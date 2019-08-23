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OnePlus'ın akıllı televizyonu 55 inçlik QLED panele sahip olacak

OnePlus'ın Eylül ayında piyasaya sürülecek olan akıllı televizyonlarıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketen yapına açıklamaya göre cihaz 55 inç QLED panelle gelecek.
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Televizyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketi OnePlus, Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı ve OnePlus TV olarak adlandırdığı akıllı televizyonlarıyla ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Şirketin Hindistan Twitter hesabından paylaşılan bir gönderi, TV'nin 55 inç QLED teknolojisi ile geleceğini ortaya koydu.

Kuantum Nokta teknolojisi

Önceki sızıntılarda OnePlus TV'lerin Android tabanlı 43 inç ve 75 inçlik modellerle geleceği belirtilmişti. Ancak şimdi ortaya çıkan bilgi 55 inçlik bir ara modelin olacağını doğruluyor. Hindistan Twitter hesabından paylaşılması ise bu modelin sadece Hindistan için olabileceğini de düşündürüyor. 75 inçlik modelin ise ABD ve Çin'de satışa sunulması bekleniyor.
Samsung'un QLED teknolojisi fizikteki kuantum ifadesine atıfta bulunan yeni bir teknoloji. Kuantum Nokta teknolojisi olarak adlandırılan QLED, yüzde 100 renk yoğunluğu sağladığı gibi hem karanlık hem de parlak sahnelerde gerçekçi renkler sunuyor. OnePlus TV'lerin fiyatlandırmasıyla ilgili ise henüz bir sızıntı olmadığını da belirtmeden geçmeyelim.


https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/8/23/20829379/oneplus-tv-size-specs-india-qled Yorum Yaz
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tyler999 2 sa.
Fiyat en düşük 10.000 tl olur
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