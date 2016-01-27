Oakland Üniversitesi uçan, yüzen ve su altına dalabilen drone geliştirdi

Geliştirilen prototip, hava çerçevesinin altında bulunan bir silindir ile donatılmış durumda. Bu silindirik hazne havayla dolu olduğunda drone için kaldırma kuvveti sağlayarak su yüzeyinde durabilmesini sağlıyor. Silindirin içindeki hava dışarı pompalanarak suyla doldurulması Loon Copter'e dalış yeteneği kazandırıyor. Böylece drone 90 derece yatarak su altına dalabiliyor ve su altında gezinmek için havada kullanılan pervanelerden destek alıyor.

Dubai'de düzenlenen bir yarışma için dizayn edilen Loon Copter finale çıkan 10 projeden biri olmayı başardı. Sıradışı drone modeli 6 Şubat tarihinde gerçekleşecek organizasyonda 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

http://mashable.com/2016/01/26/loon-copter-underwater-drone/#uTHUmlvs1OqC

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Daha önce de su altında gidebilen drone modelleri üretilmişti ancak havada ve su altında aynı derecede çevikliğe sahip drone'lar daha nadir olarak ortaya çıkıyor. Oakland Üniversitesi Gömülü Sistemler Araştırma Laboratuvarı tarafından geliştirilen Loon Copter, havadayken diğer drone modelleriyle benzer şekilde çalışıyor. Yüzebilecek şekilde dizayn edilen Loon Copter su yüzeyinde batmadan durabilme özelliğine de sahip.Loon Copter, haznede biriken suyu dışarı pompalayarak su yüzeyine çıkıp tekrar uçuş moduna geçebilecek şekilde tasarlanmış durumda. Oakland Üniversitesi mühendisleri tarafından oluşturulan su geçirmez drone modelinin başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere su altı mühendislik hizmetleri, keşif çalışmaları ve birçok farklı alanda kullanılabileceği belirtiliyor.