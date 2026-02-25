Android 17 güncellemesi alacak OnePlus cihazlar açıklandı

Android 17 güncellemesi alacak OnePlus cihazlar
Paylaşılan liste, OnePlus'ın mevcut yazılım güncelleme politikası temel alınarak oluşturulduğu için büyük ölçüde doğru kabul ediliyor. Eğer cihazınız bu modeller arasında yer alıyorsa, OxygenOS 17 güncellemesini alma ihtimali oldukça yüksek.
Android 17'nin kararlı sürümünün 2026'nın üçüncü çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. Google halihazırda ilk beta sürümü erişime açmış durumda. Geçtiğimiz yıl Android 16 test sürecine erken katılan OnePlus, benzer bir takvim izleyerek Android 17 beta programını da Mart veya Nisan aylarında başlatabilir. İlk beta sürümünün özellikle OnePlus 15 gibi yeni nesil amiral gemilerine gelmesi bekleniyor.
OnePlus
- OnePlus Open
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus 13T
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
OnePlus Nord serisi
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Nord 4
OnePlus Pad serisi
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad Lite
- OnePlus Pad Go 2