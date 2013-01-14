Olympus'tan giyilebilir vizör patenti





Fotoğraf sektöründen önemli bir yere sahip olan Olympus, giyilebilir bir vizör patenti aldı.

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Olympus ilginç bir patent alımı ile gündeme geldi. Firma tarafından alınan patent, giyilebilir bir vizör teknolojisi içeriyor. Fotoğraf makinelerinden bağımsız olarak kullanılabilen vizör sayesinde, klasik fotoğraf makinesi tutuş şekilleri de geride kalıyor. Google'ın Project Glass isimli giyilebilir ürününe benzeyen bir yapı sunan makineden bağımsız vizör teknolojisinin, yeni çıkacak Olympus fotoğraf makinelerinde görebilme olanağımız oldukça yüksek.

Alınan patentin çizimleri bu şekilde;

http://www.petapixel.com/2013/01/13/olympus-patent-shows-strange-futuristic-monocle-style-external-viewfinder/