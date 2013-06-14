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Office 365, iOS platformu için yayınlandı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Office 365, iOS platformu için yayınlandı

Microsoft'un mobil platformlarını kullanmayan kullanıcılar tarafından uzunca bir süredir merakla beklenen Office 365 uygulaması ilk adımını iOS platformuna attı.

Kullanıcılarına Word, Excel ve PowerPoint dökümanları oluşturma ve bunları düzenleyebilme ve paylaşma imkanı veren uygulama ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak, uygulamanın kullanılabilmesi için aktif bir Office 365 aboneliğine sahip olmak şart.

Döküman oluşturma ve düzenleme yeteneklerinin yanı sıra, bulut entegrasyonuyla da dikkat çeken uygulama, kullanıcılarına SkyDrive ve SharePoint üzerinden dosya izleme ve düzenleme imkanı da veriyor. Ayrıca, bulut desteği sayesinde dökümanlar Google'ın Drive servisinde olduğu gibi çevrimdışı olarak düzenlenebiliyor.

Microsoft'un tasarım çizgisini iOS'a taşıyan uygulama şimdilik küçük ekranlı cihazlar için optimize edilmiş durumda. Yani Office 365'in iPad için özel olarak hazırlanmış bir versiyonu henüz mevcut değil. Bu arada uygulamanın iOS 6.1 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 4 veya üzeri ve beşinci nesil iPod Touch'da çalıştığını belirtelim.


Not: Uygulama henüz Türkiye Appstore'da yayınlanmamıştır.
https://itunes.apple.com/us/app/office-mobile-for-office-365/id541164041?mt=8 Yorum Yaz
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aozgec 5 yıl
yani iphone'da office olamaması başta benim için büyük eksikti.
ara sıra office bana çok gerekti.
zaman geçtikte telefonda office pek gereksiz gelecekti.
haberi görünce yüregim pır pır etti.
fiyatı görünce sildim app'i gitti..
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oslun 5 yıl
PC için office 365 sahibiyim, ücretsiz olarak kullanabilecek miyim uygulamayı?
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ozzy55ozzy 5 yıl
alemburda34
of ios 5.1 4s sahibiyim güncellemek istemiyorum zorra güncelletecekler :( Telefon şuan jet gibi

aman öyle birşey yapma ios 7 yi bekle 6 çok sıkıntılı arada takılması ve wireless sorunu var bir ara da şarj sorunu vardı düzelttiler sağolsunlar.
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lost.shoot 5 yıl
lınke gırdım free yazıyo
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*INVICTUS* 5 yıl
Arkadaşlar ofise 365 ile ofis 2013 arasında bir fark var mı? Hangisini almak daha iyi olur?
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enzomaresca 5 yıl
Gider lumia telefon alırım çok pahalı.
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alemburda34 5 yıl
of ios 5.1 4s sahibiyim güncellemek istemiyorum zorra güncelletecekler :( Telefon şuan jet gibi
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Baelros 5 yıl
Office 365 aboneliğiniz varsa ödediğiniz parayla Office programını kendi PC'nizde de kullanıyorsunuz bu yüzden istediği para normal.
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ayberkkkk 5 yıl
O fiyata bu uygulama çok kullananlar bile düşünecektir ....
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First_Person 5 yıl
Konuyla ilgili beni en çok ilgilendiren husus en altta not olarak belirtilmiş:

"Not: Uygulama henüz Türkiye Appstore'da yayınlanmamıştır."
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Posmort3m 5 yıl
USA App Store dan büyük hevesle indirmiştim ta ki yıllık 99.99 $ istediklerini görene kadar :)
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evetbenim 5 yıl
bütün kaliteli ve düzgün çalışan hatasız uygulamalar ios a tabiki
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9902120 5 yıl
smart oficce 2 var zamanında ücretsiz olmuştu
appzap alarm kuralım
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Konungariket Sverige 5 yıl evetbenim
evetbenim

bütün kaliteli ve düzgün çalışan hatasız uygulamalar ios a tabiki

bunun için apple cihazları alıyoruz işte
şimdi fandroidçinin biri gelip google play'e girip baktın mı hiç der onada baktım alayı saçma sapan uygulamadan ibaret nedense firmalar androide hiç yatırım yapmıyolar hep nerdeyse ios'a çıkan uygulamalarla bazen android tarafındakiyle dağlar kadar fark olabiliyor özellikle mobil bankacılıkta
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