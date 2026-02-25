Android 17 güncellemesi alacak OnePlus cihazlar açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, Android 16 tabanlı OxygenOS 16 dağıtımını tamamladıktan sonra gözler bir sonraki büyük sürüme çevrildi. Şirket henüz resmi bir takvim paylaşmasa da, mevcut güncelleme politikası doğrultusunda Android 17 tabanlı OxygenOS 17 alacak modeller netleşmeye başladı. İşte güncelleme alacak modeller...

Android 17 güncellemesi alacak OnePlus cihazlar

Paylaşılan liste, OnePlus'ın mevcut yazılım güncelleme politikası temel alınarak oluşturulduğu için büyük ölçüde doğru kabul ediliyor. Eğer cihazınız bu modeller arasında yer alıyorsa, OxygenOS 17 güncellemesini alma ihtimali oldukça yüksek.

Android 17'nin kararlı sürümünün 2026'nın üçüncü çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. Google halihazırda ilk beta sürümü erişime açmış durumda. Geçtiğimiz yıl Android 16 test sürecine erken katılan OnePlus, benzer bir takvim izleyerek Android 17 beta programını da Mart veya Nisan aylarında başlatabilir. İlk beta sürümünün özellikle OnePlus 15 gibi yeni nesil amiral gemilerine gelmesi bekleniyor.

OnePlus

OnePlus Open

OnePlus 15

OnePlus 15R

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus Nord serisi

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

OnePlus Pad serisi

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Go 2

