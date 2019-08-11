LG'nin üç parçadan oluşan katlanabilir telefonunun patenti ortaya çıktı

Katlanabilir akıllı telefonlar şüphesiz bu yılın en çok rağbet gören mobil teknoloji trendlerinden biri. Huawei, Samsung gibi pek çok teknoloji devi şu ana kadar ticari bir ürün ortaya koyamamış olsalar da bu alanda oldukça somut adımlar attılar. Katlanabilir akıllı telefonları yıllar öncesinden öngörerek, her yıl katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya süreceği iddialarıyla gündeme gelen LG ise bugüne kadar hep sessiz kalmayı tercih etti.

Ancak görünüşe bakılırsa şirketin bu konudaki sessizliğini bozabilecek bir takım planları var. LG'ye ait oldukça füturistik görünümlü bir katlanabilir telefonun patenti ortaya çıktı.

"Z-FOLD" tipi olarak tabir edilen cihazın patenti WIPO'nun (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) veritabanında ortaya çıktı ve cihazın tasarımını ortaya koyan oldukça detaylı görseller içeriyor.

Görsellerdeki cihaz, menteşeye monte edilmiş ek bir ekranla, içe doğru bükülen katlanabilir, büyük bir ekrana sahip.

Cihaz katlanmış vaziyetteyken ek ekran ana ekran halini alıyor, tamamen açıldığında ise tüm cihaz büyükçe bir tablet biçimini alıyor. Ayrıca içeri doğru katlanabilen ekran açık durumdayken, ek ekran dışa doğru katlanabiliyor.

Cihazda, herhangi bir giriş, kulaklık jakı, özçekim kamerası veya fiziksel parmak izi okuyucusu yokmuş gibi görünüyor. Bu bakımdan muhtemelen kamera sensörleri ve parmak izi okuyucu ekrana gömülü halde gelecek, şarj aleti ve kulaklık gibi aksanlar ise kablosuz olarak kullanılacak.

https://www.gsmarena.com/lg_patents_a_threepiece_twodisplay_foldable_screen_phone_design_with_no_ports-news-38618.php

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Henüz elimizde olan tek şey bir patent olduğu için'nin bu cihazı ticari bir ürün haline getirerek pazarlayacağından emin olabilmemiz mümkün değil ancak yine de'nin katlanabilir telefonlar konusundaki çalışmalarını hızlandırma gayretinde olduğundan emin olmamız için yeterli.