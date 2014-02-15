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Office uygulaması iPad'a beklenenden daha önce gelebilir

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Office uygulaması iPad'a beklenenden daha önce gelebilir

Geçen yıl akıllı telefonlar için yayınlanan Office 365 mobil uygulamasının bu yıl sonlarına doğru tabletler için de yayınlanması bekleniyordu. Ancak sürenin öne çekildiği iddia ediliyor.

Firmaya yakınlığı ile tanınan Mary Jo Foley, Steve Ballmer'ın yöneticilerle yaptığı son toplantılardan birinde iPad için Office versiyonunun mümkün olduğunda çabuk piyasaya sürülmesi için fikir birliğine varıldığını belirtiyor. 

Normalde Office uygulaması Windows 8 için daha dokunmatik odaklı bir hale geleceği Gemini güncellemesini alacak ve sonrasında iPad için indirmeye sunulacaktı. Ancak şimdi Windows 8 sürümünden daha önce yaz bitmeden iPad için yayımlanacağı ifade ediliyor.

Office uygulamasının büyük ekranlarda daha iyi bir tecrübe sunacağı düşünüldüğü için iPad sürümünün büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor. Şu andaki Office 365 abonelik gereksiniminin devam edip etmeyeceği ise bilinmiyor.  

http://bgr.com/2014/02/14/microsoft-office-for-ipad-release-date/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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LilTunechi 5 yıl
Apple kendi uygulamaları ile zaten o boşluğu kapatıyor büyük oranda ama yinede %100 uyumlu ms gelirse çok iyi olur tabiki.
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doctor5945 5 yıl
apple da ucretsız verıyor artık kendı ofıs uygulamalarını gecmış ola ms efendi
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