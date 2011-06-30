Opera Mobile 11.1 ve Mini 6.1 yayınlandı

Gerek bilgisayar gerekse de akıllı cihazlarda sık kullanılan tarayıcıların mimarı Opera, taşınabilir cihazlarla uyumlu olan Opera Mobile'ın 11.1 sürümünü yayınladı. Render motorunda hız artışı, daha gelişmiş otomatik tamamlama gibi iyileştirmelerin yanı sıra Opera Mobile 11.1'in en dikkat çeken yeniliği ise Honeycomb'lı tabletlerde Adobe Flash desteği.

Opera'nın açıkladığı Opera Mobile 11.1'deki bazı iyileştirmeler şunlar;

Google AutoComplete desteği

Adres çubuğunda direk arama yapabilme

En çok kullandığınız domainlere göre akıllı domain tamamlayabilme

.ru ya da .id gibi ülke domainlerini otomatik doldurma

Kullanıcı arayüzü ayarı

Gelişmiş CSS ve HTML5 desteği

Gelişmiş metin seçimi

Google sesli arama desteği

Honeycomb'lu cihazlarda harici klavye desteği

Cache'i Android Cache dizininde saklama

LTE ağı hız limiti için düzeltme

ZT-180 cihazlarında renklerle ilgili sorununun giderilmesi

Çökmeye neden olan sorunların giderilmesi

7 inç 800x480 piksellik tabletlerin kendi arayüzlerini gösterebilme

Multimedya dosyalarını indirebilme desteği

Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri

Symbian Anna desteği

Symbian için gelişmiş doğal font desteği

Daha gelişmiş Nokia E7, Nokia N97 desteği