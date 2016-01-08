Oculus Rift'e sisteminiz hazır mı?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 600$'lık resmi satış fiyatı ile birçok kişiyi üzen popüler sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, bildiğiniz gibi çalışmak için oldukça güçlü bir sisteme ihtiyaç duyuyor. Oculus VR'ın yeni aracı ise sisteminizi bu açından değerlendiriyor.

Ön sipariş üzerinden satın alındığı taktirde 28 Mayıs tarihinde dağıtıma çıkacak olan Oculus Rift, şirket CEO'su Palmer Luckey'in en son açıklamasına göre 2016 yılı içerisinde tam 100 adet oyun kazanacak ve bu oyunlar ile başlığı tam performansıyla deneyimlemek için güzel bir Windows sistem gerekecek.

Oculus VR'ın ön sipariş sayfasına eklediği bir Windows yazılımı ise sisteminizi ölçerek başlık için yeterli güce sahip olup olmadığını gözler önüne seriyor. 5MB'lık boyutu bulunan yazılım, düşük görülen donanımlar için tavsiyede bulunuyor ve direkt olarak yazılım üzerinden Oculus Rift uyumlu bilgisayar siparişi verilebiliyor.

Oculus Rift için tavsiye edilen bilgisayar donanımları ise şu şekilde sıralanırken, test yazılımı ise burada yer alıyor.

NVIDIA GTX 970 / AMD 290 eşdeğeri ya da daha iyisi

Intel i5-4590 eşdeğeri ya da daha iyisi

8GB'dan fazla bellek

HDMI 1.3 video çıkış desteği

3 adet USB 3.0 bir adet USB 2.0 (Tüm kontrolcüler takılı iken)

http://www.ubergizmo.com/2016/01/oculus-rift-ready-tool/?utm_source=mainrss