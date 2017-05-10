OnePlus 5 performans testinde Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium'u geçti

OnePlus yeni amiral gemisi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanırken cihazın Geekbench performans testi sonuçları da ortaya çıkmış durumda. Yayınlanan yeni bir rapor, OnePlus 5'in Samsung'un amiral gemisi Galaxy S8 ve Sony'nin premium akıllı telefonu Xperia XZ Premium'dan daha yüksek puan aldığını ortaya koyuyor.

OnePlus 5, tekli çekirdek testinden 1963 çoklu çekirdek benchmark testinden ise 6687 puan almayı başararak piyasadaki diğer amiral gemilerini geçti. Cihazın benchmark sonuçlarını yansıtan ekran görüntüsü akıllı telefonun A5000 kod numarasını taşıdığını ve kutudan Android 7.1 Nougat'la çıkacağını da gösteriyor.

Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium, tekli çekirdek testinde sırasıyla 1929 ve 1943 puan, çoklu çekirdekte ise 6084 ve 5824 puan elde etmişlerdi. Benchmark sonuçları bakımından üç akıllı telefon arasında çok büyük bir fark olmadığını belirtmek gerekir.

OnePlus 5'in Snapdragon 835 çalıştırdığı söyleniyor

Her üç cihazda da Snapdragon 835 yonga seti yer alıyor, bu nedenle sonuçların benzer olması şaşılacak bir şey değil. Cihazın gerçek yaşam performansının değişebileceğini ve bunun akıllı telefonun içindeki RAM kapasitesine de bağlı olduğunu unutmamak gerekir.

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Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium modelleri 4GB RAM'le donatılmış durumda. Buna karşın yaklaşmakta olan OnePlus 5'deki RAM kapasitesinin 6GB'a hatta 8GB'a ulaşabileceği söyleniyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 5.5 inç Full HD yada QHD AMOLED ekran ve arka kısımda iki adet 12MP lens içeren çift kamera bulunuyor. Akıllı telefonun Android Nougat tabanlı OxygenOS işletim sistemiyle çalışacağını da ekleyelim.

USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak cihazın 4000 mAh'lik bir pille donatılacağı söyleniyor. Şirketin yaklaşmakta olan akıllı telefonun OnePlus 5 ismiyle geleceğini doğrulaması, firmanın Asya ülkelerinde şanssız sayılan 4 rakamından vazgeçtiğini de ortaya koymuş durumda. OnePlus'ın yeni amiral gemisini Haziran ayı sonunda duyurması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/exclusive_oneplus_5_appears_on_geekbench_outscores_every_sd835_device-news-24934.php