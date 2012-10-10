Office 2013'ün iOS ve Android versiyonları için Mart 2013 işaret edildi

Microsoft'un ürün müdürü Petr Bobek, iOS ve Android platformları Office 2013 uygulamasına dair haberleri doğruladı.

http://tech.ihned.cz/c3-57854910-040000_d-microsoft-se-meni-dnes-oficialne-potvrdil-office-2013-i-pro-android-a-ios

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Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Bobek, ''IHNED'' adlı çek sitesine Office 2013 uygulamalarının 2013 'ün mart ayı içerisinde yayınlanabileceğini söyledi.Yazılım devinin Çek Cumhuriyeti yetkilileri tarafından yayınlanan bir açıklama da ise, Office 2013'ün iOS ve Android uygulamalarının varlığı doğrulanmış durumda. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Office 2013'ün Windows işletim sistemi başta olmak üzere Windows Phone, Windows RT, Mac OS,iOS ve Android platformlarında yer alacağı belirtilirken, Office Web Uygulamaları'nın da yeni versiyonunun yayınlanacağı da açıklandı.Yine açıklamada Office 2013'ün kurumsal kullanıcılar için aralık ayı içerisinde, bireysel kullanıcılar için de 2013'ün şubat ayında yayınlanacağı ifade edildi. Ayrıca, Office 365 ve mobil platformlar için Office 2013'ün faaliyete geçmesi için ise, 2013'ün mart ayı işaret edildi.