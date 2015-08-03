OnePlus yıl sonunda yeni bir model daha duyuracak

Geçtiğimiz yılın sonunda sızdırılan ve OnePlus Mini'ye ait olduğu iddia edilen görüntü

Çin merkezli OnePlus kısa bir süre önce ikinci modelinin duyurusuyla gündeme gelmişti. Bugün ise şirketin kurucularından Carl Pei, USA Today gazetesine verdiği ropörtajda bir sonraki model hakkında bazı bilgiler verdi.

Yönetici, yeni gelecek modelin çıkış tarihi olarak yılın son günlerinde yaşanan Noel dönemini işaret etti. Bu açıklama ise akıllara daha önce sızdırılan ancak duyurusu yapılmayan OnePlus Mini modelini getirdi. Daha önceki sızıntılarda Mini modelin 5" ekran, Snapdragon 615 çipset, ön ve arkada 8 MP kamera gibi özelliklere sahip olacağı söyleniyordu. Donanım konusunda abisi OnePlus 2'ye göre daha mütevazı olacak Mini modelin fiyatının da 240 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Bunun yanında yönetici ilk OnePlus modelini 50 bin satış rakamına ulaşmak amacıyla çıkarttıklarını ancak cihazın 1 milyondan fazla satarak beklentilerin çok üzerine çıktığını da belirtti. Pei, OnePlus 2 modeli için ise 3-5 Milyon arasında satış hedeflediklerini ancak bu rakamların çok da önemli olmadığını söyledi. Kurucuya göre satış rakamlarından daha önemli olan şey ise kullanıcıların üründen ne kadar memnun kaldıkları. Bunun dışında Pei yeni modelde NFC bulunmaması ile ilgili eleştiriler sorulunca " Çok az insan NFC kullanıyor, bu nedenle yer vermedik. Bu kadar basit" cevabını verdi.

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-CEO-Pei-confirms-the-next-new-OnePlus-handset-is-coming-around-Christmas_id72239