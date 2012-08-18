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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnLive kapanıyor

6 yıl
2,6b
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18
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut tabanlı oyun altyapısı sunan ilk firmalardan olan OnLive, oyun sektöründe önemli adımlar atacağına inanılan bir firmaydı ve bugüne kadar Ouya dahil pek çok şirket ile ortaklıkları gündeme gelmişti.

Ancak firma ile ilgili dün sürpriz bir haber geldi. OnLive firmasının faaliyetlerine son vererek yeni bir şirkete tüm malvarlıklarını devredeceği iddiası herkesi şaşırttı. Firma tarafından yapılan resmi açıklama ile de iddia doğrulanmış oldu.

Yapılan hamlenin sebebi bilinmiyor. OnLive yeniden yapılanma sürecinde yeni bir şirket olarak faaliyetine devam edeceğini ve eski çalışanların büyük bir kısmını bünyesine katacağını duyurdu. Bu da belirli bir oranda işten çıkarma anlamına geliyor.

Analistler hatırı sayılır bir abone sayısı olan firmanın yüksek sunucu kiraları nedeniyle maliyeti karşılayamaz duruma geldiğini düşünüyor. Yeniden yapılanma ile sunucu kontratları iptal edilerek yeniden yatırım alma yolları aranacak. Firmanın hali hazırda hizmet veren yazılım ve donanım ürünlerine desteği devam ederken, hiç bir hizmet kesintiye uğramayacak.

Ekonomik anlamda bu durum Kreditör Yararına Hak Devri olarak biliniyor ve mahkeme sürecine girmeden iflasın ilanı olarak görülüyor.

OnLive firmasının yaşadığı durum bulut tabanlı oyun hizmetlerinin ne kadar kalıcı olabileceği sorusunu da beraberinde getiriyor. Sektörde faaliyet gösteren firmaların problemleri, bulut tabanlı oyun hizmetlerinin kısa süre sonra sonunu getirebilir.

http://www.engadget.com/2012/08/17/onlive-confirms/ Yorum Yaz
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gam3hunter 6 yıl en beğenilen
eğer bu proje oyun ve donanım firmalarının işine gelseydi belkide şuan daha güçlü şekilde yoluna devam ediyor olurdu ancak bilgisayarda oyunculuk esası donanım firmalarına para kazandırmaya dayalı olduğu için pekte destek görmediğine inanıyorum__yeni oyun yeni donanım kısır döngüsünü bozacak sistem olarak görüyordum ama olmadı umarım bu kısır döngü oyuncunun çıkarı dahilinde bozulur
eğer bu proje oyun ve donanım firmalarının işine gelseydi belkide şuan daha güçlü şekilde yoluna devam ediyor olurdu ancak bilgisayarda oyunculuk esası donanım ...
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OverClocK1ng 6 yıl
Bu Ekrem Çukurca adlı arkadaşın haberleri neden böyle geyik bilmiyorum.
Haber de yalan haber. Sırf haber yapmak için hurafeler ve söylentilerden haber yapıyor kendisi. Asılsız haber uzmanı..
Bu da Chip in haberi:
chip.com.tr/...
Kapandığı mapandığı yokmuş. Başka bir şirket tarafından satın alınmış. Üstelik eleman çıkartmayı bırak, yeni eleman bile alacakmış...
Alıntıdır:
"Cloud Game, yani internet ortamından birçok tam sürüm oyunun oynanmasına imkan tanıyan OnLive, Cuma günü itibariyle yayılan "Kapatılıyor" iddialarını yalanlamıştı. Ama buna rağmen şirkette çalışan bir işçinin yaptığı açıklamaya göre çoktan birçok çalışanın işine son verilmişti.
Konu hakkında meydana gelen yeni bir gelişmeye göreyse, OnLive, henüz bilinmeyen bir şahıs ya da şahıslar tarafından satın alındı. Yapılan bir açıklamadaysa OnLive'ın resmen bir başka firma tarafından satın alındığı resmen dile getirildi.
Satın alımı yapan firma henüz bilinmiyorken, konu hakkında OnLive'ın hali hazırda sağladığı servislerin, uygulamaların, cihazların ve ortaklıklarının devam edeceği kesinlik kazandı. Kısacası OnLive hiçbir şekilde kapatılmayacak, sadece başka bir firma tarafından yönetilecek.
Olaydan sadece bir gün önce ortaya çıkan işçi çıkarma haberinin asılsız olduğu, hatta firmanın yeni teknik eleman alacağı da yapılan açıklamalarda net bir şekilde dile getirildi. Bilinmeyen tek şeyse, OnLive'ı kimin satın aldığı..."
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2eu5 6 yıl
Cloud Gaming gibi bir teknoloji, bir kenara bırakılır mı ya? Geleceğin teknolojisi bu. Bitmesi, tükenmesi, iptal edilmesi imkansız. Yeni nesil konsollarda bile görme ihtimalimizin büyük olduğu bir sistem bu.
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sarjaleti 6 yıl
BSC'de hizmetin aksama olmaksızın devam edeceği yazıyor.
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*DeviantART 6 yıl
Onlive ps4 grafiklerini dahi yayınlayan bir firma bence öle birşey olamaz ama kaliteli ve ping düzeyini yüksek tutan bir server almaları şart tabi.Kapanırsa yazık olur .
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Prequel 6 yıl
gam3hunter
eğer bu proje oyun ve donanım firmalarının işine gelseydi belkide şuan daha güçlü şekilde yoluna devam ediyor olurdu ancak bilgisayarda oyunculuk esası donanım firmalarına para kazandırmaya dayalı olduğu için pekte destek görmediğine inanıyorum__yeni oyun yeni donanım kısır döngüsünü bozacak sistem olarak görüyordum ama olmadı umarım bu kısır döngü oyuncunun çıkarı dahilinde bozulur

Herkesin işine geliyor aksine.
Oyun firmalarının işine geliyor korsan oynama diye birşey yok.
Donanım firmalarının işine geliyor sunuculara donanım nereden geliyor, gökten mi?
Yeni oyun yeni donanım (PC) olmaz yeni oyun yeni donanım (sunucu) olur. Sunucular arası rekabet olur donanımlar da sürekli gelişme çabasında olur. Oyunlar da sürekli gelişir.
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eku123 6 yıl
baska fırmaya nıye satmıslarkı maddi durumlarımı dusmus anlamadımda anlayan arkadaslar yardımcı olabılırmı
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ikista 6 yıl
onlive'dan çok umutluydum. belki de biraz erken bir hamleydi ama bence oyunculuğun geleceği hala bulut sistemlerde
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E_Aydin35 6 yıl
OnLive kapanıyor denilmez o zaman tam olarak sadece tadilata giriyor, yapılanma süreci eksikler giderilecek hatalar, maliyet açıkları hesapanıp ayarlanıcak ve daha iyi bir şekilde karşımıza çıakcak... Ama ne zaman çıkar o bilinmez şimdilik işte..
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onbeskarakterli 6 yıl
Başlıkla haberin içeriği o kadar uyumsuz ki. Haberde hizmetin kesintisiz devam edeceği yazılmış ancak başlık sanki hizmet bir süre sonra sona erecekmiş gibi bir his uyandırıyor. Zaten haber de yalanlanmış. Bir ekleme yapsaydınız bari.
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Red_devil33 6 yıl
bf 3 ü sanki pcye kurmuş gibi en yüksek ayarlarda gibi görüntü verseydi eminim kimse ekrankartı almazdı
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TikaMasala 6 yıl
Kapanmiyor sadece satiliyor baska bir firmaya!
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cagataykoroglu 6 yıl
gam3hunter
eğer bu proje oyun ve donanım firmalarının işine gelseydi belkide şuan daha güçlü şekilde yoluna devam ediyor olurdu ancak bilgisayarda oyunculuk esası donanım firmalarına para kazandırmaya dayalı olduğu için pekte destek görmediğine inanıyorum__yeni oyun yeni donanım kısır döngüsünü bozacak sistem olarak görüyordum ama olmadı umarım bu kısır döngü oyuncunun çıkarı dahilinde bozulur

benim bildiğim nvidia ve sony nin bu konuda yatırımları var. kendi bulut sistemleri olan firmaların işine gelir. ama popüler bir sistemin iflas etmesi onlar için olmasa bile bizim için kötü oldu.
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eku123 6 yıl
Belkı ıyı olur

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Rubisco 6 yıl
Bantgenişliği ile ilgili çok sorun yok sonuçta 720p video verisi geliyor, ortalama 500KB / 4-5Mbit veri geliyor. Ben en iyi 45ping ile oynayabilmiştim. Yapısı gereği rahatsızlık veriyor, mouselag gibi olması. bundan rahatsız olmayan yada bi şekilde gecikmenin maskelenebildiği yerler olbilir ama çoğu durumda bu bana en azından rahatsız edici geliyor. Rahatsız edici gelmeyenler belki çoğunluktadır yada Virtu gibi mouselag ı engelleyecek ilave şeyler vardır belki. Bi FPS oynamaya kalktığınızda aim asist olmayan oyunlar için tuhaf ve rahatsız edici oluyo benim açımdan. Ayrıca ekranda gördüğünüz ile oyunun gerçek halini pc de çalıştırdığınız zaman aralarında alaka yok kalite olarak. mouselag engelleyecek bi teknoloji varsa bilmiyorum. Aynı oyunları bazıları Gaikai de daha kaliteli görsellik sunuyo.
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