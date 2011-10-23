OnLive, hayranlarına yönelik Facebook üzerinden kampanya başlatıyor

Bulut altyapısı üzerinden oyun akışları sağlayarak tabletler ve akıllı telefonlar üzerinde DiRT 3, Batman: Arkham City gibi oyunları oynayabilmenizi sağlayan OnLive, kısa süre önce ABD dışında İngiliz oyunseverlere de kapılarını açmıştı.





Tweeter hesabından yaptığı duyuruda OnLive, Facebook sayfasının 62791 beğeniye ulaşması durumunda kullanıcılar istedikleri bir oyunu 1$'a alabilecek. Kampanya dün itibariyle başlamış durumda.





OnLive arşivinde Dues Ex: Human Revolution, DiRT 3, Red Faction: Armageddon gibi kaliteli pek çok oyun bulunuyor. Normalde oyunların bedeli 4$-39$ arasında değişiyor.





Kampanyaya L.A. Noire ve Batman: Arkham City önsiparişe giren oyunlar dahil değil. Kuponlarını alan kullanıcılar OnLive hizmetine üye olarak hediye oyununu oynamaya başlayabilir. Daha önce platform üzerinden oyun satın almış müşterilere ise promosyon kodu eposta ile gönderilecek.