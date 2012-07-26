Oogle.com, Google'ın başını ağrıtmaya devam ediyor

Geçtiğimiz ay içerisinde National Arbitration Forum'a başvurarak Oogle.com adresinin kendilerine verilmesini talep eden Google'a kötü haber. ICANN tarafından alan adlarındaki anlaşmazlıklar için onaylı kurumlardan olan National Arbitration Forum, Google'ın talebini reddetti.

Google, yaptığı başvuruda Oogle.com alan adının kötü amaçla alındığını ve alan adının yasal sahibi olan Christopher Neuman'ın adresi kendilerine 900,000 dolar karşılığında satma teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

Öte yandan Blue Arctic isimli bir internet hosting şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olan Christopher Neuman ise, Oogle.com'u 13 yaşındayken 1999 yılının şubat ayında internette “Oogle” ismini kullanan bir yazılımcı arkadaşına iyilik amacıyla koruma altına aldığını ifade etmişti.