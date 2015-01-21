OneDrive müzik desteğine kavuşuyor





Microsoft'un Windows 10 ile ilgili pek çok detaya yer verdiği ve ilginç donanımlarını tanıttığı etkinliğinden OneDrive bulut depolama altyapısı da nasibini aldı. Platform önemli bir özelliğe daha kavuşuyor.





Google Play Music örneğinde olduğu gibi OneDrive platformu bundan sonra çevrimiçi bir müzik hizmeti de sunmaya başlayacak. Firmanın bu tarz bir hazırlık içerisinde olduğu uzun süredir dile getiriliyordu.





Müzik hizmeti abonelik tarzında mı yoksa ek olarak şarkı satın alma gibi alternatifli olarak mı yayına başlayacak şimdilik bilinmiyor. Microsoft yeni hizmet ile ilgili net bilgiler vermezken, yıl içerisinde kullanıma sunulacağını ifade etmekle yetiniyor.