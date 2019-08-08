OnePlus TV'nin ekran boyutları ortaya çıktı

Geçen ay, OnePlus'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı ilk akıllı TV, Bluetooth SIG web sitesinde listelenmişti. Bu sayede televizyonun Bluetooth uzaktan kumanda ile geleceğini öğrenmiş olduk. Şimdi ise aynı site OnePlus TV modellerini yeniden listelendi. Bu kez modellerin boyutları da yazıyor.

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Ekran görüntüsünde 55Q1IN, 43Q2IN, 65Q2CN, 75Q2CN ve 75Q2US gibi birçok model numarası var. OnePlus TV'nin 43 inç, 55 inç, 65 inç ve 75 inç gibi ekran boyutlarının olacağını görüyoruz. Hepsi Bluetooth 5.0 desteği sunacak. Listede televizyonun özellikleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

OnePlus 7T serisi ile birlikte tanıtılabilir

OnePlus TV'nin LCD panele sahip olacağına yönelik bilgiler var. Ayrıca premium kalitede bir cihaz olacağı söyleniyor. Şu an için televizyonun ne zaman çıkacağı ve fiyat etiketi hakkında herhangi bir detay yok.

OnePlus TV'nin önümüzdeki aylarda OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacağı iddia ediliyor. Spekülasyonların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/92542