Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus One için kalite kontrol testleri videosu yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
676
1
19
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OnePlus One için kalite kontrol testleri videosu yayınlandı
Önce iPhone 6 Plus'ın bükülmesi, ardından da Galaxy Note 4 için gündeme gelen kasa açıklığı problemi, modern telefonların farklı ortam koşullarındak dayanıklılığını tartışma konusu yaptı. Bu sorunun üstesinden gelmek isteyen firmalar, fabrika koşullarında yapılan stres testlerini kamuoyu ile paylaşırken, bu akıma dahil olan bir diğer üretici de OnePlus oldu.
One modelinin sunduğu yüksek fiyat/performans başarımı sonrasında dikkatleri üzerine çeken OnePlus, önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı "Two" modeli için hazırlıklarına devam ederken, telefonlarını hangi koşullarda test ettiğinin detaylarını açıkladı. Hazırlanan video kapsamında görülüyor ki, OnePlus oldukça detaylı bir test sürecine sahip.
Kalite testini yansıtan video içeriğinde bükülmeye ilişkin herhangi bir test görülmezken, kasa bükülmesinin en fazla olacağı oturma testi dikkatlerden kaçmıyor. OnePlus'ın açıklamasına göre firma, oturma testini simüle edebilmek için cihaz üzerine 1000 defa 25Kg yük bindiriyor. Olası bir düşme durumunda ekranın nasıl tepki vereceğini görmek için 40.000 defa düşme uygulaması yapan firma, USB bağlantısını da benzer şekilde testlerden geçiriyor
Suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon olmasa da yağmur testinin uygulandığı cihaz ayrıca yüksek ısık koşullarını simüle edebilmek için 55 derecelik fırında 4 saat boyunca tutuluyor. OnePlus'ın kalite kontrol sürecine ait tüm testleri aşağıdaki videoda görebilirsiniz. 
 
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
One plus one da kız çıkmadı.Bu telefonu efsaneymiş gibi ballandıra ballandıra sattılar ama fos çıktı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ebu Zerr Gıffari 4 yıl
Çinde parana göre mal var inşallah çinli firmalar Türkiye pazarına girerler. Türkiye girilecek iyi bir pazar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nuray9 4 yıl
Ağustostan beri kullanıyorum OnePlus'ımı ve ben çok memnunum. Hatta şimdi kocama da aldım bi tane. Multitouch'da sorun olduğu zaman telefonu yeniden kapatıp açmam yeterli oluyor. Çok 3-4 hafta hiç restart yapmazsam oluyor bazen multitouch sorunu. Ghost touch bazen oluyor ama çok nadir. Beni rahatsız eden bir şey değil. Sarı çizgi kesinlikle yok bende ve hiç de olmadı.. Ya da var ama ben göremiyorum! :) Her iki şekilde de mutluyum.
Bu fiyata böyle bir telefon almak imkansız çünkü. 500-600 pound verip bundan daha yavaş, pili daha az süre giden telefonları almayı hiç tercih etmiyorum açıkçası... Ekranın büyük olması da benim için güzel bir şey, çünkü bir yandan excel ve word'de de çalışabiliyorum çok rahat, kindle niyetine kullanabiliyorum vs.
Cyanogen olması da ayrı bir güzellik. Ha programlama fln bildiğimden değil ama yine de bu rahatlığın olması harika. Dediğim gibi, bu fiyata bu telefon, şamda kayısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
30 Ekimde Türkiyede paralel ithalat satışa sunulacakmış ...n11 de falan ..Ne kadar doğru bir haber ? Var mı birşey duyan ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 5 yıl
Kendine güveniyorda bu firma ortada telefonlar yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exoss 5 yıl
bu arada bahsedilen o dokunmatik sorun için oppo driver güncellemesini yayınladı CM yakın bir tarihte güncellemeyi yayınlayacağını açıkladı (mesut çeviğin yalancısıyım ) :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exoss 5 yıl
telefonum ilen gururmu duysam acep :p 64 gb sini kullanıyorum telefon gerçekten güzel dokunmatik sorunu denen sorun bendede var sanırım ama bendeki sorun ghost toucher , onun da güncelleme ile giderileceği açıklandı CM tarafından
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AccaKappa 5 yıl
Türkiye'ye gelse ilk alacağım telefonlardan biri çok uygun fiyata çok iyi özellikler!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 yıl
Satılmayan telefon,one plus one...Talep var arz yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 5 yıl
türkiyedede satışta olsa keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
676 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, oneplus ve
2 etiket daha dayanıklılık testi erdi özüağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Büyükbaş" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Alcatel One Touch Hero 2'yi kullandık: Aksesuar zengini yeni akıllı telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim