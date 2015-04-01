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OnePlus insansız hava aracını duyurdu

4 yıl
2,6b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus insansız hava aracını duyurdu

Pek çok firmanın güne çeşitli şakalarla başladığı 1 Nisan gününe özel OnePlus firmasının da bir sürprizi vardı. Firma sınırlı sayıda ürettiği 4 pervaneli minik insansız hava aracını bugün satışa sundu.

100mAh gücündeki bataryası ile 5-7 dakika havada kalabilen OnePlus DR-1 yaklaşık 20 dakikada şarj olarak uçmaya hazır hale geliyor. 7cmx3cm şeklinde avuçiçine sığan bir ölçüsü olan araç USB üzerinden şarj ediliyor.

Aracın kontrolü bir kablosuz kontrolcü üzerinden sağlanıyor. Herhangi bir pervane arızasına karşı 4 adet yedek pervane kutu içerisine dahil edilmiş. Fiyatı 20$ olarak belirlenen insansız hava aracı haberin yayına girdiği sıralarda tükenmişti.   

https://oneplus.net/dr-1 Yorum Yaz
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Das Boot 4 yıl
Evin dışına çıkamaz bu
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zx6r 4 yıl
Başlığa bakıp bizde bişey zannettik. Bildiğin oyuncak bu
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multeci 4 yıl
hmm demek insansız.. insanlı versyonu nasıl olur merak ettim şimdi.
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meego 4 yıl
bildiğin oyuncak bu, insansız hava aracı kamerası filan olur sensörleri olur rüzgara karşı aero dinamiği olur. Bunun oyuncakçılarda satılan helikopterlerden farkı be?
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cemus 4 yıl
her şeye de insansız hava aracı denmesi ne kadar da garip halbuki eskiden bu tür şeylere oyuncak gözüyle bakardık şimdi daha bir itibarlı görünsün diye mi bu isimlendirme anlamadım :/
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Fenomenon 4 yıl
gül gül öldük one plus'cım.
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lostlast 4 yıl
İşe yaramaz aga
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veteriner69 4 yıl
Bu Cheerson cx10 modelinden 3 tane aldım banggood.com dan. 1 Nisan şakası gibi bu.
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WhiteLotus 4 yıl
One Plus gerçekten karakteristlik bir tasarım ortaya koyan bir firma oldu şu renki sürekli kullanmaları ayrı bir hava kattı kendilerine bu gidişle daha iyi yerlere geliceklerine inanıyorum
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korayus 4 yıl
cheerson cx10a modeli bu! TR gönderim dahil 17$ a banggood dan alabilirsini!!! banggood.com/...
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Guest-F8946C419 4 yıl korayus
korayus
cheerson cx10a modeli bu! TR gönderim dahil 17$ a banggood dan alabilirsini!!! banggood.com/...

Hacım, ben video çekimi yapmak istiyorum. Istanbul semalarında bunun için bu tarz bir şey düşündüm. Kamera montajı oluyor mu? Ya da olursa nasıl olur? Yardımcı olur musun bana?

Teşekkürler.
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