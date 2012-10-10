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Office 2013'ün iOS ve Android versiyonları için Mart 2013 işaret edildi

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft'un ürün müdürü Petr Bobek, iOS ve Android platformları Office 2013 uygulamasına dair haberleri doğruladı.

Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Bobek, ''IHNED'' adlı çek sitesine Office 2013 uygulamalarının 2013 'ün mart ayı içerisinde yayınlanabileceğini söyledi.Yazılım devinin Çek Cumhuriyeti yetkilileri tarafından yayınlanan bir açıklama da ise, Office 2013'ün iOS ve Android uygulamalarının varlığı doğrulanmış durumda. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Office 2013'ün Windows işletim sistemi başta olmak üzere Windows Phone, Windows RT, Mac OS,iOS ve Android platformlarında yer alacağı belirtilirken, Office Web Uygulamaları'nın da yeni versiyonunun yayınlanacağı da açıklandı. 

Yine açıklamada Office 2013'ün kurumsal kullanıcılar için aralık ayı içerisinde, bireysel kullanıcılar için de 2013'ün şubat ayında yayınlanacağı ifade edildi. Ayrıca, Office 365 ve mobil platformlar için Office 2013'ün faaliyete geçmesi için ise, 2013'ün mart ayı işaret edildi.
http://tech.ihned.cz/c3-57854910-040000_d-microsoft-se-meni-dnes-oficialne-potvrdil-office-2013-i-pro-android-a-ios Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
MS Office bence bu zamana kadar yapılmış en iyi yazılımdır. Öyleki Ms in ezeli rakibi bile bu yazılım için inanılmaz paralar teklif etmiş ve yazılımın gelişmesi için her şeyi yapmıştır. Böyle harika bir yazılımın her platformda kullanılabilir olması erişilebilirlik açısından insanlık için inanılmaz faydalı bir şey olacaktır. Bu hizmet için sadece bunun için bile microsoft ne kadar övülse takdir edilip minnet sunulsa azdır diye düşünüyorum.
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MoTW 6 yıl
SpyPC
Teşekkür ederim ben ver3.0.31 kullanıyorum ki heralde polaris office 4.0 da var bu menü bende görünmüyor kısayol. sağolun
Hayır benimde 4.0 değil bakın
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Sizin de olması lazım.

Teşekkürler :)
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senahuseyin 6 yıl
Peki bu Office 2013' ün tam sürümünun tam olarak ne zaman çıkacak
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Public_Enemy 6 yıl
libreoffice, kingsoft vs...
bunların yapamadığı hangi işi yapıyor ki MS office ?
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MoTW 6 yıl
SpyPC
SpyPCGalaxy S2 de yüklü gelen Polaris Office en iyisi. Play Store da yok zaten.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resimdeki Kısayol a basın oraya sayfa numarasını yazacaksınız.

Teşekkür ederim ben ver3.0.31 kullanıyorum ki heralde polaris office 4.0 da var bu menü bende görünmüyor kısayol. sağolun
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bydemirci 6 yıl
bi dünya para ister şimdi microsoft uygun fiyatlı yapsalar herkez orjinal kullanacak ama nerde onlarda ticarii zeka..
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-Ege 6 yıl MoTW


Teşekkür ederim ben ver3.0.31 kullanıyorum ki heralde polaris office 4.0 da var bu menü bende görünmüyor kısayol. sağolun

Hayır benimde 4.0 değil bakın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sizin de olması lazım.
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MoTW 6 yıl
SpyPC
Galaxy S2 de yüklü gelen Polaris Office en iyisi. Play Store da yok zaten.

Konuyla alakasız ama Polaris Officede sayfaya atlama özelliği var mı? Yani 350. sayfada bir şey okumak istiyorsam tek tek bütün sayfaları geçmek zorunda mıyım? Ayraçtan bahsetmiyorum.
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-Ege 6 yıl
Galaxy S2 de yüklü gelen Polaris Office en iyisi. Play Store da yok zaten.
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-Ege 6 yıl -Ege
SpyPC
Galaxy S2 de yüklü gelen Polaris Office en iyisi. Play Store da yok zaten.

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Resimdeki Kısayol a basın oraya sayfa numarasını yazacaksınız.
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hacı.basat 6 yıl
Android'de Office Suite v6.5.959 kullanıyorum, tavsiye ederim, MS'un uğraşmasına gerek yok, olmayan yeni bir şeyler yapsın.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Şuan iOS'ta office var mı?!
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mansurmarsak 6 yıl
Yani kısaca demişler ki office kullanmak istiyorsanız WP8 e gelin ^o^
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