Opera, “Reborn” ile yeni tasarıma geçiş yapıyor

Opera yeni tasarımında sadeliğe ve yüksek kaliteli grafikler kullanmaya özen göstermiş. Ayrıca tarayıcının yeni tasarımı, farklı platformlarda da hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bu da farklı platformlar kullanan kişilerin, Opera'yı sorunsuz bir şekilde kullanabilmesini mümkün kılıyor.
Kenar çubuğu yenilendi
Tasarımla birlikte yenilenen özelliklerden birisi de kenar çubuğu. Speed Dial gibi hızlı bir şekilde internette dolaşmanızı sağlayan kenar çubuğu, aktifleştirildiği takdirde ekranın sol kenarında yer alıyor ve Speed Dial’a, favorilerinize eklediğiniz adreslere, eklentilerinize, geçmişinize ve indirdiğiniz uygulamalara erişimizi kolaylaştırıyor.
Reborn ile yenilenen Opera’nın kenar çubuğunu ayrı kılan bir diğer özellik de, artık kenar çubuğunda Facebook Messenger’ın da bulunabilmesi. Bir tıklamayla Messenger üzerinden mesajlarınızı kontrol edebilmenize ve mesaj gönderebilmenize olanak sunan bu özellik, sıklıkla Facebook’ta zaman geçiren kişilerin işini bir hayli kolaylaştıracaktır.
Çift renkli temalar
Son dönemlerde yaygınlaşan gece modu özelliğine, bu güncellemeyle Opera da ayak uydurmuş. Tarayıcının yenilenen tasarımı, Opera’nın orijinal temalarının kullanılan moda göre farklı renklere bürünmesini sağlıyor. Örneğin aşağıda bulunan fotoğraftaki temalar aynı ancak fotoğrafın bir bölümünde karanlık, bir bölümünde ise aydınlık tema modu tercih edilmiş.
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Reborn'u indirdim. Opera menü tuşunu sevmiyordum. Bunda kocaman menü bar koymuşlar hiç hoşuma gitmedi.
Daha fazla da denemedim. Vpn ihtiyacım olmadığı için vazgeçilmez değil benim için. Dizüstü kullanıyorum performans konusunda tarayıcıların pek bir farkını göremedim. Chrome'un sadeliği hoşuma gidiyor. Tek hesapla yer imleri ve tarayıcı ayarlarını yedekleme özelliği çok kullanışlı oluyor. Opera ya da Firefox'ta bu özellikler olabilir, belki yoktur hiç araştırmadım. Chrome ile problem yaşamaya başlarsam ilk yükleyeceğim tarayıcı Opera'dır. Fakat o güne kadar ikinci tarayıcım olarak bile kullanmam. Edge ile idare ediyorum.
Ekleme: Mobilde de favori tarayıcım Opera'ydı. Ta ki arayüz değiştirilene kadar. Halen eski arayüze ait apk elimde bulunur.
Ama Habir Browser'ı kullandığım için ihtiyaç duymuyorum.
Vivaldi'yi Opera'nın eski CEO'su geliştiriyor.
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