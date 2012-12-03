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Office 2013, Toplu Lisans Programı ile kuruluşların hizmetinde

6 yıl
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Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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30 seneyi aşkın süredir bireysel kullanıcılardan kurumsal kullanıcılara kadar geniş yelpazede birçok sınıfın ihtiyaçlarını karşılayan Microsoft Office'in son sürümü Office 2013, Toplu Lisans Programı kapsamında kuruluşların hizmetine sunuldu.

Redmond'lı yazılım devi Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre kuruluşlar; Office 2013'ün yanı sıra Exchange Server 2013, Lync Server 2013, SharePoint Server 2013, Project 2013 ve Visio 2013'ü Toplu Lisans Programı üzerinden satın alabilecekler. Öte yandan Microsoft, bireysel kullanıcılar için Office 2013'ün yayınlanma tarihinde bir değişiklik olmadığını ve yeni sürümün, bir aksilik olmazsa ise 2013'ün ilk çeyreğinde son tüketicinin kullanımına sunulacağını yineledi.

Windows Phone ve Windows 8'de gördüğümüz Modern arayüzden esintilerin bulunduğu Office 2013, ekim ayında RTM (dağıtıma hazır) seviyesine yükseltilmiş; Microsoft, dünya genelinde Office 2010 lisansı satın alan kullanıcıların Office 2013'ü ücretsiz edinebilecekleri yükseltme kampanyasını hayata geçirmişti.


<a href="http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/03/microsoft-rolls-out-office-2013-to-business-customers-you-still-have-to-wait-for-q1-2013/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+TheNextWeb+(The+Next+Web+All+Stories)">TNW</a> Yorum Yaz
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El_domingo 6 yıl
keske daga fazla ayrıntı olsaydı...toplu lisans programından ne yapılmak istedendiğini acıkcası analyamadım....işin pratiği nasıldır..?turkiyede bu işler nasıl oluyor..?vb..
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infom@n 6 yıl
Office 2010 alan, Office 2013'e ücretsiz geçebilecek. Şahsen paraya kıyıp almak istiyorum ama Microsoft'un sitesinden taksitle alamıyorum :(
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emre1393 6 yıl
bunun starter sürümü olsa da bedava kullansak. korsanla uğraştırmasınlar bizi.
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deserthawk 6 yıl
Microsoft, dünya genelinde Office 2010 lisansı satın alan kullanıcıların Office 2013'ü ücretsiz edinebilecekleri yükseltme kampanyasını hayata geçirmişti.

Bu nedir, şirkette Office 2010 Ev ve İş sürümünü kullanıyorum.
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