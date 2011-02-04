Opel Insignia'nın Amerikan versiyonu Buick Regal'in Hybrid versiyonu geliştiriliyor

Opel'in başarılı D segmenti otomobili Insignia'nın Amerikan versiyonu olarak satılan Buick Regal'in hybrid versiyonu geliştiriliyor.Özellikle tasarımıyla ön plana çıkan Regal'in hybrid versiyonu güncel modele göre çok daha az yakıt tüketecek.

Gelecek hafta başlayacak Chicago Auto Show'da tanıtılacak olan Hybrid Regal, daha önce tanıtılan LaCrosse ile aynı 'eAssist' hybrid alt yapısını taşıyacak. eAssist sistemi %25'e varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlarken güncel Buick Regal'in 9.4 litre/100 kilometrelik ortalama yakıt tüketimini 6.5 litre/100 kilometre civarına çekecek.

LaCrosse gibi standart olarak eAssist sistemiyle gelmeyecek olan Regal'in daha donanımlı versiyonlarında eAssist'in standart olması bekleniyor. Otomobille ilgili daha ayrıntılı bilgilerin gelecek hafta Chicago Auto Show'dan sonra açıklanması bekleniyor.