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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OmniVision'ın yeni 16MP sensörleri ile akıllı telefonlarda 4K video kaydı mümkün olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Üst seviye akıllı telefon modellerinde yeni yeni görmeye başladığımız 1080p formatında video kaydı, OmniVision'ın yeni sensörleriyle yerini 4K çözünürlüğe bırakacak.

Son kullanıcı tarafına 3840 x 2160 piksel çözünürlük olarak yansıyan 4K/Super Hi-Vision kavramı görüntü birimi üreticilerinin henüz denemeye başladığı bir teknoloji. Şu an için yeterli altyapının olmadığı 4K çözünürlük ilk kez Londra Olimpiyatları'nda BBC ve Japon NHK tarafından 15 metrelik dev ekranlarda izleyicilere aktarılacak.

OmniVision'ın geliştirdiği çözümler OV16820 ve OV16825 şeklinde adlandırılmış. Bu çözümlerde bulunan 16 MP'lik CameraChip sensör ile 16MP çözünürlükte fotoğraf ve 4K çözünürlükte video çekimi mümkün oluyor. Yeni çözümler önümüzdeki yıllarda dijital kameralar, dijital video kameralar ve akıllı telefonlarda kullanılmaya başlayacak. 

1/2.3 inçlik OV16820 ve OV16825 görüntü sensörleri 60 kare/saniye hızında 3840 x 2160 çözünürlükte çekim yaparken, 30 kare/saniye hızında ise 4608 x 3456 tam çözünürlükte video çekimi yapabilecek. 1080p çekimler ise yine 60 kare/saniye hızında ve elektronik görüntü dengeleme için -EIS ektra pikseller kullanarak yapılabiliyor.

Bunun yanında sensörler seri kamera kontrol yolu - SCCB ile eksik piksel ve gürültü giderme, görüntü kalitesi kontrolü, ısı kontrolü, 10/12bit-RAW ölçekleme, DPCM 10-8 sıkıştırma, görüntü boyutu, kare hızı, poz kalitesi, kırpma ve oryantasyon ayarlama gibi tüm gerekli fonksiyonları da sunuyor.

OV16820 bas-çek segmenti için yüksek kalitede ve 16MP çözünürlükte fotoğraf çekimini mümkün kılarken, OV16825 daha çok üst seviye makineler ve akıllı telefonlara hitap edecek. Sensörler 1.34-mikron OmniBSI-2 piksel mimarisi sayesinde yüksek performans sunuyor.

8-şerit LVDS/MIPI arabirimi ile yüksek hızda veri transferi de mümkün oluyor.

OmniVision her iki sensörü de yılın sonlarına doğru hacimli üretime sokmayı planlıyor.

http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=116 Yorum Yaz
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erci501 7 yıl en beğenilen
o kadar yüksek çözünürlük yerine daha kaliteli çekim yapmak için kafa yorsalar daha iyi olur. Çünkü kameralar hala hareketli objeleri çekerken çok başarısızlar.
o kadar yüksek çözünürlük yerine daha kaliteli çekim yapmak için kafa yorsalar daha iyi olur. Çünkü kameralar hala hareketli objeleri çekerken çok başarısız...
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berkkarabacak 7 yıl
dreamblue35
batkentBiz daha 1080p çözünürlüğe yeni geçtik nerden çıktı bu 4k felan :D
hocam japonlar 2003 yılından bu yana 4k televizyon yayını yapıyor türkiye daha yeni geçti 1080p ye :)

kaynak?
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dreamblue35 7 yıl
batkent
Biz daha 1080p çözünürlüğe yeni geçtik nerden çıktı bu 4k felan :D

hocam japonlar 2003 yılından bu yana 4k televizyon yayını yapıyor türkiye daha yeni geçti 1080p ye :)
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apokaliptik07 7 yıl
512 kbps ile ben sizi yavaşlatırım siz gidin..
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berkkarabacak 7 yıl
mehmetfahriguven
TTNETten en son bahsedilecek olan bu konuda, yine AKK/TTNET politikalarından bahsetme eyleminde bulunabilmişsiniz. Tebrikler. Arkadaşlar, sizin şahsi sıkıntılarınızı biz dinlemek zorunda mıyız. Bu, nasıl bir anlayış hâlâ çözemedim.

şahsi sıkıntı derken?Sen heralde AKK olmayan bişi kullanıosun,sölede bizde geçelim bi zahmet
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mehmetfahriguven 7 yıl
TTNET'ten en son bahsedilecek olan bu konuda, yine AKK/TTNET politikalarından bahsetme eyleminde bulunabilmişsiniz. Tebrikler.

Arkadaşlar, sizin şahsi sıkıntılarınızı biz dinlemek zorunda mıyız. Bu, nasıl bir anlayış hâlâ çözemedim.
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berkkarabacak 7 yıl
Firaristt
zerocontroloptik kalite olmadan istediği kadar megapiksel olsun hiçbir işe yaramıycaktır.küçücük lensten dslr performansı beklemek saçmalık
kesinlikle katılıyorum. Sensör vs bir yere kadar. Ama kalite arttırılabilir ona eminim.

Senin Slr dediğin makinelerin bu kadar net fotoğraf çekmesindeki en büyük etken zaten Sensördür.Inan bana optik kalitesi o kadar da önemli değil eğer aşırı zoom gibi extrem foto çekimleri yapmıyorsan ki biz bunu cep telefonlarında yapmayız.
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berkkarabacak 7 yıl
Süper bi haber bu işte fakat bunun için ilk önce ekran çözünürlüklerinin artması gerekir ben laptobumda hala 1366/768 gibi aşırı komik bi çöz kullanıyorum,umarım artık full hd'nin ötesi çözünürlükler piyasaya girer ekranlar için.Buna ek olarak internet hızıda çok önemli bu videolaro izlemek için, bide akk var tabi.Son olarakda BBC ve NNK bu konuda uzun zmandır çalışıolar,onlarıda omnia vision ile birlikte tebrik ediyorum.
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demo11 7 yıl
nokia ya GAPAK olsun teklonoji budur!
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my54 7 yıl
firmalar nitelik yerine nicelik savaşına başladı.
Cam gibi yüksek doygunluklu 720p çekmek yerine;
tırtıklı, yetersiz ışıkta flu çekim yapılmış 2160p görüntü versen banane..
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Cansev_07 7 yıl
Herşey iyi güzel de 1080p de bile 10 dk video 2 gb yi bulurken 4k da nasıl olcak onu düşünüyorum.
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