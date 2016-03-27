Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oculus'un kurucusu ilk müşterilerine Oculus Rift'i kendi elleriyle teslim etti

Oculus'un sanal gerçeklik başlığı Rift nihayet 28 Mart itibariyle tüketicilere sunulacak. Şirket kurucusu Palmer Luckey, Alaska'ya uçarak ilk sanal gerçeklik başlığını kendi elleriyle teslim etti bile
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4b
1
14
Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Test ve prototip sürecinden birkaç yıl sonra uzun zamandır beklenen Oculus Rift sanal gerçeklik başlığı nihayet Pazartesi günü tüketicilerle buluşmaya başlayacak. Ama şanslı bir kullanıcı zaten bu başlığa sahip olmuş durumda. Hem de Oculus'un kurucusu Palmer Luckey'in elinden teslim alarak...
Luckey, Rift'i ön siparişle 599 dolara satın alan ilk kişi olan Ross Martin'e, kendisi ve Oculus takımın geri kalanı tarafından imzalanmış kutusundaki ilk Rift'i teslim etmek için Alaska'ya yolculuk yaptı. Bu önemli anları Facebook'un canlı yayın akışıyla paylaşan Oculus kurucusunun, teslimatı Mart ayında giydiği şort, parmak arası terlik ve çiçekli Hawaii gömlekle yapması dikkat çekiyor.
Teknoloji danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Digi-Capital uzmanları, sanal gerçeklik pazarının 2020 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını tahmin ediyorlar. Eğer öngörüler gerçeğe dönüşürse, bu durum Luckey'nin Alaska'da gerçekleştirdiği bir fan ziyareti ile başlamış olacak. Bazı analistler sayının 2 milyona yaklaşabileğini söylemesine rağmen endüstri gözlemcileri, Oculus'un gelecek yıl 500.000 adet civarında bir sevkiyat rakamına ulaşabileceğini düşünüyor.
 

https://www.facebook.com/palmer.luckey/videos/10207710972306676/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Umutcan 3 yıl en beğenilen Lene
Lene

Adamlar Nasılda değer veriyor kendi vatandaşlarına ya .hastayım bu özelliklerine .Bizde de nedense Koyun muamelesi oluyor.3.Sınıf Ülkemde.

Bizim şirket sahiplerinin egosu el vermez böyle şeylere.
LeneAdamlar Nasılda değer veriyor kendi vatandaşlarına ya .hastayım bu özelliklerine .Bizde de nedense Koyun muamelesi oluyor.3.Sınıf Ül...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowofDeath06 3 yıl
Şirketin hisseleri düşmüştür bu videodan sonra.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Oculus ta hesap oluqstur dqiyorum mesaj eposta dio bu msj i nasil acacam yardim vi oluraaniz sevinirim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephalay 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Oculus ta hesap oluqstur dqiyorum mesaj eposta dio bu msj i nasil acacam yardim vi oluraaniz sevinirim

Şu şekilde halledebilirsiniz, ben böyle yaptım.

لَو ضَاق صَدري قِلت مَا أطوَلكِ يَا ليل الله يعينَ اللي مفَارق حبيبَه ..
سَهران ليلِي أناظِر نَجمَة الليل والدَمعِ يسكُب مِن عينِي سكيبَـه ..
مَا أنسَاكِ لَو ينسَى الكِحِل سودَ الأهدَاب وكيف تنسَى العِين صَافِي نُظَرهَا
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KarmaLia 3 yıl
Palmey luckey mÃ¼ÅŸterinin eline verdi...
Octobus rifti.
TÄ±klama kasmak isteyen haber sitesi manÅŸeti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 3 yıl
Ekranı yarı saydam yapıp bir de windows kurdun mu tamamdır. Hele birde cihazı küçültüp ekranıda açılır kapanır yaptın mı ne telefon ne televizyon ne bilgisayar hiç birine gerek kalmaz. Ondan sonra 5 milyar konserve kutusu kafalı insansı varlıklar olarak dolanır dururuz ortalıkta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Alçak gönüllüluk yapmis adam
..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lene 3 yıl
Adamlar Nasılda değer veriyor kendi vatandaşlarına ya .hastayım bu özelliklerine .Bizde de nedense Koyun muamelesi oluyor.3.Sınıf Ülkemde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl Lene
Lene

Adamlar Nasılda değer veriyor kendi vatandaşlarına ya .hastayım bu özelliklerine .Bizde de nedense Koyun muamelesi oluyor.3.Sınıf Ülkemde.

Bizim şirket sahiplerinin egosu el vermez böyle şeylere.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OlcaytoHun 3 yıl
Benim şirket kurucusu dikkatimi çekti. O nasıl bir tip ve kıyafettir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Paranin cercevelenmis resmini de gormek isteriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 3 yıl
Bu işin temiz 2 senesi daha var. İlk zamanlarında güzel bir hype yapıp inişe geçecek. Bence asıl sıçramayı kablosuz VR modelleri çıkınca yapacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowofDeath06 3 yıl
Şirketin hisseleri düşmüştür bu videodan sonra.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 3 yıl
şu görmüş olduğunuz başlık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3963 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oculus, palmer luckey ve
6 etiket daha Rift sanal gerçelik başlığı Zamazingo Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Changelogs ile uygulamalarınızın son sürüm bilgilerini görebilirsiniz 3 yıl Google'a ait bir veri merkezinde 360 derecelik gezintiye çıkabilirsiniz 3 yıl Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar 3 yıl Gigabyte’dan RGB aydınlatmalı GeForce GTX 960 Xtreme 3 yıl Toyota 2017'de otomatik acil frenleme sistemini standart olarak sunacak 3 yıl HTC 10 modelinin duvar kağıtları indirmeye sunuldu 3 yıl Apple Maps Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı 3 yıl Dell, BT hizmetleri birimini Japon NTT Data'ya satıyor 3 yıl Plak satışları, Spotify ile YouTube’un toplam gelirini geride bıraktı 3 yıl HTC Vive'ın kutu içeriği belli oldu 3 yıl Playstation 4.5 ultra HD blu-ray oynatıcıya sahip olabilir 3 yıl Samsung Exynos 8890’da ısınma problemleri yaşanıyor 3 yıl iOS 9.3 sürümünde yine hata 3 yıl AMD Vega mimarisi ile ilgili ilk bilgiler 3 yıl NASA, şişirilebilir yaşam kapsüllerini ISS'te test edecek 3 yıl Satürn'ün halkaları ne zaman oluştu? 3 yıl iPhone SE tasarım çizgileri, Apple’ın yeni tercihi olabilir 3 yıl Mobilite "iPhone SE, Meizu M3 Note, Xiaomi'den 4K tv, Zopo Speed 8 ve fazlası" 3 yıl Voltran efsanesi geri dönüyor 3 yıl Çin'den nükleer enerjiye dev yatırım 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Oculus'un kurucusu ilk müşterilerine Oculus Rift'i kendi elleriyle teslim etti Sonraki Türk mühendisten, yapay zeka alanında çığır açacak buluş 3 yıl Xiaomi, ikinci nesil akıllı güvenlik kamerasını duyurdu 3 yıl HTC 10'un metal kasası net görüntülerle sızdırıldı 3 yıl Batman v Superman ilk gecesinde $27.7 milyon dolar gelir elde etti 3 yıl En güçlü Xiaomi Mi 5 versiyonu nihayet piyasaya çıkıyor 3 yıl Thermaltake’den sessizlik odaklı Riing Silent 12 işlemci soğutucusu 3 yıl Yenilenebilir enerjide yatırım rekoru: Türkiye hangi konumda? 3 yıl Samsung, yeniden bir girişim olmayı istiyor 3 yıl Gücüne güvenenler, mobil telefon fırlatma şampiyonasına bekleniyor 3 yıl Dünyanın en hızlı microSD hafıza kartıyla tanışın! 3 yıl Acer, yeniden yapılanmaya gidiyor 3 yıl Assassin's Creed ve Splinter Cell için devam filmleri gündemde 3 yıl LG: iPhone SE eski teknolojileri kullanıyor 3 yıl Intel Broadwell-EP işlemciler, ay sonunda geliyor 3 yıl iPhone SE'nin pili kullanım sürelerinde iPhone 6S ve Galaxy S7'den üstün 3 yıl Oculus Rift yeni teknolojisiyle birlikte gecikmeyi azaltıyor 3 yıl Batman'in malikanesini Google Street View ile keşfedin 3 yıl GDDR5X örneklemesi başlıyor 3 yıl MSI, 3 ve 4 yollu SLI köprülerini duyurdu 3 yıl Oppo R9 ve R9 Plus ilk günde 180 binden fazla sattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim