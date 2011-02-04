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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opel Insignia'nın Amerikan versiyonu Buick Regal'in Hybrid versiyonu geliştiriliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
1
14
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Opel'in başarılı D segmenti otomobili Insignia'nın Amerikan versiyonu olarak satılan Buick Regal'in hybrid versiyonu geliştiriliyor.Özellikle tasarımıyla ön plana çıkan Regal'in hybrid versiyonu güncel modele göre çok daha az yakıt tüketecek.

Gelecek hafta başlayacak Chicago Auto Show'da tanıtılacak olan Hybrid Regal, daha önce tanıtılan LaCrosse ile aynı 'eAssist' hybrid alt yapısını taşıyacak. eAssist sistemi %25'e varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlarken güncel Buick Regal'in 9.4 litre/100 kilometrelik ortalama yakıt tüketimini 6.5 litre/100 kilometre civarına çekecek.

LaCrosse gibi standart olarak eAssist sistemiyle gelmeyecek olan Regal'in daha donanımlı versiyonlarında eAssist'in standart olması bekleniyor. Otomobille ilgili daha ayrıntılı bilgilerin gelecek hafta Chicago Auto Show'dan sonra açıklanması bekleniyor.


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taner11 8 yıl
DH sadece işlemci,ekran kartı vs için bir site değil.Bende otomotivle ilgili haberlere ilk sayfadan ulaşmak istiyorum.İlla alt forumlara girmek zorundamıyım?
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compasserror 8 yıl
Tipsiz olmus derken dis dizayn olarak bu aracin mevcut insignia dan tek farki buick a ozel olan izgara tasarimi. Ancak gercekten de tipsiz gorunuyor..
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Perikard 8 yıl
Çekilen açı yüzünden araç tipsiz görünmüş, hoş Insignia'ya göre bence de tipsiz, bir ızgara ne kadar fark yaratıyormuş oysa.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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umutarslan.com 8 yıl
kesin sağlamdır bu araçlar.Bizimkilerle bi kazada ölüm yaşıyosun.Tipi güzel dediğiniz arabaların dış makyajı güzel.Ben arabaya 60milyar vericeksem ölmemeliyim.
youtube.com/...
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homebird 8 yıl
Tipsiz ucube bir hal almış. Tam amerikalıların zevkine(!) göre.
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azawarai 8 yıl

homebird

Tipsiz ucube bir hal almış. Tam amerikalıların zevkine(!) göre.



bilmem anlatabildim mi.
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Batuist 8 yıl
Tamam iyi güzel de bu oto haberlerinin böyle anakart, ekran kartı vesaire haberlerin arasına girmesini ben abes buluyorum hakaten.. yani ne alaka diyesim geliyor.. karşı olduğumdan değil ama çok alakasız. işlemci, anakart, tablet PC akıllı telefon pazarında firmaların pazar oayları gibi böyle haberlerin arasında çok sırıtıyor.. bölümsonucanavarı gibi ayrı bir sayfa açılamaz mı bunun için?? yanlış anlaşılsın istemiyorum.. konunun yer aldığı yer çok abes şahsi fikrimce.. sadece onu belirtmek istedim.. yoksa ayrı bir sayfa düzenlense hep beraber orada takip etsek daha iyi olurdu fikrindeyim sadece...!!! anakart işlemci yanyana şimdi ne alaka?? hani konu bir düzeni filan olur.. PC dünyasını yakından ilgilendiren oyunlarla ilgili haberler bile burada yer almıyorken PClerle hiç alakası olmayan tada benzeri teknoloji gündemiyle (BENZERİ) oto haberleri çok anlamsız geliyor.. oto haberleri görmek istemediğimden değil çok karışıyor sadece onu özellikle belirtmek istiyorum yanlış anlaşılmasın... çok kel alaka deyim yerindeyse...!! otolarla ilgili ayrı bir sayfa düzelenir orada daha derli toplu hata daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılıp takip edilebilir..!! bizde oradan takip ederiz.. işlemci haberinin yanında otomobil haberii!!! sizcede normal mi???
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homebird 8 yıl

Batuist

Tamam iyi güzel de bu oto haberlerinin böyle anakart, ekran kartı vesaire haberlerin arasına girmesini ben abes buluyorum hakaten.. yani ne alaka diyesim geliyor.. karşı olduğumdan değil ama çok alakasız. işlemci, anakart, tablet PC akıllı telefon pazarında firmaların pazar oayları gibi böyle haberlerin arasında çok sırıtıyor.. bölümsonucanavarı gibi ayrı bir sayfa açılamaz mı bunun için?? yanlış anlaşılsın istemiyorum.. konunun yer aldığı yer çok abes şahsi fikrimce.. sadece onu belirtmek istedim.. yoksa ayrı bir sayfa düzenlense hep beraber orada takip etsek daha iyi olurdu fikrindeyim sadece...!!! anakart işlemci yanyana şimdi ne alaka?? hani konu bir düzeni filan olur.. PC dünyasını yakından ilgilendiren oyunlarla ilgili haberler bile burada yer almıyorken PClerle hiç alakası olmayan tada benzeri teknoloji gündemiyle (BENZERİ) oto haberleri çok anlamsız geliyor.. oto haberleri görmek istemediğimden değil çok karışıyor sadece onu özellikle belirtmek istiyorum yanlış anlaşılmasın... çok kel alaka deyim yerindeyse...!! otolarla ilgili ayrı bir sayfa düzelenir orada daha derli toplu hata daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılıp takip edilebilir..!! bizde oradan takip ederiz.. işlemci haberinin yanında otomobil haberii!!! sizcede normal mi???


Kardeş o güzel ellerini yorupboşu boşuna bir sürü yorum yapmışsın. Daha önce çok yazılıp çizildi. Hiçbir faydası olmadı . Dh yönetimi ben yaparım oldu(olmadıysada olacak) diyor. Maalesef vazgeçecek gibi görünmüyorlar.Rahatsız olanda memnun olanda var. Ama memnun olmayanların çoğunlukta olduğunu düşünüyorum.
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Duratorq 8 yıl

Batuist

Tamam iyi güzel de bu oto haberlerinin böyle anakart, ekran kartı vesaire haberlerin arasına girmesini ben abes buluyorum hakaten.. yani ne alaka diyesim geliyor.. karşı olduğumdan değil ama çok alakasız. işlemci, anakart, tablet PC akıllı telefon pazarında firmaların pazar oayları gibi böyle haberlerin arasında çok sırıtıyor.. bölümsonucanavarı gibi ayrı bir sayfa açılamaz mı bunun için?? yanlış anlaşılsın istemiyorum.. konunun yer aldığı yer çok abes şahsi fikrimce.. sadece onu belirtmek istedim.. yoksa ayrı bir sayfa düzenlense hep beraber orada takip etsek daha iyi olurdu fikrindeyim sadece...!!! anakart işlemci yanyana şimdi ne alaka?? hani konu bir düzeni filan olur.. PC dünyasını yakından ilgilendiren oyunlarla ilgili haberler bile burada yer almıyorken PClerle hiç alakası olmayan tada benzeri teknoloji gündemiyle (BENZERİ) oto haberleri çok anlamsız geliyor.. oto haberleri görmek istemediğimden değil çok karışıyor sadece onu özellikle belirtmek istiyorum yanlış anlaşılmasın... çok kel alaka deyim yerindeyse...!! otolarla ilgili ayrı bir sayfa düzelenir orada daha derli toplu hata daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılıp takip edilebilir..!! bizde oradan takip ederiz.. işlemci haberinin yanında otomobil haberii!!! sizcede normal mi???


Haklı olabilirsiniz ancak bölümsonucanavarı da hemen kurulmadı bildiğiniz gibi.

Oyun haberleri öncelikle Donanımhaber ana sayfada veriliyordu, sonra ise bölümsonucanavarı kuruldu.

Otomobil haberlerinin şu an anasayfadaki konumu, bölümsonucanavarı kurulmadan önce oyun haberlerinin anasayfadaki durumuyla eşdeğer.

Bu yüzden sizlerden biraz daha anlayış bekliyoruz.
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