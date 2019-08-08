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OnePlus TV'nin ekran boyutları ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus ilk televizyonunu piyasaya sürme hazırlığı yapıyor. Bluetooth SIG web sitesi sayesinde OnePlus TV'nin hangi ekran boyutlarına sahip olacağı ortaya çıktı.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
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Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen ay, OnePlus'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı ilk akıllı TV, Bluetooth SIG web sitesinde listelenmişti. Bu sayede televizyonun Bluetooth uzaktan kumanda ile geleceğini öğrenmiş olduk. Şimdi ise aynı site OnePlus TV modellerini yeniden listelendi. Bu kez modellerin boyutları da yazıyor.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4, 90 Hz ekran ile gelecek"
Ekran görüntüsünde 55Q1IN, 43Q2IN, 65Q2CN, 75Q2CN ve 75Q2US gibi birçok model numarası var. OnePlus TV'nin 43 inç, 55 inç, 65 inç ve 75 inç gibi ekran boyutlarının olacağını görüyoruz. Hepsi Bluetooth 5.0 desteği sunacak. Listede televizyonun özellikleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

OnePlus 7T serisi ile birlikte tanıtılabilir

OnePlus TV'nin LCD panele sahip olacağına yönelik bilgiler var. Ayrıca premium kalitede bir cihaz olacağı söyleniyor. Şu an için televizyonun ne zaman çıkacağı ve fiyat etiketi hakkında herhangi bir detay yok.
OnePlus TV'nin önümüzdeki aylarda OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacağı iddia ediliyor. Spekülasyonların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.


https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/92542 Yorum Yaz
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Jon_Kar 12 sa.
Oneplus premium marka. Hemen TVsini almaliyim
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