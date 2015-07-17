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Okyanus Akıntısından Enerji Üreten Uçurtma Tipi Türbin

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Okyanus Akıntısından Enerji Üreten Uçurtma Tipi Türbin
Dünya'nın çoğunun okyanuslarla kaplı olduğu düşünüldüğünde bizim de bu alanlardan öyle ya da böyle enerji elde etmemiz gerektiği yadsınmaz bir gerçek. Buradan hareketle deniz üzerinde rüzgar türbinleri üretiyoruz ama derin denizde yapabileceğimiz daha çok şey var.

Bunlardan en önemlisi devasa okyanus akıntıları. Mesela Japonya kendi kıyılarındaki Kuroshio akıntısını kullanmayı planlıyor. Bunun için de okyanus dibine asılan uçurtma tipi türbinler sayesinde stabil bir enerji üretimi planlıyor. Akıntı sadece saatte 5 kilometre hızında olsa da suyun özkütlesi yeterli enerji alımını mümkün kılıyor.

Bu projeye önderlik eden firma Toshiba ve IHI olsa da üniversite ve araştırma enstitüleri de işin aktif olarak içinde. Araştırma için kaynak ise devlet tarafından yönetilen Japonya Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknolojik Gelişim Kurumu’ndan geliyor. Proje kapsamında 2017 yıllında prototip üretiminin tamamlanması ve ilk gerçek saha testlerinin başlaması hedefleniyor.
Bu yazı DH+ dergisinin 16. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi mobil cihazlarınıza aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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The Balance 4 yıl en beğenilen YüzüğüKayıpFrodo
YüzüğüKayıpFrodo
Koskoca firmaların milyonlarca dolarlık yatırımları olacak ve taslak resmi bu kadar kötüi iğrenç olacak.İnanın ki bizim forumda daha iyi fotoşok yapan arkadaşlar var


Adamlar neler yapıyor bizim halkın kustahlığına bak daha doğalgaz alıp doğalgazla elektrik üretiyoruz.
YüzüğüKayıpFrodoKoskoca firmaların milyonlarca dolarlık yatırımları olacak ve taslak resmi bu kadar kötüi iğrenç olacak.İnanın ki bizim forum...
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GuitarxtanbuL 4 yıl
Türk deniz altıları bunu beğendi
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DH Misafiri 4 yıl
Bizim bilişim bakanının dediği gibi, böyle şeylere kafa yormayın...
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Anthony John Soprano 4 yıl
Hocam sende artık bi yenilenebilir enerji kaynağı yatırımı yapta rahatlayalım
Bayağı bir hakimsiniz konuya bu tip haberleri okumak keyifli oluyor.
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tugares 4 yıl
Umarım üniversitelerimiz de gerekli ödenekleri aldıktan sonra asıl işleri olan bilime yonelirler de bizde uretebilriiz. Yoksa Profesör dediğimiz fakat ne yazik ki çok uretmeyen insanların büyük bi kısmının(bazı hocalar böyle değil tabii ki) çevirilerini okumaktan öteye gidemeyiz.
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Batuist 4 yıl
Gün bey enerji üretimi konularına oldukça ilgilisiniz galiba. Benim aklımda hala kilometrelerce bir kuyu kazıp dünyanın magna tabakasının sıcaklığını kullanıp 400 küsür dereceyle yer yüzüne fışkıran su buharından elde edilen enerji var. Aklımdaki en mantıklı seçenek olarak hala yerini koruyor. Koca bir ateş kütlesinin üzerindeki toprak parçasındayız ve bu ateş kütlesinin enerjisini kullanmak bence en mantıklısı.
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gun 4 yıl Batuist
Enerjiyi üniversite yıllarımdan beri çok ilgi duyarım. O haber biraz magmanın yüzeye yakın olduğu yerde mümkün ve güzel ama nedense aslında ben Dünya'nın iç ısısını etkiler filan korkusu ile azcıkta olsa korkmuyor Değilim. Zira akışkan bir iç çekirdeğimiz olması sayesinde manyetik kutbumuz var ve o sayede yüklü radyasyonlar kutuplara yönleniyorda Dünya'da rahatça yaşayabiliyoruz.

Bu tür kıyıda köşede kalmış akıntı haberleri benim ilgimi çok çekiyor bir ara bizim Boğaz'da da deniyorlardı ne oldu acaba, bakayım bir ara.
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usmcsas 4 yıl
YüzüğüKayıpFrodo
Koskoca firmaların milyonlarca dolarlık yatırımları olacak ve taslak resmi bu kadar kötüi iğrenç olacak.İnanın ki bizim forumda daha iyi fotoşok yapan arkadaşlar var

millet pislik atacak yer arıyor.sen yap kardeşim yaptığın zaman da photoshop'u güzel kullan
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Koskoca firmaların milyonlarca dolarlık yatırımları olacak ve taslak resmi bu kadar kötüi iğrenç olacak.İnanın ki bizim forumda daha iyi fotoşok yapan arkadaşlar var
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The Balance 4 yıl YüzüğüKayıpFrodo
YüzüğüKayıpFrodo
Koskoca firmaların milyonlarca dolarlık yatırımları olacak ve taslak resmi bu kadar kötüi iğrenç olacak.İnanın ki bizim forumda daha iyi fotoşok yapan arkadaşlar var


Adamlar neler yapıyor bizim halkın kustahlığına bak daha doğalgaz alıp doğalgazla elektrik üretiyoruz.
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