Opel yeni Insignia'nın üretimi için butona bastı

Birkaç hafta önce resmi olarak Fransız PSA çatısı altına giren Opel'in General Motors bünyesi altında geliştirdiği son araçlardan biri olan yeni Insignia ilk olarak ay başında Cenevre Otomobil Fuarında karşımıza çıkmıştı. Firma geçtiğimiz gün ikinci nesil Insignia'nın üretimini başlattı. Almanya, Rüsselsheim'da yer alan fabrikada üretilecek yeni otomobil için firma, fabrikaya €500 milyon üzerinde yatırım yapmış.

Üretim bandından ilk çıkan 2017 model Insignia, beyaz bir Grand Sport olurken araçta motor olarak 2.0 litre dizel 170 beygirlik ünite yer alıyor. Bir önceki nesil Insignia 940.000 üzerinde satış adediyle Opel'in tüm zamanların en çok satan 4. modeli olurken, araç aynı zamanda 2009'da Avrupa'da yılın aracı seçilmişti.

Öncesine oranla yaklaşık 200 kg daha hafif olan yeni Insignia'nın, gelişen malzeme kalitesi ve büyüyen iç hacmi ile selefinin başarısını geçmesi muhtemel. Şu an için yalnızca Grand Sport ve Sports Tourer versiyonları yaz döneminde piyasaya sunumaya hazırlanan aracın Country Tourer versiyonu da test aşamasında yer alırken, serinin en üstü olan performans odaklı OPC'nin de onu takiben piyasaya sunulması bekleniyor.

http://media.opel.com/media/intl/en/opel/home.detail.html/content/Pages/news/intl/en/2017/opel/03-21-insignia-start-of-production.html