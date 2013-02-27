Olloclip, iPod Touch 4 ve 5 modelleri için lens adaptörlerini tanıttı

Apple'ın iPhone 4/4s ve 5 akıllı cep telefonları için ürettiği kamera aparatları ile tanınan Olloclip, iPod modelleri için de yeni adaptörünü duyurdu.

Olloclip tarafından duyurulan yeni adaptör sistemi sayesinde firmanın lens sistemleri, Apple'ın yeni iPod Touch 5G ve bir önceki jenerasyon iPod Touch 4G modelleri üzerinde de çalışabilecek. Artık Apple'ın iPod modelleri ile de kullanılabilen Olloclip lens sistemleri, modellerin kamera kısımlarının üzerine takılan ve bir tarafı 180° balık gözü diğer tarafı ise geniş açı bir lensten oluşuyor. Geniş açı lens tarafı sökülürse 10x büyütme sağlayabilen bir makro lens de elde edilebilen sistem, oldukça ufak ve hafif bir yapıdan oluşarak, akıllı cihazları ile daha kaliteli ya da farklı fotoğraflar çekmek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı özellikler sunuyor.

Olloclip tarafından Apple'ın iPod modelleri için duyurulan adaptör sistemleri 9,99$, lens sistemleri ise 69.99$ fiyat etiketleri ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.olloclip.com/order/

http://www.olloclip.com/order/