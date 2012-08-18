OnLive kapanıyor

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Bulut tabanlı oyun altyapısı sunan ilk firmalardan olan OnLive, oyun sektöründe önemli adımlar atacağına inanılan bir firmaydı ve bugüne kadar Ouya dahil pek çok şirket ile ortaklıkları gündeme gelmişti.
Ancak firma ile ilgili dün sürpriz bir haber geldi. OnLive firmasının faaliyetlerine son vererek yeni bir şirkete tüm malvarlıklarını devredeceği iddiası herkesi şaşırttı. Firma tarafından yapılan resmi açıklama ile de iddia doğrulanmış oldu.
Yapılan hamlenin sebebi bilinmiyor. OnLive yeniden yapılanma sürecinde yeni bir şirket olarak faaliyetine devam edeceğini ve eski çalışanların büyük bir kısmını bünyesine katacağını duyurdu. Bu da belirli bir oranda işten çıkarma anlamına geliyor.
Analistler hatırı sayılır bir abone sayısı olan firmanın yüksek sunucu kiraları nedeniyle maliyeti karşılayamaz duruma geldiğini düşünüyor. Yeniden yapılanma ile sunucu kontratları iptal edilerek yeniden yatırım alma yolları aranacak. Firmanın hali hazırda hizmet veren yazılım ve donanım ürünlerine desteği devam ederken, hiç bir hizmet kesintiye uğramayacak.
Ekonomik anlamda bu durum Kreditör Yararına Hak Devri olarak biliniyor ve mahkeme sürecine girmeden iflasın ilanı olarak görülüyor.
OnLive firmasının yaşadığı durum bulut tabanlı oyun hizmetlerinin ne kadar kalıcı olabileceği sorusunu da beraberinde getiriyor. Sektörde faaliyet gösteren firmaların problemleri, bulut tabanlı oyun hizmetlerinin kısa süre sonra sonunu getirebilir.
http://www.engadget.com/2012/08/17/onlive-confirms/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haber de yalan haber. Sırf haber yapmak için hurafeler ve söylentilerden haber yapıyor kendisi. Asılsız haber uzmanı..
Bu da Chip in haberi:
chip.com.tr/...
Kapandığı mapandığı yokmuş. Başka bir şirket tarafından satın alınmış. Üstelik eleman çıkartmayı bırak, yeni eleman bile alacakmış...
Alıntıdır:
"Cloud Game, yani internet ortamından birçok tam sürüm oyunun oynanmasına imkan tanıyan OnLive, Cuma günü itibariyle yayılan "Kapatılıyor" iddialarını yalanlamıştı. Ama buna rağmen şirkette çalışan bir işçinin yaptığı açıklamaya göre çoktan birçok çalışanın işine son verilmişti.
Konu hakkında meydana gelen yeni bir gelişmeye göreyse, OnLive, henüz bilinmeyen bir şahıs ya da şahıslar tarafından satın alındı. Yapılan bir açıklamadaysa OnLive'ın resmen bir başka firma tarafından satın alındığı resmen dile getirildi.
Satın alımı yapan firma henüz bilinmiyorken, konu hakkında OnLive'ın hali hazırda sağladığı servislerin, uygulamaların, cihazların ve ortaklıklarının devam edeceği kesinlik kazandı. Kısacası OnLive hiçbir şekilde kapatılmayacak, sadece başka bir firma tarafından yönetilecek.
Olaydan sadece bir gün önce ortaya çıkan işçi çıkarma haberinin asılsız olduğu, hatta firmanın yeni teknik eleman alacağı da yapılan açıklamalarda net bir şekilde dile getirildi. Bilinmeyen tek şeyse, OnLive'ı kimin satın aldığı..."
Herkesin işine geliyor aksine.
Oyun firmalarının işine geliyor korsan oynama diye birşey yok.
Donanım firmalarının işine geliyor sunuculara donanım nereden geliyor, gökten mi?
Yeni oyun yeni donanım (PC) olmaz yeni oyun yeni donanım (sunucu) olur. Sunucular arası rekabet olur donanımlar da sürekli gelişme çabasında olur. Oyunlar da sürekli gelişir.
benim bildiğim nvidia ve sony nin bu konuda yatırımları var. kendi bulut sistemleri olan firmaların işine gelir. ama popüler bir sistemin iflas etmesi onlar için olmasa bile bizim için kötü oldu.
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