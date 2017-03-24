Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Volkswagen Touareg de kamuflajsız olarak görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 6. nesil Polo'nın kamuflajsız görüntüleri sonrası şimdi de yeni nesil Volkswagen Touareg kamuflajsız olarak görüntülendi. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,6b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Markanın lüks orta boy SUV segmenti temsilcisinin 3. nesili olacak aracın görüntüsü Polo'da olduğu gibi yine Güney Afrika'da çekilmiş.
Önden duruş itibariyle tanıdık bir görünüme sahip olan araç bunu geçtiğimiz haftalarda resmiyete kavuşan markanın Arteon modelinde olan farlar ile ızgaranın birleşmesi gibi benzer ön tasarım çizgilerine borçlu. Bunun dışında Sport Coupe Concept GTE modelinin sonrasında Arteon modeli olarak karşımıza çıkışı gibi geçtiğimiz yıl gördüğümüz T-Prime Concept GTE'nin de yeni Touareg olarak karşımıza çıkacağı görülüyor.
Arteon ve Touareg'deki bu yeni ön tasarımın Volkswagen'in yeni ön tasarım yüzü olacağı düşünülürken 6. nesil Polo'nun farklı bir imaj çizmesi markanın bu yüzü daha üst modellerde kullanacağına işaret.
Şu anda bilinen detaylara göre VW Grubu'nun Audi Q7 ile Bentley Bentayga'nın kullandığı ve yakın gelecekte Lamborghini Urus ile yeni Porsche Cayenne tarafından kullanılacak olan MLB Evo platformu üzerine inşaa edilecek olan 3. nesil Touareg'in biraz daha büyümesi ancak platformun bir getirisi olarak hafiflemesi bekleniyor.
Yeni Volkswagen Touareg'in 2017 içerisinde yakın bir tarihte resmiyete kavuşması bekleniyor.

http://www.carmag.co.za/news_post/new-volkswagen-touareg-and-polo-spotted-in-sa/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hamzasoph 2 yıl en beğenilen
önden klimanın iç ünitesine benziyor
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
İnanılmaz çirkin. Almanya'nın şahini işte.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 2 yıl
çin malı land rover evoque gibi olmuş.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
1.6 dizel dsg ile en dolusunu 150 liraya getir peynir ekmek gibi satar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
ön tasarım olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 2 yıl
Aynı b*kun laciverdi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 2 yıl
kedi ulaşamadığı ciğere ..... :D verseler nefessiz kullanırsınız ama
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MSefa23 2 yıl
Gündüz farları yeni megane ile aynı olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
İnanılmaz çirkin. Almanya'nın şahini işte.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
İnanılmaz çirkin. Almanya'nın şahini işte.

estetik zevk meselesi anladık da €55000'dan başlayan etiketiyle şahin benzetmesi nedir yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
Eskisi daha guzeldi. Yeni tasarim tourege yaramamis
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Tasarımı çok kötü olmuş, eski Touareg'in tasarımı çok daha güzeldi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 2 yıl
modernleşecez diye abarttılar iyice be
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 2 yıl
çin malı land rover evoque gibi olmuş.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11645 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
SUV, Volkswagen ve
9 etiket daha volkswagen touareg touareg yeni touareg 2018 touareg Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Domino’s Pizza, aldığı yatırımlarla Apple’ı ve Tesla’yı geride bıraktı 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ yeni fotoğraflarla sızdı 2 yıl Özgürlükler ülkesi ABD'de senatodan skandal karar: Abonelerin internet verileri satılacak! 2 yıl BlackBerry, ekranınızı yabancı gözlerden koruyacak 2 yıl İnsanın kıkırdak hücrelerinden üretilen doku farenin bedeninde büyüdü 2 yıl Facebook, Avrupa Komisyonu'nun kıskacında 2 yıl Yerli Ahoy Games’den yeni bir oyun 2 yıl Beymen 2017 İlkbahar/Yaz filmi iPhone 7 Plus ile çekildi 2 yıl Apple: Turkish Crime Family'nin iddiaları asılsız 2 yıl Justice League karakterlerinin videoları paylaşıldı 2 yıl Google Talk tamamen kapanıyor 2 yıl Türkiye, Twitter'a en çok engelleme talebinde bulunan ülke oldu 2 yıl Hangouts’un SMS desteği kaldırılıyor! 2 yıl 2si1 "Kotaları kaldıran" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Facebook GIF butonunu test ediyor 2 yıl DRAM pazarından kötü haber! 2 yıl Samsung skandallar için hissedarlarından özür diledi 2 yıl Opel yeni Insignia'nın üretimi için butona bastı 2 yıl Diesel de Android Wear segmentine adım attı 2 yıl Alman mühendisler tarih yazmaya geliyor: 2018'de Ay'a uzay aracı indirecekler 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni Volkswagen Touareg de kamuflajsız olarak görüntülendi Sonraki THY, eXPhone ile uçuşlarda cepten internete imkân tanıyacak 2 yıl Twitter ücretli hesap uygulamasına geçmeye hazırlanıyor 2 yıl Amazon, Ortadoğu'nun e-ticaret devi Souq.com’u satın alıyor 2 yıl Nokia’nın telefonları çok yakında satışa sunuluyor 2 yıl Corsair oyunculara yönelik ilk hazır sistemini duyurdu 2 yıl 3D Mark API Overhead testine Vulkan desteği 2 yıl Super Mario Run oyunu Android koşusuna başladı 2 yıl Çinli otomobil üreticisi Mercedes-Benz EQ serisini şikayet etti 2 yıl Almanya'dan dünyanın en büyük yapay güneşi 2 yıl Tesla Model 3 ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olabilir 2 yıl İstanbul’a 200 elektrikli otobüs 2 yıl Alcatel POP 4S incelemesi "POP 4'ün abisi geldi" 2 yıl Google’ın başı reklamverenler ile dertte: Verizon ve AT&T reklamları kaldırma kararı aldı 2 yıl Apple, otomasyon uygulaması Workflow’u satın aldı 2 yıl Instagram, 6 ay içinde reklamcı sayısını ikiye katladı 2 yıl Thync, uyumaya ve sakin kalmaya yardımcı olan cihaz üretti 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 şeması sızdırıldı 2 yıl Sony’ye eski markasından rakip geldi 2 yıl Siemens yazılımının parçası gibi görünen malware 10 fabrikaya yayıldı 2 yıl 2020'de Mars'a gitmeyi planlayan SpaceX iniş yapacağı yeri araştırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim