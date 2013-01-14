Olympus'tan giyilebilir vizör patenti

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Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Olympus ilginç bir patent alımı ile gündeme geldi. Firma tarafından alınan patent, giyilebilir bir vizör teknolojisi içeriyor. Fotoğraf makinelerinden bağımsız olarak kullanılabilen vizör sayesinde, klasik fotoğraf makinesi tutuş şekilleri de geride kalıyor. Google'ın Project Glass isimli giyilebilir ürününe benzeyen bir yapı sunan makineden bağımsız vizör teknolojisinin, yeni çıkacak Olympus fotoğraf makinelerinde görebilme olanağımız oldukça yüksek.
Alınan patentin çizimleri bu şekilde;
http://www.petapixel.com/2013/01/13/olympus-patent-shows-strange-futuristic-monocle-style-external-viewfinder/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Onu yapan 1-2 sene sonra dediğimi yapamayacak mı ? Sizin beyninizin ileri görüş kapasitesi bu kadar ile sınırlı mı ! :) Tabi olabilir, hepimiz belli sınırları olan insanlarız. Aynı olacağız diye bir şart yok fakat hiç değil ise bugüne kadar yaşadıklarınızdan öğrenseydiniz sizin gibi sınırlı düşüncelere kendini hapsetmeyen nice insanların yaşamınız süresi içinde dahi neler icat ettiklerini ve bu icatların da nasıl ilerlediğini !.. Sanırım siz hala önünüze konandan ibaret olan bir Dünya'da yaşıyorsunuz.
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Zaten de mevcut dediğim şey. Arkadaş da paylaşmış ama beyniniz direk reddetmeye odaklandığından bunu da öğrenmeyi-görmeyi kabul etmemiş !
Buradaki kamera insanın kontrolünde olsun istenmiş ki siz bunu herhangi bir hayvana da takabilirsiniz. Eğer beyniniz "yok o büyük, kuş nasıl taşısın" der ise, söyleyin ona 3-5 yıla ufağı da çıkar eğer şu an yok ise !
vizör makineden bağımsız olur. Günümüz teknolojisinde uygulanması da çok basit, gözdeki şarjlı evf parçasına makineden kablosuz sinyal ile görüntü aktarılıp halledilir.
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