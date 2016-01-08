Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oculus Rift'e sisteminiz hazır mı?

Facebook'un sahibi olduğu popüler bağış platformu Kickstarter destekli sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, tam performansı çalışmak için güzel bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor.
3 yıl
5,6b
1
25
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oculus Rift'e sisteminiz hazır mı?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 600$'lık resmi satış fiyatı ile birçok kişiyi üzen popüler sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, bildiğiniz gibi çalışmak için oldukça güçlü bir sisteme ihtiyaç duyuyor. Oculus VR'ın yeni aracı ise sisteminizi bu açından değerlendiriyor.
Ön sipariş üzerinden satın alındığı taktirde 28 Mayıs tarihinde dağıtıma çıkacak olan Oculus Rift, şirket CEO'su Palmer Luckey'in en son açıklamasına göre 2016 yılı içerisinde tam 100 adet oyun kazanacak ve bu oyunlar ile başlığı tam performansıyla deneyimlemek için güzel bir Windows sistem gerekecek.
Oculus VR'ın ön sipariş sayfasına eklediği bir Windows yazılımı ise sisteminizi ölçerek başlık için yeterli güce sahip olup olmadığını gözler önüne seriyor. 5MB'lık boyutu bulunan yazılım, düşük görülen donanımlar için tavsiyede bulunuyor ve direkt olarak yazılım üzerinden Oculus Rift uyumlu bilgisayar siparişi verilebiliyor.
Oculus Rift için tavsiye edilen bilgisayar donanımları ise şu şekilde sıralanırken, test yazılımı ise burada yer alıyor.
  • NVIDIA GTX 970 / AMD 290 eşdeğeri ya da daha iyisi
  • Intel i5-4590 eşdeğeri ya da daha iyisi
  • 8GB'dan fazla bellek
  • HDMI 1.3 video çıkış desteği
  • 3 adet USB 3.0 bir adet USB 2.0 (Tüm kontrolcüler takılı iken)

http://www.ubergizmo.com/2016/01/oculus-rift-ready-tool/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 3 yıl
GTX 970 derken?
Gideceğim en az GTX 970 gücünde ekran kartı alacağım birde üstüne cihaza 600 dolar vereceğim demek? Ben cüzdanı direk Oculus Rift'e göndereyim en iyisi...
GTX 970 derken?Gideceğim en az GTX 970 gücünde ekran kartı alacağım birde üstüne cihaza 600 dolar vereceğim demek? Ben cüzdanı direk Oculus Rift'e gönderey...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Bu cihaza 1800TL (vergisiz) bayılmamın yanında 1500TL verim alabilmek için GTX 970'e, 600 ila 1000TL'yi darboğaz yaşamamak için daha iyi bir iş işlemciye, bu işlemci içinde belkide yeni bir anakarta ve güç sıkıntısı yaşanmasın diye daha iyi bir güç kaynağına para yatıracağım öyle mi? kalsın kalsın.
Bu cihaza 1800TL (vergisiz) bayılmamın yanında 1500TL verim alabilmek için GTX 970'e, 600 ila 1000TL'yi darboğaz yaşamamak için daha iyi bir iş işlemciye, bu iş...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 3 yıl
3D gibi bununda kimse yüzüne bakmayacak, playstation haricinde bu teknolojiden ekmek yiyen olmaz.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Bu şu aşamada alınmaz neden derseniz
1. Çok pahalı
2. Yeni bir teknoloji ve çok sıkıntıları olacaktır.
3. Sistem gereksinimleri aşırı yüksek olduğu halde eminim oyunu oynarken kafamızı aniden çevirdiğimizde ekran hızımıza fps olarak yetişemeyecektir. Nvidia yetkilisi bir açıklama yapmıştı. Sanal gerçeklik cihazları için şu andaki en güçlü ekran kartlarından 3 kat daha güçlü ekran kartı olması lazım demişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
3x usb 3.0, 1x usb 2.0? digerlerini gectim ( ki gecilecek gibi degil ortalama 2500-3000 TL harcama demek) ram'i de 8 ustu yani 2'li katlar halinde gittigini dusunursek 16 gb ram. En az 5000 tl'lik masaustu pc toplanacak ki bir de uzerine 600$'lik sanal gerceklik seysi alinabilsin. Kestirmeden soyleseniz de kible ne taraftaydi o tarafa yonelsek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Boş beleş bir gözlük bu.

Yakında piyasadan silinir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ESOES1981TR 3 yıl
merak etmeyin gençler valve ve htc ortak olarak benzer proje geliştirmekte ayrıca 1-2 yıla alınır bu ürün daha yeni yeni 4k çözünürlükle tanıştı millet oyunlar felan alayı değişecek şu anki çıkış fiyatıda zaten piyasadaki bol paralıları silkelemekten başka birşey değil ama bugün 10 tl karşılığı ankarada denedim bugün oculus dk2 yi gerçekten parasını hakedecek bir ürün şu an için bile, bakalım zaman ne gösterecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 3 yıl
Bunu kullanmanın size ucuz olacağını söyleyen oldu mu? Her incelemede, her konuşmada iyi görüntü almak için ve baş dönemsi gibi sorunların önüne geçmek için iyi bir sistem lazım dedi adamlar. yeni öğrenmiş gibi yapmalar niye? benim gördüğüm neredeyse her incelemede çıktığı yıllarda zengin oyuncağı olacağı söylendi. kendisi de pahalı olacak dendi. beklenen fiyat 500$ civarıydı zaten. ondan az daha pahalı çıktı. PS VR için de konuşulan rakam 400$. ha sonuçta hazır sisteme geleceği için daha çok satar ama Oculus'dan iyi görüntü de vermez, veremez bir de bu var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeusoftech 3 yıl
Benim bilgisayarım 3 yıllık. Gereken özellikleri karşılamıyor. 3 sene veya 2 sene bekleyip yeni bilgisayar topladığımda dikkat ederim buna :D . Zaten o zamana kadar daha geliştirirler ve ucuzlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 3 yıl
Bu iş bir süre sonra bunların elinde patlar. Hem fiyatı çok yüksek, hemde aşırı derecede donanım istiyor. Lazım olan USB 3.0 portlarını saymıyorum bile. Adam gibi oyunlarla da desteklemezlerse, 2-3 yıla kalmaz mumu dikerler zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 3 yıl
Beğenmediği sistemim le herşeyi çatır çatır oynuyorum:
16 gb ram
2 x 256 gb SSD + 2 x 1 tb hdd
AMD FX-8350 Black Edition Vishera 8-Core 4.0 GHz (4.2 GHz Turbo)
Sapphire R9 280X DUAL-X OC GDDR5 3GB 384Bit
Oculus Rift'i yiyeyim, PC me bir şey olmasın. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denobino 3 yıl
c36ab7c4
Daha ne olacağı belli olmayan bir şey için bir de sistem mi dizeceğim? Bu VR lerin ilk satışa çıkarılacak modellerinde kim bilir ne gibi sıkıntılar çıkacak. Yeni çıkan teknolojilere balık gibi atlamamak lazım. Hele o fiyata.. Oyun problemi yaşanmayacak, 100 tane oyun çıkacak kısmına da inanmıyorum açıkcası. O VR destekli oyunlar hangi oyunlar? Hadi diyelim mucizevi bir şekilde donanımsal herhangi bir sıkıntı çıkmadı diyelim, oyun geliştiricileri veya oyun motorları yani yazılımsal kısımda kim bilir kaç tane oyunda akla hayale gelmeyecek sıkıntılar yaşanacak. Benim yapacağım şey beklemek. Bu ilk modeller çıksın, millet kullansın test etsin. üzerinden bir kaç yıl geçsin. Yeni modeller gelsin. Bir bakayım kaç tane oyun destekliyor. Oyunlarda ne gibi sıkıntılar oluyor göreyim. Anca o zaman alıp almama konusunda karar veririm. İşin şakası heralde bir 10 yılı bulur : D . Parayı yerden bulmuyorum sonuçta. Sonunun 3D gibi olma olasılığı da var. Pahalı 3d gözlükler ile 5-10 dk inceleyince insan bir süre wow oluyor ama ondan sonra ne film izlerken ne oyun oynarken nedense hiç insanın kullanası gelmiyor.

Herkes senin gibi dusunse ve bu urunler satilmazsa oyun falan da cikmaz merak etme.kimse parayi yerde bulmuyo alan kullanan adamlar salak bir sen akillisin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c36ab7c4 3 yıl denobino
Emin olun herkes benim gibi düşünse bu donanım üreticilerinin akıllarını başlarına almalarını sağlarız. Oyunlar ilk çıktıklarında bu kadar sorunlu olmaz, üreticiler tüketicileri her defasında yolmaya kalkmazlardı. Kısacası her şey daha güzel olurdu.

Misal, uzun zamandır beklenen ve çok ilgi gören bir oyunu adamlar baştan sağma şekilde bir sürü hata ile piyasaya sürüyor.Biliyorlar ki nasıl olsa bir sürü kişi daha oyun hakkında pek bir bilgiye sahip olmadan preorder yapıyor. Firma daha oyun çıkmadan köşe oluyor. O andan sonra zaten firma artık oyunu 2 ayda mı düzeltir veya hiç mi düzeltmez... Ama herkes benim gibi düşünüyor olsa, o firma bilecek ki oyunu çıkıp incelenene kadar(ıvır-zıvır neyi var neyi yok ortaya çıkana kadar) kimse oyunu almayacak. Böyle bir şey yapamazlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 3 yıl
benim i7 3770k o.c 4.8 ghz de ve buna yetersiz dedi.güleyim bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c36ab7c4 3 yıl
Daha ne olacağı belli olmayan bir şey için bir de sistem mi dizeceğim? Bu VR lerin ilk satışa çıkarılacak modellerinde kim bilir ne gibi sıkıntılar çıkacak. Yeni çıkan teknolojilere balık gibi atlamamak lazım. Hele o fiyata.. "Oyun problemi yaşanmayacak, 100 tane oyun çıkacak" kısmına da inanmıyorum açıkcası. O VR destekli oyunlar hangi oyunlar? Hadi diyelim mucizevi bir şekilde donanımsal herhangi bir sıkıntı çıkmadı diyelim, oyun geliştiricileri veya oyun motorları yani yazılımsal kısımda kim bilir kaç tane oyunda akla hayale gelmeyecek sıkıntılar yaşanacak.

Benim yapacağım şey beklemek. Bu ilk modeller çıksın, millet kullansın test etsin. üzerinden bir kaç yıl geçsin. Yeni modeller gelsin. Bir bakayım kaç tane oyun destekliyor. Oyunlarda ne gibi sıkıntılar oluyor göreyim. Anca o zaman alıp almama konusunda karar veririm. İşin şakası heralde bir 10 yılı bulur : D . Parayı yerden bulmuyorum sonuçta. Sonunun 3D gibi olma olasılığı da var. Pahalı 3d gözlükler ile 5-10 dk inceleyince insan bir süre "wow" oluyor ama ondan sonra ne film izlerken ne oyun oynarken nedense hiç insanın kullanası gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5595 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sistem, Çevre Birimleri ve
5 etiket daha Donanım Can Tunçer facebook oculus rift sanal gerçeklik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Farklı fonksiyonları ile dikkat çeken Hesvitband fitness bileklikleri CES 2016 fuarında 3 yıl En iyi sanal gerçeklik tecrübesi için 7 kat daha fazla güce ihtiyaç var 3 yıl Game of Thrones'un ne zaman döneceği belli oldu 3 yıl 2si1 "Cracksiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Cem Yılmaz'lı İftarlık Gazoz'un ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Patlamayan Hoverboard SWAGTRON 3 yıl Xiaomi Redmi 3, 4100mAh batarya ile geliyor 3 yıl iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişine ilişkin son durumlar netleşiyor. 3 yıl Samsung'un geçen yıl son çeyrek mali raporları beklentilerin altında 3 yıl SanDisk flash belleklere yeni kapasite seçenekleri 3 yıl Gigabyte Brix mini PC serisi, Thunderbolt 3 desteğine kavuştu 3 yıl CES 2016 yenilikçi drone' lara sahne oluyor. 3 yıl İşçi çıkaran Foxconn'a devlet yardımı 3 yıl Apple hisseleri son 15 ayın en düşük rakamlarına geriledi 3 yıl MSI'dan grafik kartı dışarıda hepsi-bir-arada bilgisayar 3 yıl iPhone 7’nin kulaklığı profesyonel özellikler ile gelebilir 3 yıl DokiWatch ile çocukları takip etmek kolaylaşıyor 3 yıl GoPro'dan herkese hitap eden 360 derecelik kamera geliyor 3 yıl Aston Martin ve Letv ortaklığının ilk Meyvesi Ces 2016'da görücüye çıktı 3 yıl Delphi, V2E teknolojisi ile otonom sürece seviye atlatıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Oculus Rift'e sisteminiz hazır mı? Sonraki Asus'un şık tasarımlı projektörü her yere götürülebiliyor 3 yıl Google, Project Tango için uygulama fikirleri arıyor 3 yıl İsviçreli bilim adamlarından cep telefonlarını ucuzlatacak teknoloji 3 yıl Autel Robotics'den gelişmiş drone: Kestrel 3 yıl Panasonic'ten ve Facebook'tan dev işbirliği 3 yıl Xiaomi Redmi 3, 12 Ocak'ta geliyor 3 yıl LockSmart Travel ile valiziniz güvende 3 yıl Microsoft, yakında kendi "SIM" kartını duyurabilir 3 yıl SanDisk Extreme 510 SSD, dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor 3 yıl YouTube'a "HDR" desteği geliyor 3 yıl Motorola markası tarihe gömülüyor 3 yıl Samsung Galaxy View maç keyfiyle piyasaya çıkıyor 3 yıl Airbus'dan "drone" önleme teknolojisi 3 yıl Candy Crush Jelly Saga ile bağımlılığa devam 3 yıl Facebook Messenger 800 milyonu geçti 3 yıl Samsung'dan dünyanın ilk çerçevesiz kavisli monitörü 3 yıl Korsan oyunlar için darağacı göründü 3 yıl Volkswagen için asıl korkulu süreç yeni başlıyor 3 yıl Amazon kendi işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor 3 yıl Facebook, Android'den kopmanın planlarını yapıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim