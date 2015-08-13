OnePlus 2 parçalarına ayrıldı

Satışa çıkan elektronik ürünlerin tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan iFixit, bu sefer 3.5 milyon rezervasyon sayısı geçen OnePlus 2'yi masaya yatırdı.





Teknik olarak 5.5 inçlik Full HD ekran, Gorilla Glass 4 koruma, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 3,300 mAh gücünde batarya ve13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özelliklere sahip olan OnePlus 2, iFixit ekibi tarafından 17 adımda açılarak 10 üzerinde 7 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti.

OnePlus 2, standart vida kullanılmasıyla tamir maliyetini arttırmaması, birçok parçanın birbirlerinden bağımsız olarak değiştirilebiliyor olması, USB-C port kablosunun herhangi bir durumda ucuza değiştirilebilecek yapısı ve son olarak bataryanın çok zorlamadan çıkartılabiliyor olmasıyla olumlu yorumlar alırken, tek olumsuz yorumu ise dijital bağlantıların yer aldığı cam ile LCD ekranının birbirlerine yapıştırılması ve bu nedenle çıkartmak için ısıya ihtiyaç duyulması açısından aldı.





iFixit'in OnePlus 2 için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım gösteren içeriği aşağıda inceleyebilirsiniz.

https://www.ifixit.com/Teardown/OnePlus+2+Teardown/45352?utm_medium=email&utm_campaign=OnePlus+Two+Teardown&utm_content=OnePlus+Two+Teardown+CID_c91585e00c8e31e39b8911443f08e2e4&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=OnePlus%202%20Teardown