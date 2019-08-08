Google Pixel 4, 90 Hz ekran ile gelecek

Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL için meraklı bekleyiş devam ediyor. Gerek Google’ın kendisi tarafından yapılan paylaşımlar gerekse de çeşitli sızıntılarla yeni Pixel’ler sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Bugün de cihazların ekranları hakkında önemli bir bilgi ortaya çıktı. Pixel 4 ve Pixel 4 XL 90 Hz tazeleme hızında ekran ile gelebilir.

“Smooth Display”

Yüksek tazeleme hızına sahip ekranları ilk olarak oyuncu odaklı telefonlarda gördük. Daha sonrasında OnePlus 7 Pro gibi amiral gemisi modellerde de 90 Hz ekranlar boy göstermeye başladı. Sadece oyunlarda değil, arayüzde de akıcılık sağlaması sebebiyle 90 Hz tazeleme hızı, ekran deneyimini yeni bir seviyeye çıkarıyor. Görünen o ki Google da bu akıma ayak uyduracak.

Pixel 4, 5.7 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüklü OLED ekran ile sunulacak. Adından anlaşılabileceği üzere büyük abi olan Pixel 4 XL’in ekranı ise 6.3 inç boyutunda. Ek olarak çözünürlük QHD+’a yükseliyor. Her iki modelin ekranı 90 Hz olacak. Google’ın bu ekran teknolojisini “Smooth Display” olarak adlandırması bekleniyor. Batarya boyutu Pixel 4’de 2800 mAh, Pixel 4 XL’de 3700 mAh şeklinde. Snapdragon 855 yonga seti de cihazların temelini oluşturuyor.

Google’ın yeni Pixel’lerindeki en çok merak edilen değişim kamera paketi tarafında. Tek kamera ile kendinden söz ettirmeyi başaran Pixel serisi, bu sene iki arka kameraya geçiş yapıyor. Elde edilen bilgilere göre 12 MP ana sensöre, 16 MP telefoto lens eşlik edecek.

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Son bir müjde ise her iki modelin stereo hoparlör ile gelecek olması. Henüz net bir tarih bulunmasa da tahminler yeni Pixel serisinin 4 Ekim’de tanıtılacağı yönünde. El hareketleriyle kontrol gibi özellikleriyle merak uyandıran Pixel 4 serisi beklenileni verebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

https://9to5google.com/2019/08/07/exclusive-google-pixel-4-display-specs-more/