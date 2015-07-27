OnePlus 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Resmi lanmanı yarın yapılacak OnePlus 2'nin yepyeni görüntüleri ortaya çıktı. Çinli bir beta kullanıcısı tarafından sızdırılan görüntüler telefonu tüm detaylarıyla gün ışığına çıkarıyor. Yeni nesil akıllı telefon, önden bakıldığında özellikle üst kısmıyla birinci modeli akıllara getirirken fark yaratan unsur ise parmakizi okuyucuya sahip home butonu oluyor. Buton yerleşimi ve genel silüeti itibariyle alt kısmı Meizu'nun telefonlarını akıllara getiren OnePlus 2'de, arka bölüm de tasarım olarak çok şık görünmüyor özellikle de kameranın yerleşimiyle.

Arka kapağın çıkartılabildiği telefon çift SIM kart desteği sunuyor. Snapdragon 810 işlemci, 4GB RAM ve 5.5-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan OnePlus 2, Type-C formundaki USB konnektörüyle de öncül modelden ayrılmayı başarıyor. Bu arada görüntüleri sızdıran Çinli kullanıcı bir süredir telefonu kullandığını belirterek şu notları paylaşıyor;

- Tasarım çirkin fakat işçilik güzel.

- Kasası kalın ancak eldeki hissiyatı iyi

- Kamerada OIS var fakat sensör Sony değil.

- Home butonunda parmakizi sensörü var fakat çok hassas değil.

- Oxygen OS işletim sistemi tamamlanmış değil, çok sayıda hata var.

- Birinci modeli yeğlerim.

Yarın yapılacak lansmanda birden fazla OnePlus 2 modeli olacağı hatta belki bir de tablet tanıtılacağı bildiriliyor. Tüm detayları burada bulabileceksiniz, bizden ayrılmayın.