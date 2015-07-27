OnePlus 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Resmi lanmanı yarın yapılacak OnePlus 2'nin yepyeni görüntüleri ortaya çıktı. Çinli bir beta kullanıcısı tarafından sızdırılan görüntüler telefonu tüm detaylarıyla gün ışığına çıkarıyor. Yeni nesil akıllı telefon, önden bakıldığında özellikle üst kısmıyla birinci modeli akıllara getirirken fark yaratan unsur ise parmakizi okuyucuya sahip home butonu oluyor. Buton yerleşimi ve genel silüeti itibariyle alt kısmı Meizu'nun telefonlarını akıllara getiren OnePlus 2'de, arka bölüm de tasarım olarak çok şık görünmüyor özellikle de kameranın yerleşimiyle.
Arka kapağın çıkartılabildiği telefon çift SIM kart desteği sunuyor. Snapdragon 810 işlemci, 4GB RAM ve 5.5-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan OnePlus 2, Type-C formundaki USB konnektörüyle de öncül modelden ayrılmayı başarıyor. Bu arada görüntüleri sızdıran Çinli kullanıcı bir süredir telefonu kullandığını belirterek şu notları paylaşıyor;
- Tasarım çirkin fakat işçilik güzel.
- Kasası kalın ancak eldeki hissiyatı iyi
- Kamerada OIS var fakat sensör Sony değil.
- Home butonunda parmakizi sensörü var fakat çok hassas değil.
- Oxygen OS işletim sistemi tamamlanmış değil, çok sayıda hata var.
- Birinci modeli yeğlerim.
Yarın yapılacak lansmanda birden fazla OnePlus 2 modeli olacağı hatta belki bir de tablet tanıtılacağı bildiriliyor. Tüm detayları burada bulabileceksiniz, bizden ayrılmayın.
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Snapdragon 810 bence hata. Ama ne kullanacaklardı başka???
NFC yok. Söz yok...
Sony telefonlarda sony sensörü var da ne oluyor sanki :D
Yazılım ciddi bir soru işareti..
Type-C ve plddr4 güzel gelişmeler.
Parmak izi de olmamasından iyidir. Ne kadar yavaş ki acaba. İddialar iPhone dan hızlı olacağı yönündeydi..
Resmen nokia nin tekel olduğu zamanlara döndük. NFC olan telefonda parmak izi okuyucu yok, parmak izi olanda kablosuz şarj yok, kablosuz şarj olan ram 1 GB.
Şöyle full+full bir telefon çıksa da telefon dünyasına hareket gelse.
Fiyatlari da belli oldu. Ben acikca yikildim. NFC yok, Kablosuz sarj durumu yok. Islemci 1.8, performans olarak fazla isinmiyor denilse de ilk versiyon kadar tutulur mu bilemiyorum.
Youtube'ta izledigim videolara bakilirsa yabanci inceleme yapan gencler de pek begenememisler.
Zaman herseyi yerine oturtacak ama simdilik hayal kirikligi desem yeridir.
cift simkart guzel bir secenek ama kirpilmis cihazdan o kadar beklemek dogru mudur?
Bu arada fiyati 64luk icin 389 dolar.
Yalnız unutmayın, eleman beta kullanıcısı.
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