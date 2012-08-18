OnLive kapanıyor





http://www.engadget.com/2012/08/17/onlive-confirms/

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Bulut tabanlı oyun altyapısı sunan ilk firmalardan olan OnLive, oyun sektöründe önemli adımlar atacağına inanılan bir firmaydı ve bugüne kadar Ouya dahil pek çok şirket ile ortaklıkları gündeme gelmişti.Ancak firma ile ilgili dün sürpriz bir haber geldi. OnLive firmasının faaliyetlerine son vererek yeni bir şirkete tüm malvarlıklarını devredeceği iddiası herkesi şaşırttı. Firma tarafından yapılan resmi açıklama ile de iddia doğrulanmış oldu.Yapılan hamlenin sebebi bilinmiyor. OnLive yeniden yapılanma sürecinde yeni bir şirket olarak faaliyetine devam edeceğini ve eski çalışanların büyük bir kısmını bünyesine katacağını duyurdu. Bu da belirli bir oranda işten çıkarma anlamına geliyor.Analistler hatırı sayılır bir abone sayısı olan firmanın yüksek sunucu kiraları nedeniyle maliyeti karşılayamaz duruma geldiğini düşünüyor. Yeniden yapılanma ile sunucu kontratları iptal edilerek yeniden yatırım alma yolları aranacak. Firmanın hali hazırda hizmet veren yazılım ve donanım ürünlerine desteği devam ederken, hiç bir hizmet kesintiye uğramayacak.Ekonomik anlamda bu durum Kreditör Yararına Hak Devri olarak biliniyor ve mahkeme sürecine girmeden iflasın ilanı olarak görülüyor.OnLive firmasının yaşadığı durum bulut tabanlı oyun hizmetlerinin ne kadar kalıcı olabileceği sorusunu da beraberinde getiriyor. Sektörde faaliyet gösteren firmaların problemleri, bulut tabanlı oyun hizmetlerinin kısa süre sonra sonunu getirebilir.