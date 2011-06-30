Opera Mobile 11.1 ve Mini 6.1 yayınlandı

Haber Editörü
Gerek bilgisayar gerekse de akıllı cihazlarda sık kullanılan tarayıcıların mimarı Opera, taşınabilir cihazlarla uyumlu olan Opera Mobile'ın 11.1 sürümünü yayınladı. Render motorunda hız artışı, daha gelişmiş otomatik tamamlama gibi iyileştirmelerin yanı sıra Opera Mobile 11.1'in en dikkat çeken yeniliği ise Honeycomb'lı tabletlerde Adobe Flash desteği.
Opera'nın açıkladığı Opera Mobile 11.1'deki bazı iyileştirmeler şunlar;
- Google AutoComplete desteği
- Adres çubuğunda direk arama yapabilme
- En çok kullandığınız domainlere göre akıllı domain tamamlayabilme
- .ru ya da .id gibi ülke domainlerini otomatik doldurma
- Kullanıcı arayüzü ayarı
- Gelişmiş CSS ve HTML5 desteği
- Gelişmiş metin seçimi
- Google sesli arama desteği
- Honeycomb'lu cihazlarda harici klavye desteği
- Cache'i Android Cache dizininde saklama
- LTE ağı hız limiti için düzeltme
- ZT-180 cihazlarında renklerle ilgili sorununun giderilmesi
- Çökmeye neden olan sorunların giderilmesi
- 7 inç 800x480 piksellik tabletlerin kendi arayüzlerini gösterebilme
- Multimedya dosyalarını indirebilme desteği
- Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri
- Symbian Anna desteği
- Symbian için gelişmiş doğal font desteği
- Daha gelişmiş Nokia E7, Nokia N97 desteği
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Bir de bir linke tıklamadan o linkin gideceği adresi görebilsek güzel olurdu.
Evet sonunda metin seçme olayı hallolmuş, daha kullanışlı bir hale getirmişler. Önceki hali resmen eziyetti :)