Office Online ve Outlook.com'a Skype entegrasyonu

Microsoft, Office Online ve Outlook.com'a önemli bir entegrasyon dahil etti.

Kişilerin internet tarayıcıların üzerinden Word, Excel, PowerPoint, OneNote Online'a erişmesine imkan tanıyan ve burada içerik düzenleme ile oluşturmaya imkan tanıyan servis Office Online ve popüler e-posta platformu Outlook.com, Microsoft'un kısa süre önce yaptığı duyuru ile Skype entegrasyonu kazandı.

Anlık mesajlaşma ile video temelinde kurulan entegrasyon, kullanıcıların herhangi bir Office Online servisi içerisinde çalışırken ya da Outlook.com içerisinde e-posta oluştururken direkt olarak sayfa içerisinde Skype görüşmesi yapabilmesine imkan tanıyor. Bu sayede daha hızlı çözüme ulaşılabilirken, yazılı görüşmelerin kayıt altına alınıyor olması da ilerleyen dönemlerdeki karışıklıkları ortadan kaldırabiliyor.

Microsoft'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://blogs.office.com/2015/10/29/the-new-office-october-feature-update/