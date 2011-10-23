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OnLive, hayranlarına yönelik Facebook üzerinden kampanya başlatıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,8b
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut altyapısı üzerinden oyun akışları sağlayarak tabletler ve akıllı telefonlar üzerinde DiRT 3, Batman: Arkham City gibi oyunları oynayabilmenizi sağlayan OnLive, kısa süre önce ABD dışında İngiliz oyunseverlere de kapılarını açmıştı.

Tweeter hesabından yaptığı duyuruda OnLive, Facebook sayfasının 62791 beğeniye ulaşması durumunda kullanıcılar istedikleri bir oyunu 1$'a alabilecek. Kampanya dün itibariyle başlamış durumda.

OnLive arşivinde Dues Ex: Human Revolution, DiRT 3, Red Faction: Armageddon gibi kaliteli pek çok oyun bulunuyor. Normalde oyunların bedeli 4$-39$ arasında değişiyor.

Kampanyaya L.A. Noire ve Batman: Arkham City önsiparişe giren oyunlar dahil değil. Kuponlarını alan kullanıcılar OnLive hizmetine üye olarak hediye oyununu oynamaya başlayabilir. Daha önce platform üzerinden oyun satın almış müşterilere ise promosyon kodu eposta ile gönderilecek.

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2burak4 8 yıl
Bende fiber internet var ama gene takiliyo bazem cunku daha avrupa destegi bile yok , abd ve ingiltere serverlarina baglaniyo, ama potansiyeli bnce var , dunyaya bi yayilsa konsol almaya gerk bile kalmaz
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attakkann1 8 yıl
bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor anlatırmısınız gerçi bende uydunet 1mbit var ama gende merak ettım
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avatar78 8 yıl
Fiber, 16mbit ve üstü net sahipleri için bu. 8mbit neti olanlarda baya bir kasıyor. Grafikler kötü vs ama gayet iyi bir teknoloji. iPad ve Xoom üzerinden oynanabiliyor diye biliyorum. Hatta Xoom'a onlive bluetooth analog'u geliyormuş.
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DH Misafiri 8 yıl
bildiğim kadarıyla sadece pc sistemleri için var oda abd ve ingiltere için ama ben indirdim pc me ve arasıra girip 30dk oynanabilen oyunları oynayabiliyorum ama arasıra takılıyo çünkü daha avrupa desteği bile yok ama çok büyük potansiyeli var bence
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Silent Guardian 8 yıl
68.405 kişi beğenmiş bile.
Edit:Android akıllı telefonumda nasıl kullanacağım ben bu hizmeti?Herhangi bir programa ulaşamadım.
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attakkann1 8 yıl
tam anlamıdım bu sistem üzerinden android telefonumla wifi li bir yerde dirt 3 oynaya bılecek mıyım?
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