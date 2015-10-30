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Office Online ve Outlook.com'a Skype entegrasyonu

Yazılım devi Microsoft, uzun süre önce bünyesine kattığı Skype'a olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. Bu desteğin en son adımı Office Online ve Outlook.com'da karşımıza çıkıyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Office Online ve Outlook.com'a Skype entegrasyonu

Microsoft, Office Online ve Outlook.com'a önemli bir entegrasyon dahil etti.
Kişilerin internet tarayıcıların üzerinden Word, Excel, PowerPoint, OneNote Online'a erişmesine imkan tanıyan ve burada içerik düzenleme ile oluşturmaya imkan tanıyan servis Office Online ve popüler e-posta platformu Outlook.com, Microsoft'un kısa süre önce yaptığı duyuru ile Skype entegrasyonu kazandı.
Anlık mesajlaşma ile video temelinde kurulan entegrasyon, kullanıcıların herhangi bir Office Online servisi içerisinde çalışırken ya da Outlook.com içerisinde e-posta oluştururken direkt olarak sayfa içerisinde Skype görüşmesi yapabilmesine imkan tanıyor. Bu sayede daha hızlı çözüme ulaşılabilirken, yazılı görüşmelerin kayıt altına alınıyor olması da ilerleyen dönemlerdeki karışıklıkları ortadan kaldırabiliyor.
Microsoft'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://blogs.office.com/2015/10/29/the-new-office-october-feature-update/ Yorum Yaz
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LORDTEK 3 yıl
skype zaten outlook.com'a uzun süreden beri entegreydi.
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acbold 3 yıl
Yıllardır engellediğim tüm spam maillerini temizlemiş outlook. Artık kullanmıyorum.
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Yilsev 3 yıl
Messengeri öldürmeseydi halen kullanıyor olurduk.
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Patren 3 yıl
office programlarından direk skypedan konuşmak çok güzel bişey olmuş
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peske 3 yıl
çok güzel olmus :)
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