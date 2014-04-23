OnOne Software'in fotoğraf düzenleme yazılımı Perfect Photo Suite 8.5 kullanıma sunuldu

Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi yazılımlar için üst seviye eklentiler ve bağımsız olarak çalışan fotoğraf düzenleme yazılımları hazırlayan onOne firması, Perfect Photo Suite fotoğraf düzeleme yazılımının 8.5 sürümünü duyurdu.

Diğer modellerinde de olduğu gibi Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture üzerinde eklenti ya da bağımsız olarak çalışabilen Perfect Photo Suite 8, yeni sürümüyle ise fotoğraf görüntüleme için kullanılan "Perfect Photo Suite Browse" modülü için hız ve verimlilik geliştirmelerine kavuşmuş durumda. Aynı zamanda "Perfect Eraser" adı verilen silme aracının performansı arttırılan ve bu sayede karmaşık arka planlarda daha iyi çalışan yazılım, Perfect Effects ve Perfect Layers için de geliştirmiş maskeleme desteği vermeye başladı. Perfect Photo Suite 8.5 ile ayrıca birçok hataya da çözüm getirildi.

Bağımsız olarak çalışan versiyonu 79,95$, eklenti versiyonu 99$ ve iki seçeneği bir arada sunan Premium versiyonu 179,95$ fiyat etiketlerine sahip olan OnOne Software Perfect Photo Suite 8.5, hali hazırda 8. sürüme sahip kullanıcılara ise ücretsiz olarak gelecek. Yazılımın deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/onone-perfect-photo-suite-8-5-photo-editor-24557