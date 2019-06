OnePlus Avrupa'da 16 ülkeye daha gönderim yapacak

One Plus firması One modeliyle geçtiğimiz yıla damgasını vurmayı başarmıştı. Ancak üretim sorunu yaşayan ve satışlarını davetiye sistemi üzerinden yapan şirket yavaş yavaş bu problemleri aşmış gözüküyor. OnePlus Avrupa da 16 ülkeye daha gönderim yapacağını duyururken malesef Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

Avrupada gönderimin başlayacağı 16 ülke ise Bulgaristan,Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya ,Yunanistan, Macaristan, İrlanda , Letonya , Litvanya, Lüksemburg , Malta , Polonya , Romanya , Slovakya ve Slovenya oldu. OnePlus kurucusu Carl Pei ise bu gelişmeyi kutlama için 9 Martta Polonya, 10 Martta Çek Cumhuriyeti ve 12 Martta Macaristan'da bulunacak. Henüz ülkeler için fiyatlandırma ve dağıtımın ne zaman başlayacağı ise açıklanmadı.