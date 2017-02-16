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Opera, “Reborn” ile yeni tasarıma geçiş yapıyor

Opera “Reborn” kod isimli yeni bir tasarıma geçiş yapmak için hazırlanıyor. Web tarayıcısının tüm platformlardaki tasarımını değiştirecek bu yenilik, şimdilik sadece geliştiricilere sunuldu.
2 yıl
5,2b
1
40
Tarayıcılar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Opera, “Reborn” ile yeni tasarıma geçiş yapıyor

Opera, kendi bloğundan yaptığı bir açıklama ile yeni bir tasarıma geçiş yapacağını duyurdu. “Reborn” kod adlı bir proje kapsamında değiştirilen tasarım, web tarayıcısının blok paylaşımında belirtilene göre Windows, Linux ve Mac kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Opera yeni tasarımında sadeliğe ve yüksek kaliteli grafikler kullanmaya özen göstermiş. Ayrıca tarayıcının yeni tasarımı, farklı platformlarda da hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bu da farklı platformlar kullanan kişilerin, Opera'yı sorunsuz bir şekilde kullanabilmesini mümkün kılıyor.

Kenar çubuğu yenilendi

Tasarımla birlikte yenilenen özelliklerden birisi de kenar çubuğu. Speed Dial gibi hızlı bir şekilde internette dolaşmanızı sağlayan kenar çubuğu, aktifleştirildiği takdirde ekranın sol kenarında yer alıyor ve Speed Dial’a, favorilerinize eklediğiniz adreslere, eklentilerinize, geçmişinize ve indirdiğiniz uygulamalara erişimizi kolaylaştırıyor.

Reborn ile yenilenen Opera’nın kenar çubuğunu ayrı kılan bir diğer özellik de, artık kenar çubuğunda Facebook Messenger’ın da bulunabilmesi. Bir tıklamayla Messenger üzerinden mesajlarınızı kontrol edebilmenize ve mesaj gönderebilmenize olanak sunan bu özellik, sıklıkla Facebook’ta zaman geçiren kişilerin işini bir hayli kolaylaştıracaktır.

Opera, “Reborn” ile yeni tasarıma geçiş yapıyor

Çift renkli temalar 

Son dönemlerde yaygınlaşan gece modu özelliğine, bu güncellemeyle Opera da ayak uydurmuş. Tarayıcının yenilenen tasarımı, Opera’nın orijinal temalarının kullanılan moda göre farklı renklere bürünmesini sağlıyor. Örneğin aşağıda bulunan fotoğraftaki temalar aynı ancak fotoğrafın bir bölümünde karanlık, bir bölümünde ise aydınlık tema modu tercih edilmiş.

Opera, “Reborn” ile yeni tasarıma geçiş yapıyor
 
Şimdilik sadece geliştiricilerin kullanımına sunulan Reborn güncellemesini buradaki link üzerinden indirebilir ve detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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Mad 2 yıl en beğenilen
Firefox öldü ama bayrağı Opera devraldı. Gömülü olarak VPN yanında Adblock sunmak kolay iş değil. Google bile mağazasından kaldırıyor. Gerçekten takdir edin.
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Eeltorm 2 yıl
Yıllardır sadece Opera kullanırım her yönden harika bir tarayıcı. Yenilik geceleğine sevindim.
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Ters Adam 2 yıl
10 senedir her cihaza kurarım tek geçerim. Dahili vpn ve **** ile gönülleri fethetmişti şimdide yeni tasarımla yardıracak.
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DH Misafiri 2 yıl
Slimjet tavsiye ederim, chrome tabanlı ama chromedan daha hızlı ve daha donanımlı...
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MaRQuE 2 yıl
Chrome'dan önce Opera'cıydım. Firefox'a hiç ısınamadım.
Reborn'u indirdim. Opera menü tuşunu sevmiyordum. Bunda kocaman menü bar koymuşlar hiç hoşuma gitmedi.
Daha fazla da denemedim. Vpn ihtiyacım olmadığı için vazgeçilmez değil benim için. Dizüstü kullanıyorum performans konusunda tarayıcıların pek bir farkını göremedim. Chrome'un sadeliği hoşuma gidiyor. Tek hesapla yer imleri ve tarayıcı ayarlarını yedekleme özelliği çok kullanışlı oluyor. Opera ya da Firefox'ta bu özellikler olabilir, belki yoktur hiç araştırmadım. Chrome ile problem yaşamaya başlarsam ilk yükleyeceğim tarayıcı Opera'dır. Fakat o güne kadar ikinci tarayıcım olarak bile kullanmam. Edge ile idare ediyorum.
Ekleme: Mobilde de favori tarayıcım Opera'ydı. Ta ki arayüz değiştirilene kadar. Halen eski arayüze ait apk elimde bulunur.
Ama Habir Browser'ı kullandığım için ihtiyaç duymuyorum.
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ahmetaksoy1985 2 yıl
Chrome kullananlar Operaya geçmek istemiyor. Ama geçtikten sonra da bırakmıyorlar. Chrome uygulamaları çalışmıyor zannediyorlar. Aslında 1 eklenti yükleyince bütün chrome uygulamalarını yükleyebiliyorsunuz.
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Cihat_, 2 yıl
1 yıldır opera kullanıyorum, anladım ki Chrome amelelikmiş
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ahmetaksoy1985 2 yıl
Operayı 7 ve ya 8. sürümden beri kullanıyorum. Bir çok yol katettiler. Şu anda Opera bence hem tasarım hem performans olarak en iyi tarayıcı. Reborn projesiyle platforma ait ayrı kodları minimize etmek için kendileri arayüz geliştirmişler. Mantıklı hamle. Ancak tarayıcı tam anlamıyla native(doğal) yani platformun arayüzüne uygun gözükmüyor. Şu anda sadece Windows 10'da deneyimleme şansı buldum. Pencere tuşları tam olarak Windows 10 pencere tuşlarıyla uyumlu değil. Benzetmişler ama gene de göze batıyor. Sekmeler de eski halinde daha iyiydi. Sekme rengi ve arka plan rengi eskisinden farklı. İlerde düzelecektir ama sekme kapatırken takılmalar mevcut. Menü ve sağ tık menüsü de değişmiş. Bence hoş olmuş ama doğal görünüm ile uyuşmuyor.
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Manchester United 2 yıl
Opera candır.
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keskin53 2 yıl
pc ve mobilde de firefox + opera+ chrome (çok nadir kurar kaldırırım) kuruludur son zamanlarda firefox kendini çok bozdu ama ne edeyim severim tilkiyi :)
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yldrmzffr 2 yıl
Vivaldi yanında adı duyulmamış birçok tarayıcı yıllardır bu saçma arayüzü kullanıyor. Neden hepsi aynı olmak için çalışıyor anlam veremiyorum. bana göre Tarayıcı çok sade olmalı bu arayüzlere abanıp cpu ve ram uçuruyorlar. Firefox süper bir tarayıcı iken neden chrome tasarımı gibi birşeye geçipte kendini hantallaştırdı anlayamadıklarım arasında. Benim için opera da bitmiştir.
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firtinax 2 yıl yldrmzffr
yldrmzffr

Vivaldi yanında adı duyulmamış birçok tarayıcı yıllardır bu saçma arayüzü kullanıyor. Neden hepsi aynı olmak için çalışıyor anlam veremiyorum. bana göre Tarayıcı çok sade olmalı bu arayüzlere abanıp cpu ve ram uçuruyorlar. Firefox süper bir tarayıcı iken neden chrome tasarımı gibi birşeye geçipte kendini hantallaştırdı anlayamadıklarım arasında. Benim için opera da bitmiştir.

Vivaldi'yi Opera'nın eski CEO'su geliştiriyor.
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BekirTemel 2 yıl
Gömülü vpn için denedim çok iyiydi, chrome ve opera kullanıyorum artık
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Katalikitci 2 yıl
Bir iki ay öncesinde opera kullanıyordum. 1.4 gb bir dosya indirmem gerekti baktım 9 saat indirme süresi verdi. 100 mb falan indirdikden sonra dedim bu böyle olmaz indirmeyi durdurup modeme kabloyla bağladım daha hızlı insin diye. Değişen birşey olmadı aksine indirme hatası verip indirmeyi yeniden başlatmam gerekti. Sonra bir de chrome dan denedim, dosyanın tamamını yine aynı siteden bir satte indirdi. Bu olaydan sonra chrome kullanmaya başladım. Raten satılmasından sonra bende bir güvensizlik oluşturmuştu.
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Türkçesever 2 yıl Katalikitci
Opera'da öyle bazı anormallikler olabiliyor. Çinlilere de satıldı. Opera eskisi gibi değil. Opera'nın kurucusu ''Vivaldi'' adında web tarayıcısı yaptı. Emin adımlarla ilerliyor.
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