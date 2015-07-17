Okyanus Akıntısından Enerji Üreten Uçurtma Tipi Türbin

Dünya'nın çoğunun okyanuslarla kaplı olduğu düşünüldüğünde bizim de bu alanlardan öyle ya da böyle enerji elde etmemiz gerektiği yadsınmaz bir gerçek. Buradan hareketle deniz üzerinde rüzgar türbinleri üretiyoruz ama derin denizde yapabileceğimiz daha çok şey var.

Bu projeye önderlik eden firma Toshiba ve IHI olsa da üniversite ve araştırma enstitüleri de işin aktif olarak içinde. Araştırma için kaynak ise devlet tarafından yönetilen Japonya Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknolojik Gelişim Kurumu’ndan geliyor. Proje kapsamında 2017 yıllında prototip üretiminin tamamlanması ve ilk gerçek saha testlerinin başlaması hedefleniyor.

Bu yazı DH+ dergisinin 16. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi mobil cihazlarınıza aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.



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Bunlardan en önemlisi devasa okyanus akıntıları. Mesela Japonya kendi kıyılarındaki Kuroshio akıntısını kullanmayı planlıyor. Bunun için de okyanus dibine asılan uçurtma tipi türbinler sayesinde stabil bir enerji üretimi planlıyor. Akıntı sadece saatte 5 kilometre hızında olsa da suyun özkütlesi yeterli enerji alımını mümkün kılıyor.