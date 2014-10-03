OnePlus One için kalite kontrol testleri videosu yayınlandı

Önce iPhone 6 Plus'ın bükülmesi, ardından da Galaxy Note 4 için gündeme gelen kasa açıklığı problemi, modern telefonların farklı ortam koşullarındak dayanıklılığını tartışma konusu yaptı. Bu sorunun üstesinden gelmek isteyen firmalar, fabrika koşullarında yapılan stres testlerini kamuoyu ile paylaşırken, bu akıma dahil olan bir diğer üretici de OnePlus oldu.

One modelinin sunduğu yüksek fiyat/performans başarımı sonrasında dikkatleri üzerine çeken OnePlus, önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı "Two" modeli için hazırlıklarına devam ederken, telefonlarını hangi koşullarda test ettiğinin detaylarını açıkladı. Hazırlanan video kapsamında görülüyor ki, OnePlus oldukça detaylı bir test sürecine sahip.

Kalite testini yansıtan video içeriğinde bükülmeye ilişkin herhangi bir test görülmezken, kasa bükülmesinin en fazla olacağı oturma testi dikkatlerden kaçmıyor. OnePlus'ın açıklamasına göre firma, oturma testini simüle edebilmek için cihaz üzerine 1000 defa 25Kg yük bindiriyor. Olası bir düşme durumunda ekranın nasıl tepki vereceğini görmek için 40.000 defa düşme uygulaması yapan firma, USB bağlantısını da benzer şekilde testlerden geçiriyor

Suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon olmasa da yağmur testinin uygulandığı cihaz ayrıca yüksek ısık koşullarını simüle edebilmek için 55 derecelik fırında 4 saat boyunca tutuluyor. OnePlus'ın kalite kontrol sürecine ait tüm testleri aşağıdaki videoda görebilirsiniz.