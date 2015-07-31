OnePlus 2 davetiyeleri yoğun ilgi görüyor

"Amiral gemisi katili" sıfatıyla 2014 yılına damgasını vuran OnePlus'ın yeni modeli de yoğun ilgi görüyor. Bir kaç gün önce tanıtılan yeni model için rezervasyon yaptıranların sayısı 1 milyonu aşmış durumda.

Oppo'dan ayrılan Pete Lau 2013 yılında OnePlus şirketini kurmuş ve ilk model için oldukça ilginç bir satış stratejisi izlemişti. Takip eden kullanıcıların hatırlayacağı üzere OnePlus One sahibi olmak isteyenlerinönce rezervasyon yaptırması gerekiyordu. Daha sonra ise sırası gelen kullanıcılar aldıkları davetiyeler ile akıllı telefonu satın almaya hak kazanıyordu.

Üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle böyle bir yol izleyen şirket bu yıl yeni model için de satışları aynı şekilde yapıyor. Ancak yöneticinin açıklaması bu yıl davetiye almanın çok daha kolay olduğu yönünde. Ayrıca şirket ilk cihazın 2013 sonundan itibaren toplam 1.5 milyon satış rakamına ulaştığını belirtirken, yeni model için bir kaç gün içerisinde gelen taleplerin 1 milyonu aşmasını olağanüstü bir büyüme olarak değerlendi.

OnePlus 2'ın teknik özelliklerine fiyatına ve merak ettiğiniz diğer konulara aşağıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz.