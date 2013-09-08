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OnOne Software, Perfect Photo Suite isimli fotoğraf düzenleme yazılımının 8. sürümünü duyurdu

5 yıl
431
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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OnOne Software, Perfect Photo Suite isimli fotoğraf düzenleme yazılımının 8. sürümünü duyurdu
Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi yazılımlar için üst seviye eklentiler ve bağımsız olarak çalışan fotoğraf düzenleme yazılımları hazırlayan onOne firması, Perfect Photo Suite fotoğraf düzeleme yazılımının 8. sürümünü duyurdu.
Diğer modellerinde de olduğu gibi Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture üzerinde eklenti ya da bağımsız olarak çalışabilen Perfect Photo Suite 8, yeni sürümüyle fotoğraflar üzerinden istenmeyen objelerin kaldırılmasın imkan sağlayan geliştirilmiş silme aracına, yeni filtre seçeneklerine, kişiselleştirilebilir ayarlara, performansı arttırılmış RAW işleme sistemine, filtre seçeneklerine ve maskeleme aracına, çoklu fotoğraf işleme desteğine ve son olarak yeni efektlere kavuşmuş durumda. Genel fotoğraf düzenleme araçları üzerinde de yenilikler yapılan yazılım, artık kullanıcıların isteklerine daha fazla cevap verebiliyor.
Bağımsız olarak çalışan versiyonu 79,95$, eklenti versiyonu 129,95 ve iki seçeneği bir arada sunan Premium versiyonu 179,95$ fiyat etiketlerine sahip olacağı belirtilen OnOne Software Perfect Photo Suite 8, 26 Kasım tarihinde resmi olarak satılmaya başlanıyor.

http://www.ephotozine.com/article/onone-software-perfect-photo-suite-8-22848 Yorum Yaz
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