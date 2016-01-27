Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oakland Üniversitesi uçan, yüzen ve su altına dalabilen drone geliştirdi

Oakland Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen Loon Copter, geleneksel drone modellerinden farklı olarak su yüzeyinde durabilmesinin yanında dalışa da geçebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3b
1
8
Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oakland Üniversitesi uçan, yüzen ve su altına dalabilen drone geliştirdi
Daha önce de su altında gidebilen drone modelleri üretilmişti ancak havada ve su altında aynı derecede çevikliğe sahip drone'lar daha nadir olarak ortaya çıkıyor. Oakland Üniversitesi Gömülü Sistemler Araştırma Laboratuvarı tarafından geliştirilen Loon Copter, havadayken diğer drone modelleriyle benzer şekilde çalışıyor. Yüzebilecek şekilde dizayn edilen Loon Copter su yüzeyinde batmadan durabilme özelliğine de sahip.

Geliştirilen prototip, hava çerçevesinin altında bulunan bir silindir ile donatılmış durumda. Bu silindirik hazne havayla dolu olduğunda drone için kaldırma kuvveti sağlayarak su yüzeyinde durabilmesini sağlıyor. Silindirin içindeki hava dışarı pompalanarak suyla doldurulması Loon Copter'e dalış yeteneği kazandırıyor. Böylece drone 90 derece yatarak su altına dalabiliyor ve su altında gezinmek için havada kullanılan pervanelerden destek alıyor.

Loon Copter, haznede biriken suyu dışarı pompalayarak su yüzeyine çıkıp tekrar uçuş moduna geçebilecek şekilde tasarlanmış durumda. Oakland Üniversitesi mühendisleri tarafından oluşturulan su geçirmez drone modelinin başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere su altı mühendislik hizmetleri, keşif çalışmaları ve birçok farklı alanda kullanılabileceği belirtiliyor.

Dubai'de düzenlenen bir yarışma için dizayn edilen Loon Copter finale çıkan 10 projeden biri olmayı başardı. Sıradışı drone modeli 6 Şubat tarihinde gerçekleşecek organizasyonda 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanmak için yarışacak.

http://mashable.com/2016/01/26/loon-copter-underwater-drone/#uTHUmlvs1OqC Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
su işi biraz zor çünkü suyun altında iyi safor sarfetmesi lazım....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
karo don ekibinin show 'unda çıta zirveden su altına taşınmış, kadirirdem bu defa helallık filan yok mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erturkcan2 3 yıl
Su altı aramaları olsun vs gerçekten çok işe yaracak potansiyele sahip tehlikeli yerlere sulara vs sal gitsin her şeyi gör abi süper bir gelecek bizi bekliyor ama biraz ağır geliyor hadi artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hawloo 3 yıl
Dronunuz batsın artık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Yürüyen drone da isteriz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 3 yıl
biz once arabaya binelimde. şükredicez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
geleceğin askeri robotları bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 3 yıl
ulen bizim üniversitelerimiz elektrikli araba yapar gene bişi olmaz adamlar durane a iki su tahliye haznesiyse bir vakum pompası eklemiş düyanın ticari getirisini elde etmezlerse neyim
not : iyi yapmışlar su altından çıkıp tekrar havalanması etkileyici
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google akıllı telefonlara derin öğrenme getirmek için Movidius ile ortaklık yapacak 3 yıl LG K10 ve K4 global pazarda satışa sunulacak 3 yıl Egzersiz odaklı yeni Android ve iOS uygulaması: Movesum 3 yıl Google'dan önemli "HTTP" adımı 3 yıl Samsung, akıllı telefon satışlarında düşüş yaşıyor 3 yıl iPad Air 3, "Apple Pencil" desteğiyle gelebilir 3 yıl 5000 mAh pili olan telefon mercek altında: Asus ZenFone Max incelemesi 3 yıl Office Mobile ve Office Online'a yeni bulut destekleri 3 yıl Chrome'un iOS sürümü artık çok daha hızlı ve kararlı 3 yıl Facebook, Çin nüfusunu geride bıraktı 3 yıl Gerçek kablosuz şarj yakın zamanda mümkün hale gelebilir 3 yıl Blade Runner 2 için hazırlıklara başlandı 3 yıl iPhone 7 Plus çift kamera teknolojisiyle gelebilir 3 yıl MediaTek, LTE destekli 3 yeni yonga seti duyurdu 3 yıl 2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı 3 yıl Ford, hava yastığı sorunu nedeniyle 400bin Ranger modelini geri çağırıyor 3 yıl Nvidia'dan entegre sistemlere yönelik GeForce GT 710 ekran kartı 3 yıl Spotify'ın video hizmeti Android kullanıcılarına sunulmaya başladı 3 yıl Facebook'un yeni ifadeleri önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak 3 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 benchmarkta görüldü 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Oakland Üniversitesi uçan, yüzen ve su altına dalabilen drone geliştirdi Sonraki NASA'nın Opportunity keşif aracı Mars'taki 12.yılını doldurdu 3 yıl 120 Dolara kendi BB-8 robotunuzu yapmak ister misiniz? 3 yıl Chromebook, giriş seviyesi Windows dizüstü modellerini zorlamaya başladı 3 yıl Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu" 3 yıl HBM 2 bellekli Titan X halefi, Nisan ayında tanıtılabilir 3 yıl İstanbul’a özel .ist ve .istanbul uzantılı alan adları geliyor 3 yıl Firefox 44 masaüstüne push bildirimler, Android'e bulut yazdırma yeteneği getiriyor 3 yıl Telefon konuşmalarını kaydeden iPhone kılıfı: JiC 3 yıl Samsung, Galaxy S7 ile birikte telefon yükseltme programı başlatacak 3 yıl Samsung, 2015'de araştırma geliştirme faaliyetlerine büyük kaynak ayırdı 3 yıl LG G5 kılıf görselleri internete düştü 3 yıl Instagram yılda ne kadar ve nasıl para kazanıyor? 3 yıl Koşuculara özel yeni iOS ve Android uygulaması: Freeletics Running 3 yıl Microsoft, yeni iOS uygulaması News Pro'yu yayınladı 3 yıl Parmak izi okuyucu, mobil cihazlarda yaygın hale geliyor 3 yıl Periscope'a GoPro desteği 3 yıl Olympus, PEN-F fotoğraf makinesini hayata döndürdü 3 yıl Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı 3 yıl Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi 3 yıl Sony'den yeni bir satın almayla nesnelerin interneti atağı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim