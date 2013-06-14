Office 365, iOS platformu için yayınlandı

https://itunes.apple.com/us/app/office-mobile-for-office-365/id541164041?mt=8

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Microsoft'un mobil platformlarını kullanmayan kullanıcılar tarafından uzunca bir süredir merakla beklenen Office 365 uygulaması ilk adımını iOS platformuna attı.Kullanıcılarına Word, Excel ve PowerPoint dökümanları oluşturma ve bunları düzenleyebilme ve paylaşma imkanı veren uygulama ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak, uygulamanın kullanılabilmesi için aktif bir Office 365 aboneliğine sahip olmak şart.Döküman oluşturma ve düzenleme yeteneklerinin yanı sıra, bulut entegrasyonuyla da dikkat çeken uygulama, kullanıcılarına SkyDrive ve SharePoint üzerinden dosya izleme ve düzenleme imkanı da veriyor. Ayrıca, bulut desteği sayesinde dökümanlar Google'ın Drive servisinde olduğu gibi çevrimdışı olarak düzenlenebiliyor.Microsoft'un tasarım çizgisini iOS'a taşıyan uygulama şimdilik küçük ekranlı cihazlar için optimize edilmiş durumda. Yani Office 365'in iPad için özel olarak hazırlanmış bir versiyonu henüz mevcut değil. Bu arada uygulamanın iOS 6.1 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 4 veya üzeri ve beşinci nesil iPod Touch'da çalıştığını belirtelim.Not: Uygulama henüz Türkiye Appstore'da yayınlanmamıştır.