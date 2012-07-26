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Oogle.com, Google'ın başını ağrıtmaya devam ediyor

6 yıl
20,3b
1
73
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay içerisinde National Arbitration Forum'a başvurarak Oogle.com adresinin kendilerine verilmesini talep eden Google'a kötü haber. ICANN tarafından alan adlarındaki anlaşmazlıklar için onaylı kurumlardan olan National Arbitration Forum, Google'ın talebini reddetti.

Google, yaptığı başvuruda Oogle.com alan adının kötü amaçla alındığını ve alan adının yasal sahibi olan Christopher Neuman'ın adresi kendilerine 900,000 dolar karşılığında satma teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

Öte yandan Blue Arctic isimli bir internet hosting şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olan Christopher Neuman ise, Oogle.com'u 13 yaşındayken 1999 yılının şubat ayında internette “Oogle” ismini kullanan bir yazılımcı arkadaşına iyilik amacıyla koruma altına aldığını ifade etmişti.


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Kulak Misafiri 6 yıl en beğenilen
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1 Avatar
CITY OF DETROIT 4 yıl
Oogle.com`a girdim porno sitesiymis herhalde
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Aikido_oreo 4 yıl CITY OF DETROIT
CITY OF DETROIT
Oogle.com`a girdim porno sitesiymis herhalde

Aynen. Ofiste girdim sakat.
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XQS 4 yıl
Google basini alir anca
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3D'ne BANDIM 4 yıl
sağlam para
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Mogolo 4 yıl
moogle alan adini ben aldim
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tural.i 4 yıl
o değil de milli eğitim oogle.com'a erişimi engellemiş, neymiş bi bakayım dedim giremedim
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Surfer Rosa 6 yıl
Harbi iyi para.
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Patria o Muerte 6 yıl
Google i bu kadar sevdiginizi bilmiyordum.
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hckr 6 yıl
Google,oogle'ın nesini zararlı bulmuş onu anlayamadım sadece bir resim var sitede.
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Mr.Loney 6 yıl
ad135
cngiz
ad135 Face.com Facebooka satıldı, domain sektörünün rekoru bu domainde.
Ondan sonra da en yüksek 2.sırada PrivateJet.com satıldı bu sene. Face.com 100.000.000$ PrivateJet.com 30.000.000$ Gelmiş geçmiş en yüksek 2 satışı yazdım bilmeyenler için.
İyide hocam face.com sadece bir domain satışı değildiki yanlış bilmiyorsam. Sonuçta şu anda facebookta yüz tanıyan bi teknoloji var. O face.com o konuda çalışmalar yapan bir yazılım şirketiydi ve domain değil, teknoloji ve herşeyiyle şirket facebooka satıldı.
Satıştaki esas amaç domaindi bence. Çünkü sitenin daha kısa domaini varsa ileride siteyi zor duruma sokabilir. Zaten Facebookun ilk kurulduğu domain de Facebook.com değil. İlk domainleri TheFacebook.com, sonrasında yanılmıyorsam 250.000$ gibi bir paraya Facebook.comu aldılar. Facebook.com adresi 1997 yılında alınmış, TheFacebook.comdan tam 7 sene önce. Yani isim ne kadar sadeyse o kadar iyi mantığı olduğu için domaine para vermekten kaçınmıyor Facebook. Bu arada bu konudaki ilk yazımı yazmadan Face.coma girmiştim, Facebook ile beraber çalıştıkları yazıyordu. Ama dediğim gibi esas amaç domaindi bence. Bu arada yazıda kaç defa Face kelimesi kullanmışım.

haberlerde en iyi yüz tanıma sistemine sahip olan face.com diye geçiyorud. Bence sadece domain değil :D Ben face.com u bu satış işlemine kadar bilmiyordum..:D
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Tony 6 yıl Mr.Loney
Mr.Loney

ad135

cngiz
ad135 Face.com Facebooka satıldı, domain sektörünün rekoru bu domainde.
Ondan sonra da en yüksek 2.sırada PrivateJet.com satıldı bu sene. Face.com 100.000.000$ PrivateJet.com 30.000.000$ Gelmiş geçmiş en yüksek 2 satışı yazdım bilmeyenler için.
İyide hocam face.com sadece bir domain satışı değildiki yanlış bilmiyorsam. Sonuçta şu anda facebookta yüz tanıyan bi teknoloji var. O face.com o konuda çalışmalar yapan bir yazılım şirketiydi ve domain değil, teknoloji ve herşeyiyle şirket facebooka satıldı.
Satıştaki esas amaç domaindi bence. Çünkü sitenin daha kısa domaini varsa ileride siteyi zor duruma sokabilir. Zaten Facebookun ilk kurulduğu domain de Facebook.com değil. İlk domainleri TheFacebook.com, sonrasında yanılmıyorsam 250.000$ gibi bir paraya Facebook.comu aldılar. Facebook.com adresi 1997 yılında alınmış, TheFacebook.comdan tam 7 sene önce. Yani isim ne kadar sadeyse o kadar iyi mantığı olduğu için domaine para vermekten kaçınmıyor Facebook. Bu arada bu konudaki ilk yazımı yazmadan Face.coma girmiştim, Facebook ile beraber çalıştıkları yazıyordu. Ama dediğim gibi esas amaç domaindi bence. Bu arada yazıda kaç defa Face kelimesi kullanmışım.


haberlerde en iyi yüz tanıma sistemine sahip olan face.com diye geçiyorud. Bence sadece domain değil :D Ben face.com u bu satış işlemine kadar bilmiyordum..:D

Ben paranın yarısından fazlasını domain için verdiklerini düşünüyorum. Belki ileride siteyi face.com olarak kullanıcaklar. Bunu söylememin sebebi Facebook'un domaine önem vermesi. Tabiki işin iç yüzünü bilemem.
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Tuğkan. 6 yıl
Domain karlı beyler
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cngiz 6 yıl
ad135
Face.com Facebooka satıldı, domain sektörünün rekoru bu domainde.
Ondan sonra da en yüksek 2.sırada PrivateJet.com satıldı bu sene. Face.com 100.000.000$ PrivateJet.com 30.000.000$ Gelmiş geçmiş en yüksek 2 satışı yazdım bilmeyenler için.

İyide hocam face.com sadece bir domain satışı değildiki yanlış bilmiyorsam. Sonuçta şu anda facebookta yüz tanıyan bi teknoloji var. O face.com o konuda çalışmalar yapan bir yazılım şirketiydi ve domain değil, teknoloji ve herşeyiyle şirket facebook'a satıldı.
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Tony 6 yıl cngiz
cngiz

ad135

Face.com Facebooka satıldı, domain sektörünün rekoru bu domainde.
Ondan sonra da en yüksek 2.sırada PrivateJet.com satıldı bu sene. Face.com 100.000.000$ PrivateJet.com 30.000.000$ Gelmiş geçmiş en yüksek 2 satışı yazdım bilmeyenler için.


İyide hocam face.com sadece bir domain satışı değildiki yanlış bilmiyorsam. Sonuçta şu anda facebookta yüz tanıyan bi teknoloji var. O face.com o konuda çalışmalar yapan bir yazılım şirketiydi ve domain değil, teknoloji ve herşeyiyle şirket facebook'a satıldı.

Satıştaki esas amaç domaindi bence. Çünkü sitenin daha kısa domaini varsa ileride siteyi zor duruma sokabilir.

Zaten Facebook'un ilk kurulduğu domain de Facebook.com değil. İlk domainleri TheFacebook.com, sonrasında yanılmıyorsam 250.000$ gibi bir paraya Facebook.com'u aldılar. Facebook.com adresi 1997 yılında alınmış, TheFacebook.com'dan tam 7 sene önce.

Yani isim ne kadar sadeyse o kadar iyi mantığı olduğu için domaine para vermekten kaçınmıyor Facebook. Bu arada bu konudaki ilk yazımı yazmadan Face.com'a girmiştim, Facebook ile beraber çalıştıkları yazıyordu. Ama dediğim gibi esas amaç domaindi bence.

Bu arada yazıda kaç defa "Face" kelimesi kullanmışım.
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Angel Eyes 6 yıl
Adam işini biliyormuş.
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yogitech 6 yıl
Google bu parayı verecek benden söylemesi :)
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Hasanyus 6 yıl
Eksile beni artıla beni çarp beni böl beni.
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