye 140, sonra 135 gibi hızlıca düşüyor bu da üretim oldugu için memlekette mal bizdeki gibi altın değil.
Tabi tabi, daha geçen temmuz Almanya'da mercedes acentesine girdim, bir sağa bir sola koştum sinirden... Herşeyin en dolu paketi vardı normal olarak beyaz renk ...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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pr0gedys 2 gün artenis
yıllardır anlatılıyor ama anlamıyorlar
neden hala anlatılıyor
bende bunu anlamıyorum
anlamıyor işte kapasite yok yada işine gelmiyor
bırakın anlatmayın kendilerini harikalar diyarında zannetsinler
yıllardır anlatılıyor ama anlamıyorlarneden hala anlatılıyorbende bunu anlamıyorumanlamıyor işte kapasite yok yada işine gelmiyorbırakın anlat...
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DesertEagle67 4 sa.
Almanlar görmemiş değilki gidip 150 bin euro ya araba alsınlar.Almanya'nın üst tarafında Berlin dahil çoğu kişi golf 5 golf 6 lara biniyor halâ.Merkelin konvoyunda S serisi araç görmedim henüz.İsterim ki her vatandaşımız istediği arabaya binsin ama bizi bu hâle getirenler gün yüzü görmesin inşallah
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10ff 15 sa.
Mercedes dediğin E serisinden başlar...
A serisi cla gibi modellerin amg harici, alt sınıf için oluşturulmuş bir alışveriş arabasıdır...
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Paetzold 19 sa.
Anca bakıyoruz böyle işte..
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Mayonnaisse 1 gün
Ben anlamadım birader bu kasalarda 45i bitirip 35 olarak devam etmeyecekler miydi? C63 falan c43 olmuştu.
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berkaydj 1 gün
bu ülkede gençlerin hayallerini çalanların yüzü gülmesin...
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varol42 1 gün
Hiç mi kimse o gösterge paneli denen marketlerin önüne koyulan kayan şeritli led levhalar gibi görünen çirkin şeylere bir şey demedi?
Hem o kalorifer ızgaraları da ne öyle? Dışı tamam ama ön göğüs kısmı rezalet ötesi ya.
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artenis 1 gün varol42
Onlar 40 yıl öncesine göndermedir, dürbün gögüsler de öyledir şu anda tekrar moda oldu zaten. ;)
Retro tasarımları oldukça estetik ayrıca ;)
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Ozanerdal34 2 gün
abi araba dediğinde almanlar bu işin mimarı ya kim ne derse desin. ülkeyi ayakta tutan araç sanayii yemin ederim.
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haberelectro 2 gün
Şimdi onlar düşünsün
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by__metallica 2 gün
Bir zamanlar hayalimizdeki arabalardı , artık rüyamızda bile göremeyiz.
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MrKattchup 3 gün
Önceki kasa güzeldi bu kasa da çok güzel olmuş özellikle a45 tam bir cep boy roket
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