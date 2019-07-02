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OneDrive Personal Vault duyuruldu

Microsoft OneDrive üzerinde dosyalarınız için ekstra güvenlik istiyorsanız OneDrive Personal Vault özelliği sizin için geliyor. Artık dosyalarınız iki aşamalı korunacak.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un son kullanıcıya ulaşan bulut depolama hizmeti OneDrive son dönemde önemli yenilikler alarak rekabette sıyrılmaya çalışıyor. Microsoft bulut hizmetine bu hafta yeni bir özellik daha ekleyeceğini duyurdu.

OneDrive Personal Vault nedir?

OneDrive Personal Vault adındaki yeni özellik ana OneDrive alanında yer alacak ve dosyalarınıza ekstra koruma sunacak. Kullanıcılar bu dosyalara Microsoft Authenticator uygulamasıyla veya parmak izi, şifre, yüz tanıma, SMS kodu gibi ikinci bir güvenlik aşamasıyla erişebilecekler.

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Korumalı dosyalar yine aynı klasörler içerisinde devam edecek ve kullanıcılar aynı şekilde dosyalarına erişebilecekler. Farklı olarak bu dosyaları açmak için ekstra güvenlik yöntemini devreye sokmaları gerekecek. Yine OneDrive uygulamasıyla taradığınız veya çektiğiniz dosyaları doğrudan Personal Vault içerisine atabileceksiniz.

Personal Vault dosyaları bilgisayarınızdaki OneDrive klasörü ile senkronize olduğunda ise Bitlocker şifrelenmiş şekilde korunacak. Böylece her iki tarafta da şifreli saklama söz konusu olacak.

Personal Vault ayrıca otomatik bir kilit sistemine sahip olacak. Kullanıcı kilidini açtığı bir dosyada belirli bir süre işlem yapmazsa kilit otomatik olarak yeniden devreye girecek. Böylece güvenlik konusuna önem verdiğiniz dosyaları bu şekilde daha sıkı koruyabileceksiniz.

Diğer taraftan OneDrive abonelik planlarına da bir güncelleme yapılıyor. 5GB ücretsiz kullanım alanı sabit kalırken 50GB kapasite fiyatta herhangi bir değişiklik olmadan 100GB kapasiteye çıkarılıyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/microsoft-launches-onedrive-personal-vault-to-enhance-cloud-storage-security.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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sniper23 5 gün
Ekstra güvenlik istiyorsanız dosyalarınızı buralara göndermeyin.
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