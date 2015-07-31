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OnePlus 2 davetiyeleri yoğun ilgi görüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
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9
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus 2 davetiyeleri yoğun ilgi görüyor
 
"Amiral gemisi katili" sıfatıyla 2014 yılına damgasını vuran OnePlus'ın yeni modeli de yoğun ilgi görüyor. Bir kaç gün önce tanıtılan yeni model için rezervasyon yaptıranların sayısı 1 milyonu aşmış durumda.
Oppo'dan ayrılan Pete Lau 2013 yılında OnePlus şirketini kurmuş ve ilk model için oldukça ilginç bir satış stratejisi izlemişti. Takip eden kullanıcıların hatırlayacağı üzere OnePlus One sahibi olmak isteyenlerinönce rezervasyon yaptırması gerekiyordu. Daha sonra ise sırası gelen kullanıcılar aldıkları davetiyeler ile akıllı telefonu satın almaya hak kazanıyordu.
Üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle böyle bir yol izleyen şirket bu yıl yeni model için de satışları aynı şekilde yapıyor. Ancak yöneticinin açıklaması bu yıl davetiye almanın çok daha kolay olduğu yönünde. Ayrıca şirket ilk cihazın 2013 sonundan itibaren toplam 1.5 milyon satış rakamına ulaştığını belirtirken, yeni model için bir kaç gün içerisinde gelen taleplerin 1 milyonu aşmasını olağanüstü bir büyüme olarak değerlendi.
OnePlus 2'ın teknik özelliklerine fiyatına ve merak ettiğiniz diğer konulara aşağıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz.

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teknokaptan 4 yıl
ilk davetiyeyi kim almak ister?
ebay.com/...
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strathmorea 4 yıl
Telefon satın almaya hak kazanmak... :)
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General. 4 yıl
Sanki bulunmaz hint kumaşı.Davetiye nedir arkadaş.
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kadirirdem 4 yıl
bu telefon tr ye gelcekmiş mesut çevik dedi bekliyorum bunu... birde mx5 e bakıcam...
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AlpKhanate 4 yıl
Ülkemize gelir mi davetiye ile? Gümrüğü geçemez herhalde
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Ömürcan 4 yıl
Lansman Türkiyede de olsaydı keşke.
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shadowmexo 4 yıl
Nasıl alıyoruz davetiye ?
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cagan1234 4 yıl
Lansman çok güzel olacak. Fakat gözlüklerin yurtdışından gelmesi katılıma sınırlama koyuyor buna rağmen 1 milyon mükemmel bir rakam. 3dortgen.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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santhora 4 yıl cagan1234
cagan1234
Lansman çok güzel olacak. Fakat gözlüklerin yurtdışından gelmesi katılıma sınırlama koyuyor buna rağmen 1 milyon mükemmel bir rakam. 3dortgen.com/...

Lansman çoktan yapıldı
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