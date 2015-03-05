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OnePlus Avrupa'da 16 ülkeye daha gönderim yapacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus Avrupa'da 16 ülkeye daha gönderim yapacak
One Plus firması One modeliyle geçtiğimiz yıla damgasını vurmayı başarmıştı. Ancak üretim sorunu yaşayan ve satışlarını davetiye sistemi üzerinden yapan şirket yavaş yavaş bu problemleri aşmış gözüküyor. OnePlus Avrupa da 16 ülkeye daha gönderim yapacağını duyururken malesef Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

Avrupada gönderimin başlayacağı 16 ülke ise Bulgaristan,Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya ,Yunanistan, Macaristan, İrlanda , Letonya , Litvanya, Lüksemburg , Malta , Polonya , Romanya , Slovakya ve Slovenya oldu. OnePlus kurucusu Carl Pei ise bu gelişmeyi kutlama için 9 Martta Polonya, 10 Martta Çek Cumhuriyeti ve 12 Martta Macaristan'da bulunacak. Henüz ülkeler için fiyatlandırma ve dağıtımın ne zaman başlayacağı ise açıklanmadı.
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doctor_bey 4 yıl
Kıbrıstan alırız artık
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okan_cehapelioglu 4 yıl
biz y,ne elizabeth
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meego 4 yıl
Gelemeyin lan , lanet olsun gelmeyin...
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General. 4 yıl
Şu firmayı büyütmeyin artık, kendini Apple sanıyor herhalde.
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javaprof 4 yıl
vestele laf atıp dolananlar bu haberi de okusun o çok sevdiğiniz firmaların umrunda bile değilsiniz işte bunun için devlet yerli üretimi desteklemeli.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Gerekli değil. Bir ara gelecek haberi vardı şimdi gelmeyecemiş. Zaten milyarlarca cihaz var dünyada bulunmaz hint kumaşı değil.
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beyazsoy 4 yıl
Öne plus one nin telefonu kullanılmaz bence dingiller batmış yunanistana ve kısmen kötü durumdaki diğer avrupalı ulkere telefon yollayip bize telefon yolamayarak zekalarini gösteriyorlar)))
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KaraAy_ 4 yıl beyazsoy
beyazsoy
Öne plus one nin telefonu kullanılmaz bence dingiller batmış yunanistana ve kısmen kötü durumdaki diğer avrupalı ulkere telefon yollayip bize telefon yolamayarak zekalarini gösteriyorlar)))

Batmış yunanistan bizden iyi durumda. Gözleri açmak lazım
1 Yanıt Yanıtla +1
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acura07 4 yıl beyazsoy
kendımızı ıyı durumda goruyorsun yanı


yakında yunanıstana donecez ama arkamızda yunanıstanı destekledıgı gıbı destekleyen bı AB olmayacak.
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sis651 4 yıl beyazsoy
Bizim ayranımız olmadan faytonla tuvalete gittiğimizi biliyorlar belki ki, piyasaya girseler de Samsung vs. firmaların ürünlerinden pek kar edemeyeceklerini düşünüyorlar. :)
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gcb1903 4 yıl
Şimdi şöylede bir gerçek var ki dünya da bizim kadar az geliri olu gelirinden kat kat fazlasını fuzuli harcayan millet yoktur. Ya kredi çekip telefon alıyor adamlar şaka gibi. Gelmesin istemiyorum ama bir yandan da istiyorum ucuz telefon ama sonra düşünüyorum vergiler üstüne Türk ithalatçı firmaların aç gözlülük ile kar oranlarının çok yüksek olması.
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crazy585858 4 yıl
Türkiye olsa ne olacakki gümrükten malmı geçiriyolarda... Allah kahretsin böyle işi..
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uçan tekme 4 yıl
haberleri çok geç giriyorsun hafız.

gsmarena da 9 saat önce verilmiş bir haber.haberler daha güncel olmalı aga
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