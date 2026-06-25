Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft ve Europol, siber suçların “üretim hattını” hedef aldı

    Microsoft, Europol ve uluslararası ortakların yürüttüğü Operation Endgame kapsamında siber suçların üretim hattı alındı. Operasyonda 27 milyon hesap bilgisi kurtarıldı.

    Microsoft ve Europol, siber suçların “üretim hattını” hedef aldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Europol ve çok sayıda uluslararası kolluk kuvveti ile özel sektör şirketinin ortaklaşa yürüttüğü Operation Endgame kapsamında küresel siber suç ekosisteminde kritik rol oynayan Amadey ve StealC zararlı yazılım altyapıları büyük ölçüde devre dışı bırakıldı.

    Siber suç şebekelerine büyük darbe

    15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon, Europol tarafından fidye yazılımı saldırılarını mümkün kılan altyapılara karşı şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı uluslararası operasyon olarak tanımlanıyor.

    Yetkililer, bu kez yalnızca tek tek zararlı yazılımları değil, fidye yazılımı saldırıları, finansal dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi suçların yaygınlaşmasını sağlayan ortak altyapıları hedef aldı.

    Operasyon sırasında yüzlerce sunucu ve alan adına el konulurken 27 milyon çalıntı oturum açma bilgisi kurtarıldı ve değeri 41 milyon euroyu aşan suç gelirine ait kripto varlıklar donduruldu. Europol'e göre operasyon kapsamında 326 sunucu ve 142 alan adı etkisiz hale getirildi.

    Amadey ve StealC aynı anda vuruldu

    Microsoft ve Europol, siber suçların “üretim hattını” hedef aldı Tam Boyutta Gör
    Operasyonun merkezinde yer alan Amadey ve StealC, birbirinden bağımsız geliştirilen ancak siber suçlular tarafından sıklıkla birlikte kullanılan iki farklı zararlı yazılım platformu olarak öne çıkıyor.

    2018'den bu yana faaliyet gösteren Amadey, ele geçirilen cihazlara ilk erişimi sağlayan, ek zararlı yazılımlar yükleyebilen modüler bir yükleyici ve arka kapı görevi görüyor.

    2023'te hizmet olarak zararlı yazılım (Malware-as-a-Service) modeliyle sunulmaya başlanan StealC ise kullanıcı adı ve şifreler, kimlik doğrulama çerezleri, tarayıcı verileri, kripto para cüzdanları, tarayıcı eklentileri ve saldırganların belirlediği dosyaları hedef alan bir bilgi hırsızı olarak kullanılıyor.

    Microsoft, Mayıs 2026'nın yalnızca ilk iki haftasında bu iki zararlı yazılımın dünya genelinde 140 binden fazla enfekte cihazla ilişkilendirildiğini açıkladı.

    Yapay zeka ortak altyapıyı ortaya çıkardı

    Microsoft ve Europol, siber suçların “üretim hattını” hedef aldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un dijital suçlar birimi, yapay zeka destekli analizler sayesinde Amadey ve StealC'nin bazı ortak altyapıları kullandığını belirledi. Bu tespit, şirketin her iki zararlı yazılımın da aynı anda hedef alınmasını sağlayan hukuki süreci başlatmasına imkan verdi.

    Microsoft, elde edilen kanıtlar doğrultusunda organize suç örgütlerini hedef alan RICO yasalarına dayanarak iki altyapının tek bir suç komplosunun parçası olarak değerlendirilmesini sağladı.

    Operation Endgame kapsamında yalnızca Amadey ve StealC’nin yanı sıra Rus siber suç grubu Evil Corp ile bağlantılı SocGholish zararlı yazılım yükleyicisi de hedef alındı. Ele geçirilmiş internet siteleri üzerinden yayılan SocGholish, ziyaretçileri tarayıcı eklentisi veya meşru yazılım güncellemesi gibi görünen Truva atı içeren uygulamaları yüklemeye teşvik ediyor. Operasyon kapsamında WordPress altyapısını kullanan yaklaşık 15 bin enfekte internet sitesi temizlendi. Bu sitelerin önemli bölümünü restoranlar, oto servisleri ve diğer küçük işletmeler oluşturuyordu.

    Kaynakça https://arstechnica.com/security/2026/06/one-two-punch-delivered-in-global-operation-disrupts-cybercrime-assembly-line/ https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2026/06/24/scaling-cybercrime-disruption-through-innovation-and-ai/ https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/global-cyber-strike-disrupts-socgholish-amadey-and-stealc-malware-networks
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea bagaj su alma sorunu bmw 320d kronik sorunları 10 40 motor yağı hangi araçlarda kullanılır ısı pompalı elektrikli araçlar vivo x200 fe

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum