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Olympus'tan giyilebilir vizör patenti

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf sektöründen önemli bir yere sahip olan Olympus, giyilebilir bir vizör patenti aldı.
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Olympus ilginç bir patent alımı ile gündeme geldi. Firma tarafından alınan patent, giyilebilir bir vizör teknolojisi içeriyor. Fotoğraf makinelerinden bağımsız olarak kullanılabilen vizör sayesinde, klasik fotoğraf makinesi tutuş şekilleri de geride kalıyor. Google'ın Project Glass isimli giyilebilir ürününe benzeyen bir yapı sunan makineden bağımsız vizör teknolojisinin, yeni çıkacak Olympus fotoğraf makinelerinde görebilme olanağımız oldukça yüksek. 
Alınan patentin çizimleri bu şekilde;

http://www.petapixel.com/2013/01/13/olympus-patent-shows-strange-futuristic-monocle-style-external-viewfinder/ Yorum Yaz
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jiddi 6 yıl en beğenilen
Süper bir icat bu. Kameranızı kedi yada köpeğinize, eğitimli atmacaya falan giydirilebilir bir şekilde takın. Salın gitsin, misal köpeğiniz kediyi kovalarken siz çekin ! Çok çılgın sahneler yaratılır bununla :p Çığır açar aksiyon fotoğrafçılığında.
Süper bir icat bu. Kameranızı kedi yada köpeğinize, eğitimli atmacaya falan giydirilebilir bir şekilde takın. Salın gitsin, misal köpeğiniz kediyi kovalarken s...
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JoeyBane 6 yıl
Adamları ayakta alkışlamak lazım. İleri görüşlülük bu olsa gerek.
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aragorn20 6 yıl
Slr makinenin tutuş şekli bellidir stabilite için illa alnına dayıyacan bellki rangefinder gövdelerde kullanılabilir ama slr dünyası tutucudur
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DH Misafiri 6 yıl
Giyilebilir vizör diyor arkadaşlar.. Yani kameranın vizörünü kameradan ayırıyorlar. Vizör kameranın neyi çektiğini gösteren aparatıdır. Yoksa öle kediye, köpeğe takimde aksiyon çekim felan, hangi dünyayı yaşıyorsunuz anlayamadım ben :D Avantajlığı olabiliceği nokta siz başka bir yöne bakarken kameranın objektifinde olan bitenleride görebilicek olmanızdır.
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jiddi 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Giyilebilir vizör diyor arkadaşlar.. Yani kameranın vizörünü kameradan ayırıyorlar. Vizör kameranın neyi çektiğini gösteren aparatıdır. Yoksa öle kediye, köpeğe takimde aksiyon çekim felan, hangi dünyayı yaşıyorsunuz anlayamadım ben :D Avantajlığı olabiliceği nokta siz başka bir yöne bakarken kameranın objektifinde olan bitenleride görebilicek olmanızdır.

Onu yapan 1-2 sene sonra dediğimi yapamayacak mı ? Sizin beyninizin ileri görüş kapasitesi bu kadar ile sınırlı mı ! :) Tabi olabilir, hepimiz belli sınırları olan insanlarız. Aynı olacağız diye bir şart yok fakat hiç değil ise bugüne kadar yaşadıklarınızdan öğrenseydiniz sizin gibi sınırlı düşüncelere kendini hapsetmeyen nice insanların yaşamınız süresi içinde dahi neler icat ettiklerini ve bu icatların da nasıl ilerlediğini !.. Sanırım siz hala önünüze konandan ibaret olan bir Dünya'da yaşıyorsunuz.
-
Zaten de mevcut dediğim şey. Arkadaş da paylaşmış ama beyniniz direk reddetmeye odaklandığından bunu da öğrenmeyi-görmeyi kabul etmemiş !
sokak_papagani
Yeni bir şey değil aslında bu olay, bağımsız olarak herhangi bir makinadan veya kameradan görüntü alıp gözlük şeklinde ekranlara ileten teknoloji zaten kullanılıyordu ama bu sanırım daha ulaşılabilir bir şey olacak.
youtu.be/... burada 1. dakikadan hemen sonra bahsettiğim sistem gözüküyor.

Buradaki kamera insanın kontrolünde olsun istenmiş ki siz bunu herhangi bir hayvana da takabilirsiniz. Eğer beyniniz "yok o büyük, kuş nasıl taşısın" der ise, söyleyin ona 3-5 yıla ufağı da çıkar eğer şu an yok ise !
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Umutcan 6 yıl
Kullanışlılık açısından çok mantıklı, önceki modellerde zor açılardan çekim yapılabilmesi için oynar ekran kullanılıyordu. Bunda artık makineyi istediğin yere uzat çek,
vizör makineden bağımsız olur. Günümüz teknolojisinde uygulanması da çok basit, gözdeki şarjlı evf parçasına makineden kablosuz sinyal ile görüntü aktarılıp halledilir.
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jiddi 6 yıl
Süper bir icat bu. Kameranızı kedi yada köpeğinize, eğitimli atmacaya falan giydirilebilir bir şekilde takın. Salın gitsin, misal köpeğiniz kediyi kovalarken siz çekin ! Çok çılgın sahneler yaratılır bununla :p Çığır açar aksiyon fotoğrafçılığında.
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