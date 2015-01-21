OneDrive müzik desteğine kavuşuyor

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 10 ile ilgili pek çok detaya yer verdiği ve ilginç donanımlarını tanıttığı etkinliğinden OneDrive bulut depolama altyapısı da nasibini aldı. Platform önemli bir özelliğe daha kavuşuyor.
Google Play Music örneğinde olduğu gibi OneDrive platformu bundan sonra çevrimiçi bir müzik hizmeti de sunmaya başlayacak. Firmanın bu tarz bir hazırlık içerisinde olduğu uzun süredir dile getiriliyordu.
Müzik hizmeti abonelik tarzında mı yoksa ek olarak şarkı satın alma gibi alternatifli olarak mı yayına başlayacak şimdilik bilinmiyor. Microsoft yeni hizmet ile ilgili net bilgiler vermezken, yıl içerisinde kullanıma sunulacağını ifade etmekle yetiniyor.
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Microsoft'un sunacağı bu hizmeti en basit şekilde anlatmak gerekirse, Windows 8'in modern "Müzik" uygulamasına OneDrive desteği geliyor. OneDrive'daki müzik dosyalarını bu uygulamadan oynatabileceğiz ve çalma listeleri oluşturabileceğiz. Ayrıca sanırsam çevrimdışı kullanım için de indirebileceğiz. Bu çalma listelerinde yapılan değişiklikler OneDrive aracılığıyla diğer cihazlarımıza otomatik olarak yansıyacak.
Günümüzdeki bütün yenilikler ve gelişmeler abonelik tabanlı müzik hizmetleri tarafında olurken Microsoft'tan yerel-kişisel müziğe yönelik bu güzel hamleyi takdirle karşıladım açıkçası. İhtiyaç olan ve çok işe yarayacak bir yenilik bence.
Edit: İmla
Evet dün çok ilginç ve beni şaşırtan bir etkinlik oldu. Apple keynote ve google i/o dünkü etkinliğin yaninda oyuncak tanıtan gösteriler gibi kaldı ama burada hic haber falan göremedim. Bereket içerikle ilgili haberler yapıldı.
Windows 10 ile windows güzel şeyler yapacak gibi görünüyor. Yeni çıkacak telefon ve sistemleri yakin takibe aldım diyebilirim. Umarım geliştiriciler de ilgilenir de platformun uygulama çeşitliği vs artar.