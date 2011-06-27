Olympus'un Micro Four Thirds uyumlu modeli E-P3'ün fotoğrafları sızdırıldı

Dijital fotoğraf makineleri konusunda uzman firmalardan Olympus'un 30 Haziran tarihinde düzenlemesi planladığı etkinlik öncesi, E-P3 modelinin gizli çekilmiş fotoğrafları internete sızdırıldı.

Micro Four Thirds desteği sunan Olympus E-P3, söylentilere göre 12 megapiksel çözünürlük sunan yeni bir sensöre sahip olacak ve kameranın ISO değeri 12.800'e kadar yükseltilebilecek. Harici flaşlara destek veren kameranın 600.000 piksel LCD ekranla, yenilenmiş arayüzle ve menü tuşlarıyla geleceği söylentiler arasında. Bunlara ek olarak kameranın 1080i @ 60 FPS video kaydedebileceği iddia ediliyor.



Olympus'un artık geri sayımı başlanan lansman gününü merakla bekliyoruz.

