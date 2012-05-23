OmniVision'ın yeni 16MP sensörleri ile akıllı telefonlarda 4K video kaydı mümkün olacak

Üst seviye akıllı telefon modellerinde yeni yeni görmeye başladığımız 1080p formatında video kaydı, OmniVision'ın yeni sensörleriyle yerini 4K çözünürlüğe bırakacak.





Son kullanıcı tarafına 3840 x 2160 piksel çözünürlük olarak yansıyan 4K/Super Hi-Vision kavramı görüntü birimi üreticilerinin henüz denemeye başladığı bir teknoloji. Şu an için yeterli altyapının olmadığı 4K çözünürlük ilk kez Londra Olimpiyatları'nda BBC ve Japon NHK tarafından 15 metrelik dev ekranlarda izleyicilere aktarılacak.





OmniVision'ın geliştirdiği çözümler OV16820 ve OV16825 şeklinde adlandırılmış. Bu çözümlerde bulunan 16 MP'lik CameraChip sensör ile 16MP çözünürlükte fotoğraf ve 4K çözünürlükte video çekimi mümkün oluyor. Yeni çözümler önümüzdeki yıllarda dijital kameralar, dijital video kameralar ve akıllı telefonlarda kullanılmaya başlayacak.





1/2.3 inçlik OV16820 ve OV16825 görüntü sensörleri 60 kare/saniye hızında 3840 x 2160 çözünürlükte çekim yaparken, 30 kare/saniye hızında ise 4608 x 3456 tam çözünürlükte video çekimi yapabilecek. 1080p çekimler ise yine 60 kare/saniye hızında ve elektronik görüntü dengeleme için -EIS ektra pikseller kullanarak yapılabiliyor.





Bunun yanında sensörler seri kamera kontrol yolu - SCCB ile eksik piksel ve gürültü giderme, görüntü kalitesi kontrolü, ısı kontrolü, 10/12bit-RAW ölçekleme, DPCM 10-8 sıkıştırma, görüntü boyutu, kare hızı, poz kalitesi, kırpma ve oryantasyon ayarlama gibi tüm gerekli fonksiyonları da sunuyor.





OV16820 bas-çek segmenti için yüksek kalitede ve 16MP çözünürlükte fotoğraf çekimini mümkün kılarken, OV16825 daha çok üst seviye makineler ve akıllı telefonlara hitap edecek. Sensörler 1.34-mikron OmniBSI-2 piksel mimarisi sayesinde yüksek performans sunuyor.





8-şerit LVDS/MIPI arabirimi ile yüksek hızda veri transferi de mümkün oluyor.





OmniVision her iki sensörü de yılın sonlarına doğru hacimli üretime sokmayı planlıyor.