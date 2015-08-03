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OnePlus yıl sonunda yeni bir model daha duyuracak

Çin merkezli OnePlus kısa bir süre önce ikinci modelinin duyurusuyla gündeme gelmişti. Bugün ise şirketin kurucularından Carl Pei, ABD Today gazetesine verdiği ropörtajda bir sonraki model hakkında ba
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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OnePlus yıl sonunda yeni bir model daha duyuracak
 
Geçtiğimiz yılın sonunda sızdırılan ve OnePlus Mini'ye ait olduğu iddia edilen görüntü 
Çin merkezli OnePlus kısa bir süre önce ikinci modelinin duyurusuyla gündeme gelmişti. Bugün ise şirketin kurucularından Carl Pei, USA Today gazetesine verdiği ropörtajda bir sonraki model hakkında bazı bilgiler verdi.
Yönetici, yeni gelecek modelin çıkış tarihi olarak yılın son günlerinde yaşanan Noel dönemini işaret etti. Bu açıklama ise akıllara daha önce sızdırılan ancak duyurusu yapılmayan OnePlus Mini modelini getirdi. Daha önceki sızıntılarda Mini modelin 5" ekran, Snapdragon 615 çipset, ön ve arkada 8 MP kamera gibi özelliklere sahip olacağı söyleniyordu. Donanım konusunda abisi OnePlus 2'ye göre daha mütevazı olacak Mini modelin fiyatının da 240 dolar seviyesinde olması bekleniyor.
Bunun yanında yönetici ilk OnePlus modelini 50 bin satış rakamına ulaşmak amacıyla çıkarttıklarını ancak cihazın 1 milyondan fazla satarak beklentilerin çok üzerine çıktığını da belirtti. Pei, OnePlus 2 modeli için ise 3-5 Milyon arasında satış hedeflediklerini ancak bu rakamların çok da önemli olmadığını söyledi. Kurucuya göre satış rakamlarından daha önemli olan şey ise kullanıcıların üründen ne kadar memnun kaldıkları. Bunun dışında Pei yeni modelde NFC bulunmaması ile ilgili eleştiriler sorulunca " Çok az insan NFC kullanıyor, bu nedenle yer vermedik. Bu kadar basit" cevabını verdi. 

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-CEO-Pei-confirms-the-next-new-OnePlus-handset-is-coming-around-Christmas_id72239 Yorum Yaz
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efyavas 4 yıl en beğenilen
S615 yerine helio x10 filan kullansınlar.
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mlhkozmoz 4 yıl
Lan konuyu yanlıs yere acmayın sdn den webteknodan bulup yazmayın artık yeter ya dh bu yüzden beter olacak yakında
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Okisht 4 yıl mlhkozmoz
mlhkozmoz

Lan konuyu yanlıs yere acmayın sdn den webteknodan bulup yazmayın artık yeter ya dh bu yüzden beter olacak yakında

Anasayfadan ulaşırsanız tüm haberlerin kaynağını öğrenebilirsiniz.
Haberin forum yansımalarına da baktım forum konuları doğru gibi gözüküyor.
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ardaalisahin 4 yıl
Nfc konusunda adamlar hakli,telefon ise genel ilarak orta segment olmus,fiyatiyla yine 1 milyonu rahat bulur.
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WarSaw 4 yıl
ya oneplusone denen firmayı kimsenin umursamadığını ne zaman fark edeceksiniz. ha marstaki 10 ton altın rezervi ha oneplusone bizim için. ikiside var ama yok.
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kadirirdem 4 yıl
helio x10 kullanınsa çok daha iyi olur s615 den daha iyi...
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efyavas 4 yıl en beğenilen
S615 yerine helio x10 filan kullansınlar.
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dr20mouse 4 yıl efyavas
ercnyvs
S615 yerine helio x10 filan kullansınlar.

Eğer helio x10 kullanırlarsa hızlı güncelleme alabilecek mi önce bunu düşünmeliyiz. Sonuçta one plus nexus'lardan hemen sonra güncelleme alan telefon olarak biliyoruz. Mediatek şu sorunu çözse de daha adil bir rekabet ortamı oluşsa artık.
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