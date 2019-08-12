OnePlus marka televizyon Eylül ayında tanıtılacak

Xiaomi gibi uzun zamandır pazarda bulunan firmaya, geçtiğimiz gün Huawei’nin HarmonyOS’lu Honor Vision TV’si OnePlus’ın da kendi televizyonunu çıkaracağı biliniyordu. Yeni bir rapor, televizyonun Eylül ayında tanıtılacağına işaret ediyor. Televizyon pazarı Çinli akıllı telefon üreticilerinin yeni ilgi alanı olmayı başardı. Hattagibi uzun zamandır pazarda bulunan firmaya, geçtiğimiz gün’nin HarmonyOS’lu’si katıldı . Yakın zamanda’ın da kendi televizyonunu çıkaracağı biliniyordu. Yeni bir rapor, televizyonunayında tanıtılacağına işaret ediyor.

OLED olmayabilir

Elde edilen bazı dokümanlarda OnePlus’ın ekran panelini, TPV Display Technologies firmasından tedarik edeceği görülüyordu. Bu firmanın OLED panel kullanmadığını biliyoruz. Dolayısıyla OnePlus TV modeli de OLED olmayabilir. Tabii ki şimdilik sızıntıdan öteye gidemediği için net bir şey söylemek mümkün değil.

Geçtiğimiz gün Bluetooth sertifikası alan OnePlus TV’nin 55Q1IN, 43Q2IN, 65Q2CN, 75Q2CN, 75Q2US kod adlı farklı modelleri gözüküyor. Modeller 43 inç, 55 inç, 65 inç ve 75 inç gibi farklı ekran boyutlarını kullanıcılara sunacaklar.

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OnePlus TV’nin öncelikli hedefi Hindistan olacak. Dolayısıyla tanıtım etkinliği de Hindistan’dan düzenlenecek. Amiral gemisi katili telefonlarıyla adından uzun zamandır söz ettiren OnePlus, televizyon pazarında da benzeri bir başarıyı yakalayabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/08/11/oneplus-tv-to-launch-in-late-september-says-report/