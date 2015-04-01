OnePlus insansız hava aracını duyurdu

Pek çok firmanın güne çeşitli şakalarla başladığı 1 Nisan gününe özel OnePlus firmasının da bir sürprizi vardı. Firma sınırlı sayıda ürettiği 4 pervaneli minik insansız hava aracını bugün satışa sundu.





100mAh gücündeki bataryası ile 5-7 dakika havada kalabilen OnePlus DR-1 yaklaşık 20 dakikada şarj olarak uçmaya hazır hale geliyor. 7cmx3cm şeklinde avuçiçine sığan bir ölçüsü olan araç USB üzerinden şarj ediliyor.





Aracın kontrolü bir kablosuz kontrolcü üzerinden sağlanıyor. Herhangi bir pervane arızasına karşı 4 adet yedek pervane kutu içerisine dahil edilmiş. Fiyatı 20$ olarak belirlenen insansız hava aracı haberin yayına girdiği sıralarda tükenmişti.

https://oneplus.net/dr-1