Oculus sanal gerçeklik odaklı bir web tarayıcısı hazırlıyor

Facebook çatısı altında sanal gerçeklik sektörünü şekillendirecek adımları atmaya başlayan Oculus, sektörün diğer önemli ayağı olan yazılıma da büyük yatırımlar yapıyor. Firma şimdi bir sanal gerçeklik odaklı internet tarayıcısı geliştiriyor.

Hali hazırda tamamen sanal gerçekliğe odaklanmış bir web tarayıcısı mevcut değil ancak YouTube gibi pek çok site sanal gerçekliğe özel sayfalar hazırlamıştı. Chrome mobil sürümü ise deneysel olarak sanal gerçeklik içeriklerini gösterebiliyordu. Yani aslında kısmen de olsa bir geçişin yaşandığını söyleyebiliriz. Carmel kod adlı tarayıcı ise sıfırdan sanal gerçeklik için tasarlandı. Kullanıcılar kasklarını takarak tarayıcı içerisinde gezinti yapabilecekler.

Carmel ve React

Carmel tarayıcısının temelinde React adında yeni bir teknoloji yatıyor. React, aslında Facebook’un 2013 yılında geliştirdiği ve açık kaynak haline getirdiği bir JS yazılımı. Son kullanıcıya yönelik arayüzlerin iOS, Android ve web için aynı tecrübede geliştirilebilmesini sağlayan React artık Carmel için çalışacak.

Geliştiriciler React yazılımını kullanarak sayfalarının Carmel üzerinde sanal gerçekliğe uygun hale getirebilecekler. Böylece kullanıcıların büyük boyutlu kurulum dosyaları indirmelerine de gerek olmayacak.

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Bu noktada elbette içerik büyük önem taşıyor. Carmel tarayıcısının anlamlı hale gelebilmesi için daha fazla içerik üreticisinin katkı yapması gerek. Oculus gelecekte her şirketin bir VR sayfasının olacağına inanıyor. Carmel tarayıcısı ne zaman kullanıma sunulacak açıklanmadı.