OnePlus'ın akıllı televizyonu 55 inçlik QLED panele sahip olacak

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı ve OnePlus TV olarak adlandırdığı akıllı televizyonlarıyla ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Şirketin Hindistan Twitter hesabından paylaşılan bir gönderi, TV'nin 55 inç QLED teknolojisi ile geleceğini ortaya koydu.

Kuantum Nokta teknolojisi

Önceki sızıntılarda OnePlus TV'lerin Android tabanlı 43 inç ve 75 inçlik modellerle geleceği belirtilmişti. Ancak şimdi ortaya çıkan bilgi 55 inçlik bir ara modelin olacağını doğruluyor. Hindistan Twitter hesabından paylaşılması ise bu modelin sadece Hindistan için olabileceğini de düşündürüyor. 75 inçlik modelin ise ABD ve Çin'de satışa sunulması bekleniyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/8/23/20829379/oneplus-tv-size-specs-india-qled

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Samsung'unteknolojisi fiziktekiifadesine atıfta bulunan yeni bir teknoloji.teknolojisi olarak adlandırılan QLED,sağladığı gibi hem karanlık hem de parlak sahnelerde gerçekçi renkler sunuyor. OnePlus TV'lerinilgili ise henüz bir sızıntı olmadığını da belirtmeden geçmeyelim.