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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Olympus'un Micro Four Thirds uyumlu modeli E-P3'ün fotoğrafları sızdırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Olympus'un Micro Four Thirds uyumlu modeli E-P3'ün fotoğrafları sızdırıldı
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Dijital fotoğraf makineleri konusunda uzman firmalardan Olympus'un 30 Haziran tarihinde düzenlemesi planladığı etkinlik öncesi, E-P3 modelinin gizli çekilmiş fotoğrafları internete sızdırıldı.
Micro Four Thirds desteği sunan Olympus E-P3, söylentilere göre 12 megapiksel çözünürlük sunan yeni bir sensöre sahip olacak ve kameranın ISO değeri 12.800'e kadar yükseltilebilecek. Harici flaşlara destek veren kameranın 600.000 piksel LCD ekranla, yenilenmiş arayüzle ve menü tuşlarıyla geleceği söylentiler arasında. Bunlara ek olarak kameranın 1080i @ 60 FPS video kaydedebileceği iddia ediliyor.
Olympus'un artık geri sayımı başlanan lansman gününü merakla bekliyoruz.
Olympus'un Micro Four Thirds uyumlu modeli E-P3'ün fotoğrafları sızdırıldı
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Olympus'un Micro Four Thirds uyumlu modeli E-P3'ün fotoğrafları sızdırıldı
Tam Boyutta Gör
Olympus'un Micro Four Thirds uyumlu modeli E-P3'ün fotoğrafları sızdırıldı
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séquestre 8 yıl en beğenilen
O nasıl bir sızma öyle :) Sızma efekti var fotoğraflarda heyecandan bulanık çekmişler :D
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jeofizikci 8 yıl
üzerindeki lenste yeni galiba.
epl3 te dahili vizor olacaktı diye bekliyodum, bunun vizoru yok. bunda yoksa diğerindede olmaz gibi.
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synchro 8 yıl
iyi kamera olcak
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bipekkan 8 yıl
Büyük büyük ihtimalle Olympus E-P3= Panasonic Lumix GF-3...... Farkı menülere erişimde 1 veya 2 kısa yol tuşu eksik yada fazla. Yine büyük ihtimalle ZUIKO+G VARIO lens bayonet kardeşliği + Aynı sensör 12MP CMOS sensor (standard Four Thirds ölçüsü)
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séquestre 8 yıl en beğenilen
O nasıl bir sızma öyle :) Sızma efekti var fotoğraflarda heyecandan bulanık çekmişler :D
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