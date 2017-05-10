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OnePlus 5 performans testinde Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium'u geçti

Haziran ayında duyurulması beklenen OnePlus 5, benchmark testlerinde ortaya çıktı. Cihazın performans testi puanlarının Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium modellerinden daha yüksek olması dikkat çekiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,3b
1
40
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus yeni amiral gemisi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanırken cihazın Geekbench performans testi sonuçları da ortaya çıkmış durumda. Yayınlanan yeni bir rapor, OnePlus 5'in Samsung'un amiral gemisi Galaxy S8 ve Sony'nin premium akıllı telefonu Xperia XZ Premium'dan daha yüksek puan aldığını ortaya koyuyor.
OnePlus 5, tekli çekirdek testinden 1963 çoklu çekirdek benchmark testinden ise 6687 puan almayı başararak piyasadaki diğer amiral gemilerini geçti. Cihazın benchmark sonuçlarını yansıtan ekran görüntüsü akıllı telefonun A5000 kod numarasını taşıdığını ve kutudan Android 7.1 Nougat'la çıkacağını da gösteriyor.
Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium, tekli çekirdek testinde sırasıyla 1929 ve 1943 puan, çoklu çekirdekte ise 6084 ve 5824 puan elde etmişlerdi. Benchmark sonuçları bakımından üç akıllı telefon arasında çok büyük bir fark olmadığını belirtmek gerekir.

OnePlus 5'in Snapdragon 835 çalıştırdığı söyleniyor

Her üç cihazda da Snapdragon 835 yonga seti yer alıyor, bu nedenle sonuçların benzer olması şaşılacak bir şey değil. Cihazın gerçek yaşam performansının değişebileceğini ve bunun akıllı telefonun içindeki RAM kapasitesine de bağlı olduğunu unutmamak gerekir.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7, S5'i geçmeyi başardı"
Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium modelleri 4GB RAM'le donatılmış durumda. Buna karşın yaklaşmakta olan OnePlus 5'deki RAM kapasitesinin 6GB'a hatta 8GB'a ulaşabileceği söyleniyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 5.5 inç Full HD yada QHD AMOLED ekran ve arka kısımda iki adet 12MP lens içeren çift kamera bulunuyor. Akıllı telefonun Android Nougat tabanlı OxygenOS işletim sistemiyle çalışacağını da ekleyelim.
USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak cihazın 4000 mAh'lik bir pille donatılacağı söyleniyor. Şirketin yaklaşmakta olan akıllı telefonun OnePlus 5 ismiyle geleceğini doğrulaması, firmanın Asya ülkelerinde şanssız sayılan 4 rakamından vazgeçtiğini de ortaya koymuş durumda. OnePlus'ın yeni amiral gemisini Haziran ayı sonunda duyurması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/exclusive_oneplus_5_appears_on_geekbench_outscores_every_sd835_device-news-24934.php Yorum Yaz
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N. Chomsky 2 yıl en beğenilen

20 puan fark atmış, bu demek oluyor ki uygulamaları 0.0000001 saniye daha hızlı açabileceğiz. Hemen Sony almaktan vazgeçip ne olduğu belirsiz dandik bir telefonu almak daha mantıklı geldi.
20 puan fark atmış, bu demek oluyor ki uygulamaları 0.0000001 saniye daha hızlı açabileceğiz. Hemen Sony almaktan vazgeçip ne olduğu belirsiz dandik bir te...
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3 Yanıt Yanıtla +30
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suslu76 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking



20 puan fark atmış, bu demek oluyor ki uygulamaları 0.0000001 saniye daha hızlı açabileceğiz. Hemen Sony almaktan vazgeçip ne olduğu belirsiz dandik bir telefonu almak daha mantıklı geldi.

ne idugu belirsiz dandik bir telefon mu?!
S. Hawking20 puan fark atmış, bu demek oluyor ki uygulamaları 0.0000001 saniye daha hızlı açabileceğiz. Hemen Sony almaktan va...
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Sazankiller 2 yıl
Oneplus un performans testlerinde hile yaptiğı ortaya çıkmiştı ve oneplus bunu kabul etmişti bidaha yapmıyacaz diye duygu sömürüsü yapmıştı ayrıca böyle testler beni ilgilendirmiyor çoğu telefon yeterince hızlı
Oneplus un performans testlerinde hile yaptiğı ortaya çıkmiştı ve oneplus bunu kabul etmişti bidaha yapmıyacaz diye duygu sömürüsü yapmıştı ayrıca böyle testl...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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DH Misafiri 2 yıl
Aman allahım 20 puan fark atmış olay yaratacak bir şey bu :D Sony al geç 3 sene de arkana bakmazsın bakmayın şöyle telefonlara
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01halil 2 yıl
mi6 düşünüyordum bu pil olayı doğru çıkarsa one plusa yönelicem hem mi6 pil büyüttüğü halde pcmarkta 6 saat çıkmış
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alemburda34 2 yıl
Samsung arka plandaki programlarida bu islemci testini etkiliyor olabilir.
Ornek diyelim:
Samsung s8+ da arka planda 8 program calisiyor
One plusta arka planda 4 program calisiyor
Bu farklar testi etkilemez mi?
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Cengiz55 2 yıl
Samsung S8 ile telefon tarihinde çığır açtı, ana panelde tuş olmayacak, kullanın sizde böyle düşüneceksiniz.
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fbyram 2 yıl Cengiz55
Önceden olan birçok telefon var, nasıl çığır açtı? Mesela sony i 500 yıl geriden takip ediyor bu konuda
Haa samsung kendi ürün gamında çığır açmış olabilir, doğrudur
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ThE LoSt 2 yıl
Aslında burada kullanıcı şunu düşünmeli aynı deneyim ve performansı yarı fiyatına sahip olmayı ne kadar istiyorum yada 2 kat pahalı olsun herkesin elinde olan bilindik bir marka mı olsun ama bu ciddi bir yanılgıdır one plus modellerinin Türkiye pazarında resmi satışı olsa belki çok farklı senaryolar görebilirdik ki kendi ülkelerinde satış rekorları zaten kırıyorlar. Sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz ama One plus yine iyi iş çıkarmışa benziyor hep birlikte bekleyip görelim...
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werty_tr 2 yıl
keşke resmi olacak Türkiye'ye gelseler. Yoksa kedinin ciğere baktığı gibi anca haberini okuyoruz
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xtr3ams 2 yıl
OnePlus 3T kullanıcısı olan arkadaş varsa nasıl satın aldığını ve hangi versiyonu aldığını yazarsa çok sevinirim
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01halil 2 yıl
en vurucu tarafı bu donanıma ek 4000 mah pil olması
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zingfth 2 yıl
Sony'nin kalitesi, o 2 markayı toplar,çarpar, böler, birbirinin içinden çıkarır.
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kadirirdem 2 yıl
Aman ne geçmiş ne geçmiş...
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