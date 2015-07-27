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OnePlus 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OnePlus 2'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
 
Resmi lanmanı yarın yapılacak OnePlus 2'nin yepyeni görüntüleri ortaya çıktı. Çinli bir beta kullanıcısı tarafından sızdırılan görüntüler telefonu tüm detaylarıyla gün ışığına çıkarıyor. Yeni nesil akıllı telefon, önden bakıldığında özellikle üst kısmıyla birinci modeli akıllara getirirken fark yaratan unsur ise parmakizi okuyucuya sahip home butonu oluyor. Buton yerleşimi ve genel silüeti itibariyle alt kısmı Meizu'nun telefonlarını akıllara getiren OnePlus 2'de, arka bölüm de tasarım olarak çok şık görünmüyor özellikle de kameranın yerleşimiyle.
Arka kapağın çıkartılabildiği telefon çift SIM kart desteği sunuyor. Snapdragon 810 işlemci, 4GB RAM ve 5.5-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan OnePlus 2, Type-C formundaki USB konnektörüyle de öncül modelden ayrılmayı başarıyor. Bu arada görüntüleri sızdıran Çinli kullanıcı bir süredir telefonu kullandığını belirterek şu notları paylaşıyor;
- Tasarım çirkin fakat işçilik güzel.
- Kasası kalın ancak eldeki hissiyatı iyi
- Kamerada OIS var fakat sensör Sony değil.
- Home butonunda parmakizi sensörü var fakat çok hassas değil.
- Oxygen OS işletim sistemi tamamlanmış değil, çok sayıda hata var.
- Birinci modeli yeğlerim.
Yarın yapılacak lansmanda birden fazla OnePlus 2 modeli olacağı hatta belki bir de tablet tanıtılacağı bildiriliyor. Tüm detayları burada bulabileceksiniz, bizden ayrılmayın. 

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_botturgec_ 4 yıl en beğenilen
Lansman boyunca güncelleyerek misiniz başlığı? Gerçi hatırladığım kadarıyla google i/o etkinliğini bile yayinlamadiniz.

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demireli60 4 yıl
ekran kasa oranı çok yüksek.... üst çerçeve çok kalın.
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interwap 4 yıl
mi5'ide görelim.
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remiles01 4 yıl
Türkiye'nin en büyük teknoloji haber sitesi deniyor ama F/P oranı en yüksek cep telefonunun lansmanı yapıldıktan 10 saat sonra bile haberi yayınlanmıyor. Mesut Çevik'in kişisel ilgisi olmasa OnePlus One'ı ne zaman incelerdiniz kim bilir.
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faya85 4 yıl
329 dolar fiyatla lansmanı yapıldı ? Peki Türkiyeye giriyordu Oneplus firmasın Ülkemizde ne olacak ?
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ardicli2000 4 yıl
Tasarım konusu zevke tabi bir unsur. Bence çokdaha güzel olmuş. Özellikle magnezyum çerçeve tasarımı güçlendirmiş. Alt bazel daha ince olabilirdi belki de. Arka kapak konusunda ise yine başarısızlar. İlk modeldeki yaklaşımı sergilemişler ki o da güzel değildi. Ancak Carbon-fiber kapak çoook şık duruyor. Metal yan tuşları da es geçmemek lazım. Tasarımı güçlendiren unsurlar olmuş.
Snapdragon 810 bence hata. Ama ne kullanacaklardı başka???
NFC yok. Söz yok...
Sony telefonlarda sony sensörü var da ne oluyor sanki :D
Yazılım ciddi bir soru işareti..
Type-C ve plddr4 güzel gelişmeler.
Parmak izi de olmamasından iyidir. Ne kadar yavaş ki acaba. İddialar iPhone dan hızlı olacağı yönündeydi..
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shadowmexo 4 yıl
Lanse edildi 329 dolar fiyatı güzel ama donanımhaber hala haberini yapamadı. Bir sürü site yaptı saatler oldu.
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OnderT 4 yıl
Arkadaşın da dediği gibi NFC ve kablosuz şarj olmayan bir amiral gemi katili anca kendini öldürür.

Resmen nokia nin tekel olduğu zamanlara döndük. NFC olan telefonda parmak izi okuyucu yok, parmak izi olanda kablosuz şarj yok, kablosuz şarj olan ram 1 GB.

Şöyle full+full bir telefon çıksa da telefon dünyasına hareket gelse.
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doctor_bey 4 yıl
Birinci modelin yadsınamaz başarısı OnePlus Two'yu da 1-0 önde başlatıyor ancak tasarım ve gecenin şu saatinde aklıma gelmeyen sebeplerden dolayı cihaz ilk versiyonu kadar tutmayabilir, saygılar.
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Spyda 4 yıl
Evet OPT resmi olarak tanitildi. Bekledigimden cok daha kotu bir telefon ortaya cikti.
Fiyatlari da belli oldu. Ben acikca yikildim. NFC yok, Kablosuz sarj durumu yok. Islemci 1.8, performans olarak fazla isinmiyor denilse de ilk versiyon kadar tutulur mu bilemiyorum.
Youtube'ta izledigim videolara bakilirsa yabanci inceleme yapan gencler de pek begenememisler.

Zaman herseyi yerine oturtacak ama simdilik hayal kirikligi desem yeridir.

cift simkart guzel bir secenek ama kirpilmis cihazdan o kadar beklemek dogru mudur?

Bu arada fiyati 64luk icin 389 dolar.
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Delikli Nane 4 yıl
arka taraf n9
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kadirirdem 4 yıl
önden meizu ve samsung olmuş alttanda aynı şekilde arkada garip duruyo çirkin ama.....ilk model bence daha iyiydi...
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interwap 4 yıl
OnePlus Two çok başarılı olamayacak gibi görülüyor. Yön Xiaomi mi5 olacak gibi.
Yalnız unutmayın, eleman beta kullanıcısı.
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