Oogle.com, Google'ın başını ağrıtmaya devam ediyor

Geçtiğimiz ay içerisinde National Arbitration Forum'a başvurarak Oogle.com adresinin kendilerine verilmesini talep eden Google'a kötü haber. ICANN tarafından alan adlarındaki anlaşmazlıklar için onaylı kurumlardan olan National Arbitration Forum, Google'ın talebini reddetti.
Google, yaptığı başvuruda Oogle.com alan adının kötü amaçla alındığını ve alan adının yasal sahibi olan Christopher Neuman'ın adresi kendilerine 900,000 dolar karşılığında satma teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.
Öte yandan Blue Arctic isimli bir internet hosting şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olan Christopher Neuman ise, Oogle.com'u 13 yaşındayken 1999 yılının şubat ayında internette “Oogle” ismini kullanan bir yazılımcı arkadaşına iyilik amacıyla koruma altına aldığını ifade etmişti.
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Aynen. Ofiste girdim sakat.
haberlerde en iyi yüz tanıma sistemine sahip olan face.com diye geçiyorud. Bence sadece domain değil :D Ben face.com u bu satış işlemine kadar bilmiyordum..:D
Ben paranın yarısından fazlasını domain için verdiklerini düşünüyorum. Belki ileride siteyi face.com olarak kullanıcaklar. Bunu söylememin sebebi Facebook'un domaine önem vermesi. Tabiki işin iç yüzünü bilemem.
İyide hocam face.com sadece bir domain satışı değildiki yanlış bilmiyorsam. Sonuçta şu anda facebookta yüz tanıyan bi teknoloji var. O face.com o konuda çalışmalar yapan bir yazılım şirketiydi ve domain değil, teknoloji ve herşeyiyle şirket facebook'a satıldı.
Satıştaki esas amaç domaindi bence. Çünkü sitenin daha kısa domaini varsa ileride siteyi zor duruma sokabilir.
Zaten Facebook'un ilk kurulduğu domain de Facebook.com değil. İlk domainleri TheFacebook.com, sonrasında yanılmıyorsam 250.000$ gibi bir paraya Facebook.com'u aldılar. Facebook.com adresi 1997 yılında alınmış, TheFacebook.com'dan tam 7 sene önce.
Yani isim ne kadar sadeyse o kadar iyi mantığı olduğu için domaine para vermekten kaçınmıyor Facebook. Bu arada bu konudaki ilk yazımı yazmadan Face.com'a girmiştim, Facebook ile beraber çalıştıkları yazıyordu. Ama dediğim gibi esas amaç domaindi bence.
Bu arada yazıda kaç defa "Face" kelimesi kullanmışım.
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