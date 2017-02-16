Opera, “Reborn” ile yeni tasarıma geçiş yapıyor

Opera, kendi bloğundan yaptığı bir açıklama ile yeni bir tasarıma geçiş yapacağını duyurdu. “Reborn” kod adlı bir proje kapsamında değiştirilen tasarım, web tarayıcısının blok paylaşımında belirtilene göre Windows, Linux ve Mac kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Opera yeni tasarımında sadeliğe ve yüksek kaliteli grafikler kullanmaya özen göstermiş. Ayrıca tarayıcının yeni tasarımı, farklı platformlarda da hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bu da farklı platformlar kullanan kişilerin, Opera'yı sorunsuz bir şekilde kullanabilmesini mümkün kılıyor.

Kenar çubuğu yenilendi

Tasarımla birlikte yenilenen özelliklerden birisi de kenar çubuğu. Speed Dial gibi hızlı bir şekilde internette dolaşmanızı sağlayan kenar çubuğu, aktifleştirildiği takdirde ekranın sol kenarında yer alıyor ve Speed Dial’a, favorilerinize eklediğiniz adreslere, eklentilerinize, geçmişinize ve indirdiğiniz uygulamalara erişimizi kolaylaştırıyor.

Reborn ile yenilenen Opera’nın kenar çubuğunu ayrı kılan bir diğer özellik de, artık kenar çubuğunda Facebook Messenger’ın da bulunabilmesi. Bir tıklamayla Messenger üzerinden mesajlarınızı kontrol edebilmenize ve mesaj gönderebilmenize olanak sunan bu özellik, sıklıkla Facebook’ta zaman geçiren kişilerin işini bir hayli kolaylaştıracaktır.

Çift renkli temalar

Son dönemlerde yaygınlaşan gece modu özelliğine, bu güncellemeyle Opera da ayak uydurmuş. Tarayıcının yenilenen tasarımı, Opera’nın orijinal temalarının kullanılan moda göre farklı renklere bürünmesini sağlıyor. Örneğin aşağıda bulunan fotoğraftaki temalar aynı ancak fotoğrafın bir bölümünde karanlık, bir bölümünde ise aydınlık tema modu tercih edilmiş.

Şimdilik sadece geliştiricilerin kullanımına sunulan Reborn güncellemesini buradaki link üzerinden indirebilir ve detaylı olarak inceleyebilirsiniz.