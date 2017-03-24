Yeni Volkswagen Touareg de kamuflajsız olarak görüntülendi

Markanın lüks orta boy SUV segmenti temsilcisinin 3. nesili olacak aracın görüntüsü Polo'da olduğu gibi yine Güney Afrika'da çekilmiş.

Önden duruş itibariyle tanıdık bir görünüme sahip olan araç bunu geçtiğimiz haftalarda resmiyete kavuşan markanın Arteon modelinde olan farlar ile ızgaranın birleşmesi gibi benzer ön tasarım çizgilerine borçlu. Bunun dışında Sport Coupe Concept GTE modelinin sonrasında Arteon modeli olarak karşımıza çıkışı gibi geçtiğimiz yıl gördüğümüz T-Prime Concept GTE'nin de yeni Touareg olarak karşımıza çıkacağı görülüyor.

Arteon ve Touareg'deki bu yeni ön tasarımın Volkswagen'in yeni ön tasarım yüzü olacağı düşünülürken 6. nesil Polo'nun farklı bir imaj çizmesi markanın bu yüzü daha üst modellerde kullanacağına işaret.

Şu anda bilinen detaylara göre VW Grubu'nun Audi Q7 ile Bentley Bentayga'nın kullandığı ve yakın gelecekte Lamborghini Urus ile yeni Porsche Cayenne tarafından kullanılacak olan MLB Evo platformu üzerine inşaa edilecek olan 3. nesil Touareg'in biraz daha büyümesi ancak platformun bir getirisi olarak hafiflemesi bekleniyor.

Yeni Volkswagen Touareg'in 2017 içerisinde yakın bir tarihte resmiyete kavuşması bekleniyor.

http://www.carmag.co.za/news_post/new-volkswagen-touareg-and-polo-spotted-in-sa/