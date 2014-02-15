Office uygulaması iPad'a beklenenden daha önce gelebilir





Geçen yıl akıllı telefonlar için yayınlanan Office 365 mobil uygulamasının bu yıl sonlarına doğru tabletler için de yayınlanması bekleniyordu. Ancak sürenin öne çekildiği iddia ediliyor.





Firmaya yakınlığı ile tanınan Mary Jo Foley, Steve Ballmer'ın yöneticilerle yaptığı son toplantılardan birinde iPad için Office versiyonunun mümkün olduğunda çabuk piyasaya sürülmesi için fikir birliğine varıldığını belirtiyor.





Normalde Office uygulaması Windows 8 için daha dokunmatik odaklı bir hale geleceği Gemini güncellemesini alacak ve sonrasında iPad için indirmeye sunulacaktı. Ancak şimdi Windows 8 sürümünden daha önce yaz bitmeden iPad için yayımlanacağı ifade ediliyor.





Office uygulamasının büyük ekranlarda daha iyi bir tecrübe sunacağı düşünüldüğü için iPad sürümünün büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor. Şu andaki Office 365 abonelik gereksiniminin devam edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

http://bgr.com/2014/02/14/microsoft-office-for-ipad-release-date/