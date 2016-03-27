Oculus'un kurucusu ilk müşterilerine Oculus Rift'i kendi elleriyle teslim etti

Test ve prototip sürecinden birkaç yıl sonra uzun zamandır beklenen Oculus Rift sanal gerçeklik başlığı nihayet Pazartesi günü tüketicilerle buluşmaya başlayacak. Ama şanslı bir kullanıcı zaten bu başlığa sahip olmuş durumda. Hem de Oculus'un kurucusu Palmer Luckey'in elinden teslim alarak...

Luckey, Rift'i ön siparişle 599 dolara satın alan ilk kişi olan Ross Martin'e, kendisi ve Oculus takımın geri kalanı tarafından imzalanmış kutusundaki ilk Rift'i teslim etmek için Alaska'ya yolculuk yaptı. Bu önemli anları Facebook'un canlı yayın akışıyla paylaşan Oculus kurucusunun, teslimatı Mart ayında giydiği şort, parmak arası terlik ve çiçekli Hawaii gömlekle yapması dikkat çekiyor.

Teknoloji danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Digi-Capital uzmanları, sanal gerçeklik pazarının 2020 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını tahmin ediyorlar. Eğer öngörüler gerçeğe dönüşürse, bu durum Luckey'nin Alaska'da gerçekleştirdiği bir fan ziyareti ile başlamış olacak. Bazı analistler sayının 2 milyona yaklaşabileğini söylemesine rağmen endüstri gözlemcileri, Oculus'un gelecek yıl 500.000 adet civarında bir sevkiyat rakamına ulaşabileceğini düşünüyor.

https://www.facebook.com/palmer.luckey/videos/10207710972306676/