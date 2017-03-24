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Opel yeni Insignia'nın üretimi için butona bastı

Opel'in geçtiğimiz Cenevre Otomobil Fuarında tanıttığı yeni modeli 2. nesil Insignia'nın seri üretimine başlandı. Markanın Almanya'daki fabrikasında üretilecek olan araç yaz aylarında piyasada olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Birkaç hafta önce resmi olarak Fransız PSA çatısı altına giren Opel'in General Motors bünyesi altında geliştirdiği son araçlardan biri olan yeni Insignia ilk olarak ay başında Cenevre Otomobil Fuarında karşımıza çıkmıştı. Firma geçtiğimiz gün ikinci nesil Insignia'nın üretimini başlattı. Almanya, Rüsselsheim'da yer alan fabrikada üretilecek yeni otomobil için firma, fabrikaya €500 milyon üzerinde yatırım yapmış.
Üretim bandından ilk çıkan 2017 model Insignia, beyaz bir Grand Sport olurken araçta motor olarak 2.0 litre dizel 170 beygirlik ünite yer alıyor. Bir önceki nesil Insignia 940.000 üzerinde satış adediyle Opel'in tüm zamanların en çok satan 4. modeli olurken, araç aynı zamanda 2009'da Avrupa'da yılın aracı seçilmişti.
Öncesine oranla yaklaşık 200 kg daha hafif olan yeni Insignia'nın, gelişen malzeme kalitesi ve büyüyen iç hacmi ile selefinin başarısını geçmesi muhtemel. Şu an için yalnızca Grand Sport ve Sports Tourer versiyonları yaz döneminde piyasaya sunumaya hazırlanan aracın Country Tourer versiyonu da test aşamasında yer alırken, serinin en üstü olan performans odaklı OPC'nin de onu takiben piyasaya sunulması bekleniyor.

http://media.opel.com/media/intl/en/opel/home.detail.html/content/Pages/news/intl/en/2017/opel/03-21-insignia-start-of-production.html Yorum Yaz
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redbul_540 2 yıl en beğenilen
Adamlar 500 milyon Euro yatırım yapıp binlerce çalışana maaş verdiği halde arabayı 25-30 bin Euro ya satıp yinede kâr ediyorlar.Bizimkiler suya sabuna dokunmadan onlardan fazla kâr ediyorlar.Ne alâ memleket
Adamlar 500 milyon Euro yatırım yapıp binlerce çalışana maaş verdiği halde arabayı 25-30 bin Euro ya satıp yinede kâr ediyorlar.Bizimkiler suya sabuna dokunma...
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3 Yanıt Yanıtla +78
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TIME 2 yıl
Avrupalı 20 aylık asgari ücretiyle bu aracı alacakken ben 80 aylıkla alamayacağım.Araba güzel , alacaklara hayırlı olsun.
1 Yanıt Yanıtla +56
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K@sToR 2 yıl marsli61
duymak için uzaylı olmaya gerek yok. Biraz internette araştırsak çıkıyor zaten.
Bu avrupa ülkeleri asgari ücretleri:
tr.wikipedia.org/...
burada da insignia başlangıç fiyatı yazıyor ingiltere ve almanya için
carscoops.com/...
insignia 1.5t başlangıç fiyatı;
ingiltere: £17,115, asgari ücret net : £2285 8 maaş ile alıyor.
almanya : €25,940, asgari ücret net: 2274 € 12 maaş ile alıyor.
isviçre, lüksemburg vb. ülkeler 5-6 maaş ile alıyor
italya vb 18 maaş civarına alabiliyor.
duymak için uzaylı olmaya gerek yok. Biraz internette araştırsak çıkıyor zaten.Bu avrupa ülkeleri asgari ücretleri:tr.wikipedia.org/...
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mavizaman 2 yıl
eski insignialarda iyiydi tasarım açısından bu da güzel olmuş.
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echomaniac 2 yıl
Tasarım harika aynı ağırlığı Astra k modelindede arkadan bakınca hissediyorum.
PSA bence tasarım işini opele bırakmalı belki motor şanzıman vb yerlerde dokunuşlar yapabilir .
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Halalaluya 2 yıl
Passat ile aynı fiyata sahipse ana yurdunda burada da öyle olması lazım. Yani 90k ile başlar benzinli manuel en baz dizel otomatik 120k ile başlar. Kusura bakmasın ama eski kasa bu fiyatlara rağmen fazla satamiyor ise Passat karşısında yeni kasa avucunu yalar çok net.
Tek şansları var eski kasa fiyatları ile devam etmeleri
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Experimentation 2 yıl
1.6 cdti 160hp gelmesi lazım
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Captain_Ivy 2 yıl
Hatchback modeli fena olur bunun..
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Ragnarok. 2 yıl
Adamın yazdıklarıyla avatarı ahenkle dans ediyor.Koyun diyince kızıyorlar sonra
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ALBAY 2 yıl
Onu bunu geçte İsviçrede asgari ücret,elf gözlerim yanlış görmüyorsa 5600 euro imiş. Karı koca asgari ücret çalışsa 11.000 euro. Türk lirası ile 42.900 TL yapıyor

Yıllık 514.800 TL
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arabaci_58 2 yıl
Bu kadar Almanya'da X kadar maaşla Türkiye'de Xx maaşla alınıyor karşılaştırması yapanlarınanlaman güç. Karşılaştırdığınız ülkeler o aracı üreten, parası her şeyin değerini belirlediği ülkeler. Ne zaman biz de onlar gibi üretmeye, geliştirmeye çalışmaya başlarsak ancak o zaman onlar kadar kısa vadede satın alma gücüne erişebiliriz, asgari maaşı resmiyette hükümet bir kararnameyle 5000 tl de yapsa bir şey değişmez; daha iyi olmaz.
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MKVll 2 yıl
herkes farklı bir şeye benzetmiş bende yeni a5 e benzettim
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BekirTemel 2 yıl
S90 a benziyor önden, çok güzel gözüküyor haliyle
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