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OnePlus, Avrupa Ar-Ge merkezi için Sony çalışanlarına göz dikti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus, Avrupa Ar-Ge merkezi için Sony çalışanlarına göz dikti

OnePlus One amiral gemi akıllı telefonu ile geçen yılın en çok konuşulan firmaları arasına giren OnePlus, bu yıl için yeni amiral gemi modeli hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdiye kadar Çin sınırları içerisinde kalan firma bu yıl büyük bir atılıma hazırlanıyor. 

Firmanın patronu Carl Pei, Google+ hesabından yaptığı duyuruda Avrupa'da yılın ikinci yarısında bir Ar-Ge merkezi inşa edeceklerini belirtirken, Sony'nin 1000 çalışanın işine son vereceği haberine atıfta bulunarak artık bir değişim yapmanın zamanının geldiğine vurgu yaptı.

Carl Pei görünüşe göre Sony'nin yetişmiş elemanlarına göz dikmiş durumda. Avrupa'da son dönemde yaşanan işten çıkarma olayları nedeniyle açıkta kalacak yetişmiş elemanlar, OnePlus için biçilmiş kaftan olacak. Özellikle tasarım ve yazılım konularında OnePlus firmasının eleman alacağı tahmin ediliyor. 

OnePlus firmasının yeni amiral gemi modelinin yaz sonlarına sarktığı haberi nedeniyle yeni Ar-Ge merkezinin büyük bir katkısının olacağı sanılmıyor zira merkezin kuruluşu tam da cihazın çıkış tarihine denk gelecek. Ancak gelecek yıl için OnePlus firmasının önemli işler başaracağı anlaşılıyor.  

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-to-open-an-R-D-center-in-Europe-invites-Sony-employees-over_id65479 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Yemeyenin malını yerler
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Maslock 4 yıl
Sony Online Entertainment satılmış.Birçok haber sitesinde haberi var.Bilginize
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Xloud 4 yıl
Reklam kokuyor. Fabrikada telefon birleştren adamları alıp ArGe bölümüne alacağına inandınız mı allasen hemde 1000 kişi.
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nobu 4 yıl
Kafaya taktılar sanırım herkeze bir one plus telefon satacaklar
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umut_baris 4 yıl
Sony de kale gibi arge var ama o pazarlama bölümünün Allah bin belasını versin.
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Masquerade89 4 yıl
gayet mantıklı
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