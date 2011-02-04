Opel Insignia'nın Amerikan versiyonu Buick Regal'in Hybrid versiyonu geliştiriliyor

Opel'in başarılı D segmenti otomobili Insignia'nın Amerikan versiyonu olarak satılan Buick Regal'in hybrid versiyonu geliştiriliyor.Özellikle tasarımıyla ön plana çıkan Regal'in hybrid versiyonu güncel modele göre çok daha az yakıt tüketecek.
Gelecek hafta başlayacak Chicago Auto Show'da tanıtılacak olan Hybrid Regal, daha önce tanıtılan LaCrosse ile aynı 'eAssist' hybrid alt yapısını taşıyacak. eAssist sistemi %25'e varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlarken güncel Buick Regal'in 9.4 litre/100 kilometrelik ortalama yakıt tüketimini 6.5 litre/100 kilometre civarına çekecek.
LaCrosse gibi standart olarak eAssist sistemiyle gelmeyecek olan Regal'in daha donanımlı versiyonlarında eAssist'in standart olması bekleniyor. Otomobille ilgili daha ayrıntılı bilgilerin gelecek hafta Chicago Auto Show'dan sonra açıklanması bekleniyor.
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bilmem anlatabildim mi.
Kardeş o güzel ellerini yorupboşu boşuna bir sürü yorum yapmışsın. Daha önce çok yazılıp çizildi. Hiçbir faydası olmadı . Dh yönetimi ben yaparım oldu(olmadıysada olacak) diyor. Maalesef vazgeçecek gibi görünmüyorlar.Rahatsız olanda memnun olanda var. Ama memnun olmayanların çoğunlukta olduğunu düşünüyorum.
Haklı olabilirsiniz ancak bölümsonucanavarı da hemen kurulmadı bildiğiniz gibi.
Oyun haberleri öncelikle Donanımhaber ana sayfada veriliyordu, sonra ise bölümsonucanavarı kuruldu.
Otomobil haberlerinin şu an anasayfadaki konumu, bölümsonucanavarı kurulmadan önce oyun haberlerinin anasayfadaki durumuyla eşdeğer.
Bu yüzden sizlerden biraz daha anlayış bekliyoruz.