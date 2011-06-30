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Opera Mobile 11.1 ve Mini 6.1 yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,5b
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18
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Gerek bilgisayar gerekse de akıllı cihazlarda sık kullanılan tarayıcıların mimarı Opera, taşınabilir cihazlarla uyumlu olan Opera Mobile'ın 11.1 sürümünü yayınladı. Render motorunda hız artışı, daha gelişmiş otomatik tamamlama gibi iyileştirmelerin yanı sıra Opera Mobile 11.1'in en dikkat çeken yeniliği ise Honeycomb'lı tabletlerde Adobe Flash desteği.

Opera'nın açıkladığı Opera Mobile 11.1'deki bazı iyileştirmeler şunlar;

  • Google AutoComplete desteği
  • Adres çubuğunda direk arama yapabilme
  • En çok kullandığınız domainlere göre akıllı domain tamamlayabilme
  • .ru ya da .id gibi ülke domainlerini otomatik doldurma
  • Kullanıcı arayüzü ayarı
  • Gelişmiş CSS ve HTML5 desteği
  • Gelişmiş metin seçimi
  • Google sesli arama desteği
  • Honeycomb'lu cihazlarda harici klavye desteği
  • Cache'i Android Cache dizininde saklama
  • LTE ağı hız limiti için düzeltme
  • ZT-180 cihazlarında renklerle ilgili sorununun giderilmesi
  • Çökmeye neden olan sorunların giderilmesi
  • 7 inç 800x480 piksellik tabletlerin kendi arayüzlerini gösterebilme
  • Multimedya dosyalarını indirebilme desteği
  • Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri
  • Symbian Anna desteği
  • Symbian için gelişmiş doğal font desteği
  • Daha gelişmiş Nokia E7, Nokia N97 desteği



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mehmetdnc 8 yıl
arkadaşlar opera miniye girince ağ ayarlarını gözden geçirin diyor.gprs ayarlarını nasıl yapacağım vodafone,kullandığım telefon qtek 8500 windows mobile 6.1 yardım edin
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photo sir 8 yıl
o tablette ki hızına çok şaşırdım cidden aşmış artık adamlar
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séquestre 8 yıl
İncelemek lazım ..
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cmert 8 yıl
yüklemek isteyenler telefonlarının tarayıcısından m.opera.com'u ziyaret edebilir
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napolyon94 8 yıl
eski 5230 umu hayata bağlayan tek şey Opera mobile dı :)
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muhammed cy 8 yıl
arkadaşlar operanın sitesinde google suggession'un opera mini 6.1 de kullanılabilir olduğunu yazmış ama bir türlü kullanamadım. Ne yapmamız lazım ?
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spyman 8 yıl
ovi de yüklendimi acaba,
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
en kotu telefonda da ,en iyi telefonda da sorunsuz çalışıyor.her platformda kullanıyorum gayet memnunum
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Nike 8 yıl
Çok güzel olmuş benim dandik 5310'a bile çağ atlatıyor sörfte Opera Mini.
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Zuko 8 yıl
Halletmişler şu metin seçme olayını. Sonunda.
Bir de bir linke tıklamadan o linkin gideceği adresi görebilsek güzel olurdu.
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slicer 8 yıl

Erchamion

Halletmişler şu metin seçme olayını. Sonunda.



Bir de bir linke tıklamadan o linkin gideceği adresi görebilsek güzel olurdu.


Evet sonunda metin seçme olayı hallolmuş, daha kullanışlı bir hale getirmişler. Önceki hali resmen eziyetti :)
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Klasör.:X:. 8 yıl
symbianın kurtarıcısı opera mobiledir.Yazıdaki symbian anna desteği komiğime gitti sanki başka bir işletim sistemiymiş gibi yazılmış.Maksat göz doldursun(yanlış anlaşılmasın sözüm haber editörüne değil şahsi kaynağa tabiki)
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tavernac1 8 yıl
Dolphin kadar basarilimi peki
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